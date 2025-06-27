https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/hollanda-kralicesi-maximadan-trumpa-olay-mimik-canli-yayinda-dalga-gecti-1097390266.html
Hollanda Kraliçesi Maxima’dan Trump’a olay mimik: Canlı yayında dalga geçti
Hollanda Kraliçesi Maxima’dan Trump’a olay mimik: Canlı yayında dalga geçti
Sputnik Türkiye
Hollanda Kraliçesi Maxima’nın NATO zirvesinde Donald Trump ile alay ettiği anlar sosyal medyada viral oldu. Kraliçe'nin mimikleri tepki toplarken kullanıcılar ikiye bölündü.
2025-06-27T13:19+0300
2025-06-27T13:19+0300
2025-06-27T13:19+0300
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2025 NATO Zirvesi için Hollanda’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra çekilen bir video ise, kamuoyunun dikkatini bambaşka bir noktaya çekti.Kraliçe Maxima'nın mimikleri sosyal medyada gündem olduTrump, Kral ve Kraliçe ile birlikte kameralara poz verirken, “Teşekkür ederim” dediği anda Kraliçe Maxima'nın yüz ifadesi sosyal medyada gündeme oturdu. Kraliçe, Trump’ın cümlesini söyleme tarzını taklit eder gibi ağzını oynattı ve ardından gülümsedi. Bu anlar kullanıcılar tarafından “alay” olarak yorumlandı.Trump: ‘Bu istediğimiz fotoğraf!’Trump, “İstediğimiz resim bu,” diyerek poz verirken Kral Willem-Alexander ise esprili şekilde, “Umarım iyi uyumuşsundur!” yanıtını verdi. Başkan Trump, Hollanda'yı övücü sözlerle anarken, Kraliçe’nin jesti dikkatlerden kaçmadı.Sosyal medya i̇kiye bölündüO anların yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bir kısım kullanıcı Kraliçe Maxima’yı “mükemmel bir tavır sergilediği” için överken, diğerleri davranışı “saygısızlık” olarak nitelendirdi.Bazı paylaşımlar şöyleydi:NATO zirvesinde tansiyon zaten yüksektiZirveye damgasını vuran konulardan biri, Trump’ın İran ve İsrail arasındaki çatışmalarla ilgili yorumlarıydı. Başkan, iki ülkeyi "ne yaptıklarını bilmemekle" suçlamış, “okul bahçesindeki çocuklar gibi kavga ediyorlar” benzetmesiyle gündeme gelmişti.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Trump için “Baba sert konuşmalı” sözleri ise zirvedeki ilginç anlardan bir diğeri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/tel-avivde-dikkat-ceken-afis-yeni-orta-dogu--1097372296.html
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kraliçe maxima trump, hollanda kraliçesi trump, trump maxima alay, trump nato zirvesi, trump iran israil yorumu, trump mimik, kraliçe mimik tepkisi, trump rutte baba yorumu, trump canlı yayın tepkisi, trump sosyal medya viral
Hollanda Kraliçesi Maxima’dan Trump’a olay mimik: Canlı yayında dalga geçti
NATO Zirvesi kapsamında Hollanda’da bulunan Donald Trump ile Kraliçe Maxima arasında geçen ilginç anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
2025 NATO Zirvesi için Hollanda’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra çekilen bir video ise, kamuoyunun dikkatini bambaşka bir noktaya çekti.
Kraliçe Maxima'nın mimikleri sosyal medyada gündem oldu
Trump, Kral ve Kraliçe ile birlikte kameralara poz verirken, “Teşekkür ederim” dediği anda Kraliçe Maxima'nın yüz ifadesi sosyal medyada gündeme oturdu. Kraliçe, Trump’ın cümlesini söyleme tarzını taklit eder gibi ağzını oynattı ve ardından gülümsedi. Bu anlar kullanıcılar tarafından “alay” olarak yorumlandı.
Trump: ‘Bu istediğimiz fotoğraf!’
Trump, “İstediğimiz resim bu,” diyerek poz verirken Kral Willem-Alexander ise esprili şekilde, “Umarım iyi uyumuşsundur!” yanıtını verdi. Başkan Trump, Hollanda'yı övücü sözlerle anarken, Kraliçe’nin jesti dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medya i̇kiye bölündü
O anların yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bir kısım kullanıcı Kraliçe Maxima’yı “mükemmel bir tavır sergilediği” için överken, diğerleri davranışı “saygısızlık” olarak nitelendirdi.
Bazı paylaşımlar şöyleydi:
“Kraliçemize saygım hiç olmamıştı ama Maxima harika!”
“Trump’tan ne kadar uzak durabileceğini ölçmüş gibi görünüyor.”
“Kraliçe olarak bu kadar düşmek utanç verici.”
“Bu oldukça rahatsız edici bir davranıştı.”
NATO zirvesinde tansiyon zaten yüksekti
Zirveye damgasını vuran konulardan biri, Trump’ın İran ve İsrail arasındaki çatışmalarla ilgili yorumlarıydı. Başkan, iki ülkeyi "ne yaptıklarını bilmemekle" suçlamış, “okul bahçesindeki çocuklar gibi kavga ediyorlar” benzetmesiyle gündeme gelmişti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Trump için “Baba sert konuşmalı” sözleri ise zirvedeki ilginç anlardan bir diğeri oldu.