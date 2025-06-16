https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/abdulkadir-selvi-iranin-hurmuz-bogazini-kapatmasiyla-petrol-fiyatinin-120-dolara-yukselmesinden-1097055090.html

Abdulkadir Selvi: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla petrol fiyatının 120 dolara yükselmesinden endişe ediliyor

Abdulkadir Selvi: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla petrol fiyatının 120 dolara yükselmesinden endişe ediliyor

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, İsrail'in İran'a saldırılarının ekonomik boyutunu gündeme taşıdı ve "İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması durumunda ise petrol fiyatlarının... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T10:48+0300

2025-06-16T10:48+0300

2025-06-16T10:50+0300

ekonomi̇

abdulkadir selvi

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇srail

ekonomi

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İsrail'in İran'a saldırıları ile bölgede yükselen tansiyon günlerdir çok yüksek. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de gerilimin ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.Bugünkü köşe yazısında 'füzeler sadece ülkeleri değil ekonomiyi de vuruyor' ifadelerine yer veren Selvi petrol fiyatlarına dikkat çekti:Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?Selvi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde petrol fiyatlarında yaşanacak artışa ilişkin de "İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması durumunda ise petrol fiyatlarının 120- 130 dolar arasına yükselmesinden endişe ediliyor. Küresel petrol arzının yüzde 20’si Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol ve LNG ticaretinin yüzde 80’i Hürmüz Boğazı’ndan sağlanıyor. İsrail ile İran arasındaki saldırıların bir süre daha devam edeceği söyleniyor. Savaşın ekonomiye etkisi ise bu saldırıların ne kadar devam edeceğine ve derinleşip derinleşmeyeceğine bağlı. Eğer savaş derinleşerek devam ederse o zaman ekonomiye yıkıcı bir etki yapmasından endişe ediliyor. Ama eğer savaş planlandığı gibi 14 gün içinde sona erer ise füzelerin ekonomiye etkisi sınırlı olacak. Ama ekonomik olarak ortaya bir fatura çıkaracak." ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı nerede bulunuyor?İran ile Umman sınırlarını ayıran boğaz, Umman Körfezi ve Basra Körfezi arasında yer alıyor.Boğazın en dar noktasının genişliği 33 kilometreye ulaşırken, su kanalı, iki yöne de 3 kilometrelik bir nakliye rotasını kapsıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/gece-baslayan-saldirilar-piyasayi-hareketlendirdi-euro-yeni-rekoru-gordu-petrol-fiyatlari-firladi-1096995981.html

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇srail

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abdulkadir selvi, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, ekonomi