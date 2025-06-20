https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ibb-sorusturmasi-fatih-kelesin-oglu-ve-yegeni-tutuklandi-1097209550.html
İBB soruşturması: Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni tutuklandı
İBB soruşturması: Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Keleş ve Murat Keleş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T22:29+0300
2025-06-20T22:29+0300
2025-06-20T22:29+0300
türki̇ye
fatih keleş
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye
i̇bb
i̇bb meclisi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları
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İBB soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni tutuklandı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, 'rüşvet almak' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/ibb-sorusturmasinda-yeni-dalga-tutuklu-fatih-kelesin-oglu-ve-yegeni-gozaltina-alindi-1097170790.html
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fatih keleş, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları
fatih keleş, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları
İBB soruşturması: Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Keleş ve Murat Keleş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler, 'rüşvet almak' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla hakimliğe sevk edilmişti.
İBB soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni tutuklandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, 'rüşvet almak' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından cezaevine gönderildi.