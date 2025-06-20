https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/haftanin-yatirim-araci-belli-oldu-borsa-ve-altin-geriledi-doviz-yatirimciya-kazandirdi-1097209432.html

Haftanın yatırım aracı belli oldu: Borsa ve altın geriledi, döviz yatırımcıya kazandırdı

Haftanın yatırım aracı belli oldu: Borsa ve altın geriledi, döviz yatırımcıya kazandırdı

Sputnik Türkiye

Bu hafta Borsa İstanbul’da hisse senetleri ortalama yüzde 1.17, altının gram fiyatı ise yüzde 1.24 oranında değer kaybetti. Döviz tarafında dolar yüzde 0.58... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T22:11+0300

2025-06-20T22:11+0300

2025-06-20T22:11+0300

ekonomi̇

borsa i̇stanbul

altın

gram altın

külçe altın

dolar

dolar/tl

dolar rezervi

euro

euro/tl

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079677827_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_19a4e11f79dde9a0cbc112d0be399e64.jpg

16-20 Haziran haftasında hisse senetleri ve altın değer kaybederken, dolar ve euro yükselerek yatırımcısına kazandırdı.Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1.17 düşüşle 9 bin 203.37 puana geriledi. Gram altın yüzde 1.24, çeyrek altın ise yüzde 1.29 oranında değer kaybetti. Dolar yüzde 0.58, euro ise yüzde 0.46 yükselerek döviz yatırımcısına kazandırdı. Yatırım fonları yüzde 0.67, emeklilik fonları ise yüzde 1.24 oranında değer yitirdi.Kripto para piyasasında ise Bitcoin haftaya 108 bin dolardan başlarken, son işlem gününde 103 bin dolara kadar düşüş gösterdi. Ancak yatırım uzmanları Bitcoin'in taban fiyatının 100 bin dolarda direnç gösterdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/altin-firladi-orta-dogu-gerilimi-fiyatlari-rekora-tasidi-iste-guvenli-limanda-son-durum-1096996466.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa i̇stanbul, altın, gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, euro, euro/tl, bitcoin