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Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul'da milyonluk hazine arazilerini satışa çıkardı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul'da milyonluk hazine arazilerini satışa çıkardı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sarıyer ve Şile'deki üç hazine arazisi satışa çıkarıldı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
hazine ve maliye bakanlığı
şile
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, aralarında İstanbul'da üç arazinin de bulunduğu hazine arazilerini satışa çıkardı. Şile ve Sarıyer'deki araziler için muhammen bedeller açıklanırken, Şile'de turistik tesis imarına sahip olan arazi için geçen sene 107 milyon lira teklif edilmişti. Listede Sarıyer ve Şile'deki araziler varNefes'in haberine göre, Resmi Gazete'de 'yatırımcılara duyuru' başlığı ile yayımlanan ilanda Türkiye’de 9 ilde 15 taşınmaz pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı belirtildi. Duyuruda listedeki hazine arazilerinin satış yöntemiyle özelleştirileceği kaydedildi. İstanbul'da da Sarıyer ve Şile'de üç arazi satış listesine konuldu. Geçici teminat bedeli 4 milyon liraŞile Doğancılı mevkiinde Karadeniz kıyısında 137 ve 138 numaralı toplam 6 bin 789 metrekarelik arazi de 23 Temmuz günü satışa çıkıyor. Bu arazinin geçici teminat bedeli 4 milyon TL olarak belirlendi. 137 parsel “günübirlik tesis alanı” imarına, 138 parsel de “turizm ve konut” alanı imarına sahip. Şile’deki hazine arazisi 2024 yılında da satışa çıkarılmış ve verilen en yüksek teklif 107 milyon TL olmuştu.Sarıyer Gümüşdere'de iki arsa da listeye girdiSarıyer Gümüşdere’de 10652 ada 93 parsel de 22 Temmuz’da satışa çıkıyor. 5 bin 444 metrekarelik arazi için geçici teminat bedeli 3 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. Boş durumdaki arazi tapu kayıtlarında “tarla” olarak gözüküyor. İmar planlarında “gelişme konut alanları, sosyal-kültürel tesisler alanları” fonksiyonunda bulunuyor. Yine Sarıyer Gümüşdere’de satışa çıkarılan 10659 ada 2 parsel de aynı gün ihale ile satılacak. Bin 366 metrekarelik parsel tapuda “bahçe”, imar planlarında da “gelişme konut alanı” fonksiyonuna sahip. Bu parselin geçici teminat bedeli 1 milyon TL.
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hazine ve maliye bakanlığı, şile, sarıyer, özelleştirme i̇daresi başkanlığı, özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b), arazi
hazine ve maliye bakanlığı, şile, sarıyer, özelleştirme i̇daresi başkanlığı, özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b), arazi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul'da milyonluk hazine arazilerini satışa çıkardı

11:59 27.06.2025
© AA2B arazi
2B arazi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA
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İstanbul Sarıyer ve Şile'deki üç hazine arazisi satışa çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, aralarında İstanbul'da üç arazinin de bulunduğu hazine arazilerini satışa çıkardı. Şile ve Sarıyer'deki araziler için muhammen bedeller açıklanırken, Şile'de turistik tesis imarına sahip olan arazi için geçen sene 107 milyon lira teklif edilmişti.

Listede Sarıyer ve Şile'deki araziler var

Nefes'in haberine göre, Resmi Gazete'de 'yatırımcılara duyuru' başlığı ile yayımlanan ilanda Türkiye’de 9 ilde 15 taşınmaz pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı belirtildi. Duyuruda listedeki hazine arazilerinin satış yöntemiyle özelleştirileceği kaydedildi. İstanbul'da da Sarıyer ve Şile'de üç arazi satış listesine konuldu.

Geçici teminat bedeli 4 milyon lira

Şile Doğancılı mevkiinde Karadeniz kıyısında 137 ve 138 numaralı toplam 6 bin 789 metrekarelik arazi de 23 Temmuz günü satışa çıkıyor. Bu arazinin geçici teminat bedeli 4 milyon TL olarak belirlendi. 137 parsel “günübirlik tesis alanı” imarına, 138 parsel de “turizm ve konut” alanı imarına sahip. Şile’deki hazine arazisi 2024 yılında da satışa çıkarılmış ve verilen en yüksek teklif 107 milyon TL olmuştu.

Sarıyer Gümüşdere'de iki arsa da listeye girdi

Sarıyer Gümüşdere’de 10652 ada 93 parsel de 22 Temmuz’da satışa çıkıyor. 5 bin 444 metrekarelik arazi için geçici teminat bedeli 3 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. Boş durumdaki arazi tapu kayıtlarında “tarla” olarak gözüküyor. İmar planlarında “gelişme konut alanları, sosyal-kültürel tesisler alanları” fonksiyonunda bulunuyor.
Yine Sarıyer Gümüşdere’de satışa çıkarılan 10659 ada 2 parsel de aynı gün ihale ile satılacak. Bin 366 metrekarelik parsel tapuda “bahçe”, imar planlarında da “gelişme konut alanı” fonksiyonuna sahip. Bu parselin geçici teminat bedeli 1 milyon TL.
2B arazi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
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