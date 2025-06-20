Haftanın yatırım aracı belli oldu: Borsa ve altın geriledi, döviz yatırımcıya kazandırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Hükümetin teklifi, işçilerin talebinin çok gerisinde'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köpekbalığı Uzmanı Kabasakal: 'Sosyal medya görüntülerine inanmayın, köpekbalığı sayısında azalma var’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye dakikada 18 milyon vergi alıyor, 4 milyon faiz ödüyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gripin: 'Dünyanın her yerinde daha iyi ve kolay bir hayat mümkün'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
EKSEN
'Türk-Rus ticaret ilişkileri, domates ihracatının ve doğalgaz ithalatının çok daha ötesinde artık'
14:00
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
5 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: İran’ın direnişi Avrasya’nın direnişidir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
16:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
17:08
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
17:22
6 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Füzenin izinde: Savaş teknolojisinin kısa tarihi
19:20
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fordo'daki nükleer tesis ABD'nin hedefinde mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
'TFF, Fenerbahçe’nin sorularını yanıtlamalı'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zeytinliklerde madenciliğe izin veren teklif komisyondan geçti
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:55
34 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Hedefe isabetin deyimi: “Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak”
21:00
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Pepe Escobar, Radyo Sputnik’e konuştu
21:07
6 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
21:20
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
21:39
4 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
21:49
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
22:04
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/haftanin-yatirim-araci-belli-oldu-borsa-ve-altin-geriledi-doviz-yatirimciya-kazandirdi-1097209432.html
Haftanın yatırım aracı belli oldu: Borsa ve altın geriledi, döviz yatırımcıya kazandırdı
Haftanın yatırım aracı belli oldu: Borsa ve altın geriledi, döviz yatırımcıya kazandırdı
Sputnik Türkiye
Bu hafta Borsa İstanbul’da hisse senetleri ortalama yüzde 1.17, altının gram fiyatı ise yüzde 1.24 oranında değer kaybetti. Döviz tarafında dolar yüzde 0.58... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T22:11+0300
2025-06-20T22:11+0300
ekonomi̇
borsa i̇stanbul
altın
gram altın
külçe altın
dolar
dolar/tl
dolar rezervi
euro
euro/tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079677827_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_19a4e11f79dde9a0cbc112d0be399e64.jpg
16-20 Haziran haftasında hisse senetleri ve altın değer kaybederken, dolar ve euro yükselerek yatırımcısına kazandırdı.Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1.17 düşüşle 9 bin 203.37 puana geriledi. Gram altın yüzde 1.24, çeyrek altın ise yüzde 1.29 oranında değer kaybetti. Dolar yüzde 0.58, euro ise yüzde 0.46 yükselerek döviz yatırımcısına kazandırdı. Yatırım fonları yüzde 0.67, emeklilik fonları ise yüzde 1.24 oranında değer yitirdi.Kripto para piyasasında ise Bitcoin haftaya 108 bin dolardan başlarken, son işlem gününde 103 bin dolara kadar düşüş gösterdi. Ancak yatırım uzmanları Bitcoin'in taban fiyatının 100 bin dolarda direnç gösterdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/altin-firladi-orta-dogu-gerilimi-fiyatlari-rekora-tasidi-iste-guvenli-limanda-son-durum-1096996466.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079677827_3:0:651:486_1920x0_80_0_0_9ae4acac9d1716467c6d2bd7f39c77e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
borsa i̇stanbul, altın, gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, euro, euro/tl, bitcoin
borsa i̇stanbul, altın, gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, euro, euro/tl, bitcoin

Haftanın yatırım aracı belli oldu: Borsa ve altın geriledi, döviz yatırımcıya kazandırdı

22:11 20.06.2025
© AAyatırım, hesap
yatırım, hesap - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA
Abone ol
Bu hafta Borsa İstanbul’da hisse senetleri ortalama yüzde 1.17, altının gram fiyatı ise yüzde 1.24 oranında değer kaybetti. Döviz tarafında dolar yüzde 0.58, euro ise yüzde 0.46 artışla yatırımcısına kazandırdı. Yatırım fonları yüzde 0.67, emeklilik fonları ise yüzde 1.24 geriledi.
16-20 Haziran haftasında hisse senetleri ve altın değer kaybederken, dolar ve euro yükselerek yatırımcısına kazandırdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1.17 düşüşle 9 bin 203.37 puana geriledi. Gram altın yüzde 1.24, çeyrek altın ise yüzde 1.29 oranında değer kaybetti. Dolar yüzde 0.58, euro ise yüzde 0.46 yükselerek döviz yatırımcısına kazandırdı. Yatırım fonları yüzde 0.67, emeklilik fonları ise yüzde 1.24 oranında değer yitirdi.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin haftaya 108 bin dolardan başlarken, son işlem gününde 103 bin dolara kadar düşüş gösterdi. Ancak yatırım uzmanları Bitcoin'in taban fiyatının 100 bin dolarda direnç gösterdiğini ifade etti.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
EKONOMİ
Altın fırladı: Orta Doğu gerilimi fiyatları rekora taşıdı, işte güvenli limanda son durum
13 Haziran , 09:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала