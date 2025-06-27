https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/erdogandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-bolgemizdeki-gerilimler-guvenli-ulastirma-guzergahlarinin-1097395154.html

Erdoğan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Bölgemizdeki gerilimler güvenli ulaştırma güzergahlarının önemini hatırlattı'

Erdoğan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Bölgemizdeki gerilimler güvenli ulaştırma güzergahlarının önemini hatırlattı'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ulaştırma koridorlarının önemli olduğunu vurgulayıp "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali bunu gösterdi." dedi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T16:21+0300

2025-06-27T16:21+0300

2025-06-27T16:21+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

i̇ran

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Erdoğan, İsrail-İran gerginliği sırasında gündeme gelen Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimalini hatırlattı ve yeni ulaştırma koridorlarının önemli olduğunu vurguladı.Erdoğan'dan yeni ulaşım yolu çağrısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katıldı.Erdoğan, ulaştırma alanındaki gelişmeleri aktarıp küresel ticaretin yeniden şekillendiğini dile getirdi. Erdoğan, muhalefete de tepki gösterirken "Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken ülkemizdeki muhalefetin engelleme çabalarıyla mücadele ettik." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatlarının önemi her geçen gün artıyor. Bölgemizdeki gerilimler, Hürmüz, hava sahalarında çıkan belirsizlikler, güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı.Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli?Hürmüz Boğazı Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alır. Bir tarafında İran, diğer tarafında ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunur. Boğaz, yalnızca bölgesel olarak değil, küresel enerji taşımacılığı açısından da kritik bir geçiş noktası.Hürmüz Boğazı’nın bu kadar önemli olmasının temel sebebi, dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30’unun bu boğazdan geçmesidir. Özellikle Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi büyük petrol üreticileri, ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak için bu boğazı kullanır. Boğaz ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından da büyük rol oynamaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/abdulkadir-selvi-iranin-hurmuz-bogazini-kapatmasiyla-petrol-fiyatinin-120-dolara-yukselmesinden-1097055090.html

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hürmüz boğazı nerede, kapatıldı mı? hürmüz boğazı neden önemli, kapanırsa ne olur?