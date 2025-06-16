https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/abdulkadir-selvi-iranin-hurmuz-bogazini-kapatmasiyla-petrol-fiyatinin-120-dolara-yukselmesinden-1097055090.html
Abdulkadir Selvi: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla petrol fiyatının 120 dolara yükselmesinden endişe ediliyor
Abdulkadir Selvi: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla petrol fiyatının 120 dolara yükselmesinden endişe ediliyor
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, İsrail'in İran'a saldırılarının ekonomik boyutunu gündeme taşıdı ve "İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması durumunda ise petrol fiyatlarının... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T10:48+0300
2025-06-16T10:48+0300
2025-06-16T10:50+0300
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İsrail'in İran'a saldırıları ile bölgede yükselen tansiyon günlerdir çok yüksek. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de gerilimin ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.Bugünkü köşe yazısında 'füzeler sadece ülkeleri değil ekonomiyi de vuruyor' ifadelerine yer veren Selvi petrol fiyatlarına dikkat çekti:Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?Selvi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde petrol fiyatlarında yaşanacak artışa ilişkin de "İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması durumunda ise petrol fiyatlarının 120- 130 dolar arasına yükselmesinden endişe ediliyor. Küresel petrol arzının yüzde 20’si Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol ve LNG ticaretinin yüzde 80’i Hürmüz Boğazı’ndan sağlanıyor. İsrail ile İran arasındaki saldırıların bir süre daha devam edeceği söyleniyor. Savaşın ekonomiye etkisi ise bu saldırıların ne kadar devam edeceğine ve derinleşip derinleşmeyeceğine bağlı. Eğer savaş derinleşerek devam ederse o zaman ekonomiye yıkıcı bir etki yapmasından endişe ediliyor. Ama eğer savaş planlandığı gibi 14 gün içinde sona erer ise füzelerin ekonomiye etkisi sınırlı olacak. Ama ekonomik olarak ortaya bir fatura çıkaracak." ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı nerede bulunuyor?İran ile Umman sınırlarını ayıran boğaz, Umman Körfezi ve Basra Körfezi arasında yer alıyor.Boğazın en dar noktasının genişliği 33 kilometreye ulaşırken, su kanalı, iki yöne de 3 kilometrelik bir nakliye rotasını kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/gece-baslayan-saldirilar-piyasayi-hareketlendirdi-euro-yeni-rekoru-gordu-petrol-fiyatlari-firladi-1096995981.html
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abdulkadir selvi, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, ekonomi
abdulkadir selvi, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, ekonomi
Abdulkadir Selvi: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla petrol fiyatının 120 dolara yükselmesinden endişe ediliyor
10:48 16.06.2025 (güncellendi: 10:50 16.06.2025)
Abdulkadir Selvi, İsrail'in İran'a saldırılarının ekonomik boyutunu gündeme taşıdı ve "İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması durumunda ise petrol fiyatlarının 120- 130 dolar arasına yükselmesinden endişe ediliyor" dedi.
İsrail'in İran'a saldırıları ile bölgede yükselen tansiyon günlerdir çok yüksek. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de gerilimin ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.
Bugünkü köşe yazısında 'füzeler sadece ülkeleri değil ekonomiyi de vuruyor' ifadelerine yer veren Selvi petrol fiyatlarına dikkat çekti:
"Hafta sonu piyasalar kapalıydı, ancak cuma günü petrol fiyatlarında yüzde 6’lık bir artış yaşandı. Petrol bir ara 80 doların üzerine çıktı. Kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın yükseldi. Gram altın 4 bin 358 liraya, çeyrek altın 7 bin 194 liraya çıkarken külçe altın yüzde 1.6 değer kazandı. Dolar ise sınırlı bir yükselişle 39.43 liraya kadar yükseldi. Sonra kısmi bir gerileme yaşandı."
Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?
Selvi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde petrol fiyatlarında yaşanacak artışa ilişkin de "İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması durumunda ise petrol fiyatlarının 120- 130 dolar arasına yükselmesinden endişe ediliyor. Küresel petrol arzının yüzde 20’si Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol ve LNG ticaretinin yüzde 80’i Hürmüz Boğazı’ndan sağlanıyor. İsrail ile İran arasındaki saldırıların bir süre daha devam edeceği söyleniyor. Savaşın ekonomiye etkisi ise bu saldırıların ne kadar devam edeceğine ve derinleşip derinleşmeyeceğine bağlı. Eğer savaş derinleşerek devam ederse o zaman ekonomiye yıkıcı bir etki yapmasından endişe ediliyor. Ama eğer savaş planlandığı gibi 14 gün içinde sona erer ise füzelerin ekonomiye etkisi sınırlı olacak. Ama ekonomik olarak ortaya bir fatura çıkaracak." ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı nerede bulunuyor?
İran ile Umman sınırlarını ayıran boğaz, Umman Körfezi ve Basra Körfezi arasında yer alıyor.
Boğazın en dar noktasının genişliği 33 kilometreye ulaşırken, su kanalı, iki yöne de 3 kilometrelik bir nakliye rotasını kapsıyor.