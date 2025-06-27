https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/erdogandan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-bolgemizdeki-gerilimler-guvenli-ulastirma-guzergahlarinin-1097395154.html
Erdoğan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Bölgemizdeki gerilimler güvenli ulaştırma güzergahlarının önemini hatırlattı'
Erdoğan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Bölgemizdeki gerilimler güvenli ulaştırma güzergahlarının önemini hatırlattı'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ulaştırma koridorlarının önemli olduğunu vurgulayıp "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali bunu gösterdi." dedi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T16:21+0300
2025-06-27T16:21+0300
2025-06-27T16:21+0300
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Erdoğan, İsrail-İran gerginliği sırasında gündeme gelen Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimalini hatırlattı ve yeni ulaştırma koridorlarının önemli olduğunu vurguladı.Erdoğan'dan yeni ulaşım yolu çağrısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katıldı.Erdoğan, ulaştırma alanındaki gelişmeleri aktarıp küresel ticaretin yeniden şekillendiğini dile getirdi. Erdoğan, muhalefete de tepki gösterirken "Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken ülkemizdeki muhalefetin engelleme çabalarıyla mücadele ettik." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatlarının önemi her geçen gün artıyor. Bölgemizdeki gerilimler, Hürmüz, hava sahalarında çıkan belirsizlikler, güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı.Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli?Hürmüz Boğazı Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alır. Bir tarafında İran, diğer tarafında ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunur. Boğaz, yalnızca bölgesel olarak değil, küresel enerji taşımacılığı açısından da kritik bir geçiş noktası.Hürmüz Boğazı’nın bu kadar önemli olmasının temel sebebi, dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30’unun bu boğazdan geçmesidir. Özellikle Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi büyük petrol üreticileri, ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak için bu boğazı kullanır. Boğaz ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından da büyük rol oynamaktadır.
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hürmüz boğazı nerede, kapatıldı mı? hürmüz boğazı neden önemli, kapanırsa ne olur?
hürmüz boğazı nerede, kapatıldı mı? hürmüz boğazı neden önemli, kapanırsa ne olur?
Erdoğan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Bölgemizdeki gerilimler güvenli ulaştırma güzergahlarının önemini hatırlattı'
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ulaştırma koridorlarının önemli olduğunu vurgulayıp "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali bunu gösterdi." dedi.
Erdoğan, İsrail-İran gerginliği sırasında gündeme gelen Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimalini hatırlattı ve yeni ulaştırma koridorlarının önemli olduğunu vurguladı.
Erdoğan'dan yeni ulaşım yolu çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katıldı.
Erdoğan, ulaştırma alanındaki gelişmeleri aktarıp küresel ticaretin yeniden şekillendiğini dile getirdi. Erdoğan, muhalefete de tepki gösterirken "Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken ülkemizdeki muhalefetin engelleme çabalarıyla mücadele ettik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Forumun bir uluslararası toplantıdan öte Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ve liderlik kapasitesini tüm dünyaya gösteren önemli bir platform olacağına yürekten inanıyorum. Bölgemizdeki gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında çıkan belirsizlikler, güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı"
Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatlarının önemi her geçen gün artıyor. Bölgemizdeki gerilimler, Hürmüz, hava sahalarında çıkan belirsizlikler, güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı.
Türkiye'nin son 22 yıldır, iletişim ve enerji hatlarının gerisinde yatan işte bu yaklaşımdır. Yol medeniyettir dedik. Büyük bir yatırım seferberliği başlattık. İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların 177 milyar dolarlık kısmı iktidar yollarına, 64 milyar doları demir yollarına, 25 milyar doları hava yollarına, 4 milyar doları deniz yollarına ilave ettik. 77 ili birbirine bölünmüş yol ile bağladık.
Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli?
Hürmüz Boğazı Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alır.
Bir tarafında İran, diğer tarafında ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunur. Boğaz, yalnızca bölgesel olarak değil, küresel enerji taşımacılığı açısından da kritik bir geçiş noktası.
Hürmüz Boğazı’nın bu kadar önemli olmasının temel sebebi, dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30’unun bu boğazdan geçmesidir. Özellikle Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi büyük petrol üreticileri, ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak için bu boğazı kullanır. Boğaz ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından da büyük rol oynamaktadır.