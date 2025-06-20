https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/haftanin-yatirim-araci-belli-oldu-borsa-ve-altin-geriledi-doviz-yatirimciya-kazandirdi-1097209432.html
Haftanın yatırım aracı belli oldu: Borsa ve altın geriledi, döviz yatırımcıya kazandırdı
Haftanın yatırım aracı belli oldu: Borsa ve altın geriledi, döviz yatırımcıya kazandırdı
Sputnik Türkiye
Bu hafta Borsa İstanbul’da hisse senetleri ortalama yüzde 1.17, altının gram fiyatı ise yüzde 1.24 oranında değer kaybetti. Döviz tarafında dolar yüzde 0.58... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T22:11+0300
2025-06-20T22:11+0300
2025-06-20T22:11+0300
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16-20 Haziran haftasında hisse senetleri ve altın değer kaybederken, dolar ve euro yükselerek yatırımcısına kazandırdı.Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1.17 düşüşle 9 bin 203.37 puana geriledi. Gram altın yüzde 1.24, çeyrek altın ise yüzde 1.29 oranında değer kaybetti. Dolar yüzde 0.58, euro ise yüzde 0.46 yükselerek döviz yatırımcısına kazandırdı. Yatırım fonları yüzde 0.67, emeklilik fonları ise yüzde 1.24 oranında değer yitirdi.Kripto para piyasasında ise Bitcoin haftaya 108 bin dolardan başlarken, son işlem gününde 103 bin dolara kadar düşüş gösterdi. Ancak yatırım uzmanları Bitcoin'in taban fiyatının 100 bin dolarda direnç gösterdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/altin-firladi-orta-dogu-gerilimi-fiyatlari-rekora-tasidi-iste-guvenli-limanda-son-durum-1096996466.html
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borsa i̇stanbul, altın, gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, euro, euro/tl, bitcoin
borsa i̇stanbul, altın, gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, euro, euro/tl, bitcoin
Haftanın yatırım aracı belli oldu: Borsa ve altın geriledi, döviz yatırımcıya kazandırdı
Bu hafta Borsa İstanbul’da hisse senetleri ortalama yüzde 1.17, altının gram fiyatı ise yüzde 1.24 oranında değer kaybetti. Döviz tarafında dolar yüzde 0.58, euro ise yüzde 0.46 artışla yatırımcısına kazandırdı. Yatırım fonları yüzde 0.67, emeklilik fonları ise yüzde 1.24 geriledi.
16-20 Haziran haftasında hisse senetleri ve altın değer kaybederken, dolar ve euro yükselerek yatırımcısına kazandırdı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1.17 düşüşle 9 bin 203.37 puana geriledi. Gram altın yüzde 1.24, çeyrek altın ise yüzde 1.29 oranında değer kaybetti. Dolar yüzde 0.58, euro ise yüzde 0.46 yükselerek döviz yatırımcısına kazandırdı. Yatırım fonları yüzde 0.67, emeklilik fonları ise yüzde 1.24 oranında değer yitirdi.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin haftaya 108 bin dolardan başlarken, son işlem gününde 103 bin dolara kadar düşüş gösterdi. Ancak yatırım uzmanları Bitcoin'in taban fiyatının 100 bin dolarda direnç gösterdiğini ifade etti.