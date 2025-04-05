https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/kreste-iki-yasindaki-bebek-cocuklar-tarafindan-darp-edildi-ailesi-cocuklarini-gorunce-buyuk-sok-1095158083.html

Kreşte iki yaşındaki bebek, çocuklar tarafından darp edildi: Ailesi çocuklarını görünce büyük şok yaşadı

Kreşte iki yaşındaki bebek, çocuklar tarafından darp edildi: Ailesi çocuklarını görünce büyük şok yaşadı

Sputnik Türkiye

Antalya'da özel bir kreşte iki yaşındaki bebek, iki çocuk tarafından darp edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T12:17+0300

2025-04-05T12:17+0300

2025-04-05T12:17+0300

türki̇ye

antalya

kreş

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akran zorbalığı

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Antalya'da meydana gelen olayda özel bir kreşe giden iki yaşındaki bebek, uyku odasında kendisinden daha büyük olan iki çocuk tarafından darp edildi. Küçük bebeğin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında darp izleri tespit edilirken, aile kreş hakkında şikayetçi oldu. Kızını özel kreşe bıraktıktan sonra işe giden Buse Altıparmak öğlen saatlerinde kreşten arandıklarını ve 'kızlarının başka bir çocuk tarafından ısırıldığını' söylenmesi üzerine hemen kreşe gitti. Genç kadın, bebeğinin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında ise kan lekeleri olduğunu fark edince hemen eşiyle birlikte çocuklarını hastaneye götürdü. Savcılığa da giderek şikayetçi olan çift gelen kamere görüntüleri üzerini büyük şok yaşadı. Kızımın yüzü gözü parçalanmıştıKızının ısırılmasıyla ilgili kreş yönetiminden fotoğraf istemesine rağmen uyuduğu ve ortamın karanlık olduğu söylenerek oyalandığını söyleyen Altıparmak, "Bana kızımı ısıran çocuğun kreşle ilişkisinin kesildiğini söylediler. Kızımı gördüğümde ise yüzü, her yeri parçalanmış, şişmiş, kan ve morluk içindeydi. Kucağıma alıp kontrol ettiğimde burun ve kulağının içinde kanlar kurumuştu. Olayın ne olduğunu sorduğumda yine ısırılma olduğunu söylediler. Kızımın ağlamaktan gözleri şişmişti. Çocuğumu hastaneye götürmeyen kreş yönetimi ben kızımı kontrol ederken hastaneye götürmeyi teklif etmeye başladı. Eşimle kızımı alıp hastaneye götürdüğümde doktor kızımdaki yaraların basit bir ısırılma olayı olmadığını, ciddi şekilde darbedilme olduğunu söyledi ve darp rapor edildi." diye anlattı. Görüntüleri istediklerinde ise kreş yönetiminin kendilerine vermediğini bunun üzerine savcılığa gittiklerini anlatan anne, "Kamera kaydında bebeğim darbedildiğinde yanlarında hiçbir öğretmen, bakıcı ve sorumlu yoktu. Görüntülerde iki çocuk kızımı acımasızca darbediyor, 15 dakika boyunca üzerine çıkıyor, bezini çıkarıp yerde sürüklüyor, tekmeliyor ve her yerini ısırıyorlar. O kadar caniliğe maruz kalıyor ki, durmadan kızıma eziyet ediliyor." dedi. Aile olayla ilgili kreş yönetiminde şikayetçi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/20-kasim-dunya-cocuk-haklari-gununde-turkiyenin-karnesi-kiriklarla-dolu--1090557074.html

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antalya, kreş, şiddet, çocuğa şiddet, akran zorbalığı