https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ibb-sorusturmasi-fatih-kelesin-oglu-ve-yegeni-tutuklandi-1097209550.html

İBB soruşturması: Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni tutuklandı

İBB soruşturması: Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Keleş ve Murat Keleş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T22:29+0300

2025-06-20T22:29+0300

2025-06-20T22:29+0300

türki̇ye

fatih keleş

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türkiye

i̇bb

i̇bb meclisi

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları

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İBB soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni tutuklandı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, 'rüşvet almak' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/ibb-sorusturmasinda-yeni-dalga-tutuklu-fatih-kelesin-oglu-ve-yegeni-gozaltina-alindi-1097170790.html

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