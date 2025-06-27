https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/hollanda-kralicesi-maximadan-trumpa-olay-mimik-canli-yayinda-dalga-gecti-1097390266.html

Hollanda Kraliçesi Maxima’dan Trump’a olay mimik: Canlı yayında dalga geçti

Hollanda Kraliçesi Maxima’dan Trump’a olay mimik: Canlı yayında dalga geçti

Sputnik Türkiye

Hollanda Kraliçesi Maxima’nın NATO zirvesinde Donald Trump ile alay ettiği anlar sosyal medyada viral oldu. Kraliçe'nin mimikleri tepki toplarken kullanıcılar ikiye bölündü.

2025-06-27T13:19+0300

2025-06-27T13:19+0300

2025-06-27T13:19+0300

dünya

i̇ran

kraliçe maxima

donald trump

kral willem-alexander

i̇srail

başkan

nato

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2025 NATO Zirvesi için Hollanda’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra çekilen bir video ise, kamuoyunun dikkatini bambaşka bir noktaya çekti.Kraliçe Maxima'nın mimikleri sosyal medyada gündem olduTrump, Kral ve Kraliçe ile birlikte kameralara poz verirken, “Teşekkür ederim” dediği anda Kraliçe Maxima'nın yüz ifadesi sosyal medyada gündeme oturdu. Kraliçe, Trump’ın cümlesini söyleme tarzını taklit eder gibi ağzını oynattı ve ardından gülümsedi. Bu anlar kullanıcılar tarafından “alay” olarak yorumlandı.Trump: ‘Bu istediğimiz fotoğraf!’Trump, “İstediğimiz resim bu,” diyerek poz verirken Kral Willem-Alexander ise esprili şekilde, “Umarım iyi uyumuşsundur!” yanıtını verdi. Başkan Trump, Hollanda'yı övücü sözlerle anarken, Kraliçe’nin jesti dikkatlerden kaçmadı.Sosyal medya i̇kiye bölündüO anların yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bir kısım kullanıcı Kraliçe Maxima’yı “mükemmel bir tavır sergilediği” için överken, diğerleri davranışı “saygısızlık” olarak nitelendirdi.Bazı paylaşımlar şöyleydi:NATO zirvesinde tansiyon zaten yüksektiZirveye damgasını vuran konulardan biri, Trump’ın İran ve İsrail arasındaki çatışmalarla ilgili yorumlarıydı. Başkan, iki ülkeyi "ne yaptıklarını bilmemekle" suçlamış, “okul bahçesindeki çocuklar gibi kavga ediyorlar” benzetmesiyle gündeme gelmişti.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Trump için “Baba sert konuşmalı” sözleri ise zirvedeki ilginç anlardan bir diğeri oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/tel-avivde-dikkat-ceken-afis-yeni-orta-dogu--1097372296.html

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i̇srail

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