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Gözler Richarlison'a çevrildi: Galatasaray’da Osimhen'e alternatif bulundu mu?
Gözler Richarlison'a çevrildi: Galatasaray’da Osimhen'e alternatif bulundu mu?
Sputnik Türkiye
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için gözünü Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison’a çevirdi. Nijeryalı golcü Victor... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T08:13+0300
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Osimhen transferi gündemi doldururken alternatif olarak sarı kırmızılı kulübün gündeminde Richarlison olduğu basında yer buldu. Galatasaray yönetimi, Osimhen’in menajerine transferin tamamlanması için son bir ultimatom verdiği belirtiliyor. Ancak Napoli ile anlaşma sürecinin tıkanması sonrası Richarlison için kalıcı transfer görüşmeleri başladığı duyumlar arasında.Galatasaray, daha önce 27 yaşındaki Richarlison’u kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti. Ancak bu kez şartlar değişti; yönetim oyuncunun bonservisini alma konusunda daha istekli. Özellikle Osimhen transferinin rafa kalkma ihtimalinin artması, bu hamleyi öncelikli hale getirdi.Hatırlanacağı üzere, Osimhen geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla adeta parladı. 41 maçta 37 gol, 8 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Ancak Napoli ile yapılan bonservis pazarlıkları şu an için tıkanmış durumda. Kulisler ne diyor?Kulislerde Osimhen’in transferi tamamen iptal edildiği takdirde Richarlison'ın sarı-kırmızılı formayı giyebilme ihtimali artıyor. Richarlison'ın Tottenham kariyeri hiçbir zaman tam anlamıyla başlamadı ve Brezilyalının Kuzey Londra'daki yeni dönemin bir parçası olarak bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Richarlison'ın kariyeri28 yaşındaki sağ ayak futbolcu, santrafor mevkinde oynuyor. 50 milli maça katıldı ve 20 gol kaydetti. Transfermarkt'a göre Richarlison'ın piyasa değeri 20 milyon euro civarında. Santrafor mevkinin yanı sıra sol ve sağ kanatta oynadı. Tottenham Hotspur'da sözleşmesi 2027'de sona eriyor.
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osimhen, napoli, galatasaray, süper lig, richarlison, transfer

Gözler Richarlison'a çevrildi: Galatasaray’da Osimhen'e alternatif bulundu mu?

08:13 27.06.2025
© AP Photo / Manu FernandezGözler Richarlison'a çevrildi: Galatasaray’da Osimhen'e alternatif bulundu mu?
Gözler Richarlison'a çevrildi: Galatasaray’da Osimhen'e alternatif bulundu mu? - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için gözünü Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison’a çevirdi. Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in bonservisinde yaşanan belirsizlik sonrası sarı-kırmızılılar, rotayı yeniden Richarlison’a kırdı.
Osimhen transferi gündemi doldururken alternatif olarak sarı kırmızılı kulübün gündeminde Richarlison olduğu basında yer buldu. Galatasaray yönetimi, Osimhen’in menajerine transferin tamamlanması için son bir ultimatom verdiği belirtiliyor. Ancak Napoli ile anlaşma sürecinin tıkanması sonrası Richarlison için kalıcı transfer görüşmeleri başladığı duyumlar arasında.
Galatasaray, daha önce 27 yaşındaki Richarlison’u kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti. Ancak bu kez şartlar değişti; yönetim oyuncunun bonservisini alma konusunda daha istekli. Özellikle Osimhen transferinin rafa kalkma ihtimalinin artması, bu hamleyi öncelikli hale getirdi.
Hatırlanacağı üzere, Osimhen geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla adeta parladı. 41 maçta 37 gol, 8 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Ancak Napoli ile yapılan bonservis pazarlıkları şu an için tıkanmış durumda.

Kulisler ne diyor?

Kulislerde Osimhen’in transferi tamamen iptal edildiği takdirde Richarlison'ın sarı-kırmızılı formayı giyebilme ihtimali artıyor.
Richarlison'ın Tottenham kariyeri hiçbir zaman tam anlamıyla başlamadı ve Brezilyalının Kuzey Londra'daki yeni dönemin bir parçası olarak bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Richarlison'ın kariyeri

28 yaşındaki sağ ayak futbolcu, santrafor mevkinde oynuyor. 50 milli maça katıldı ve 20 gol kaydetti. Transfermarkt'a göre Richarlison'ın piyasa değeri 20 milyon euro civarında. Santrafor mevkinin yanı sıra sol ve sağ kanatta oynadı. Tottenham Hotspur'da sözleşmesi 2027'de sona eriyor.
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