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Emekli maaşı hesabında kritik oran: 4A, 4B kök maaş nasıl bulunur? e-Devlet’ten adım adım kök maaş sorgulama
Emekli maaşı hesabında kritik oran: 4A, 4B kök maaş nasıl bulunur? e-Devlet’ten adım adım kök maaş sorgulama
Sputnik Türkiye
En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kök maaş değişikliği için geri sayım başladı. Haziran enflasyon verileriyle birlikte kök... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T11:28+0300
2025-06-26T11:28+0300
ekonomi̇
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emekli maaşı
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Milyonlarca emekli için önemli bir dönemeç olan kök maaş düzenlemesi, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarında yaşanacak olası artışı merakla bekliyor. Kök maaşların yüzde 17 oranında artacağı tahmin ediliyor.Kök maaş nedir?Kök maaş, bir emeklinin sigortalılık süresi, prim günü ve prime esas kazancı dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hesaplanan ham maaştır. Yani bu maaş, hiçbir ek ödeme, sosyal denge katkısı veya iyileştirme içermeyen, yalnızca hak edilen gerçek aylığı ifade eder.14 bin 469 liranın altında maaş alanlar dikkatHalen en düşük emekli maaşı olan 14.469 TL'nin altında kök maaşa sahip olanlar, yapılacak artışla birlikte bu sınırın üzerine çıkabilecek. Böylece bazı emekliler, asgari emekli maaşı sisteminden çıkarak hak ettiği kök maaşa kavuşabilecek.Kök maaş nasıl öğrenilir?SSK Emeklileri için:Bağ-Kur emeklileri için:Ne kadar artış bekleniyor?Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur kök maaşlarında yaklaşık %17 artış öngörülüyor.
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kök maaş, kök maaş hesaplama, kök maaş nedir, emekli kök maaşı, en düşük emekli maaşı, haziran enflasyon zammı, temmuz emekli zammı, ssk emekli kök maaş, bağkur emekli kök maaş, e-devlet kök maaş sorgulama, %17 artış emekli maaşı, enflasyon zammı emekliler, emekli maaşı artışı, ssk 4a emekli aylığı detay, bağkur 4b intibak, kök maaş ek ödeme hesabı, 14.469 tl emekli maaşı, emekli maaşı yükseliyor
kök maaş, kök maaş hesaplama, kök maaş nedir, emekli kök maaşı, en düşük emekli maaşı, haziran enflasyon zammı, temmuz emekli zammı, ssk emekli kök maaş, bağkur emekli kök maaş, e-devlet kök maaş sorgulama, %17 artış emekli maaşı, enflasyon zammı emekliler, emekli maaşı artışı, ssk 4a emekli aylığı detay, bağkur 4b intibak, kök maaş ek ödeme hesabı, 14.469 tl emekli maaşı, emekli maaşı yükseliyor

Emekli maaşı hesabında kritik oran: 4A, 4B kök maaş nasıl bulunur? e-Devlet’ten adım adım kök maaş sorgulama

11:28 26.06.2025
© AAEn düşük emekli maaşı
En düşük emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA
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En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kök maaş değişikliği için geri sayım başladı. Haziran enflasyon verileriyle birlikte kök maaşlarda yaklaşık yüzde 17 artış bekleniyor. Peki kök maaş nasıl hesaplanır? e-Devlet’ten nasıl öğrenilir? İşte adım adım detaylar...
Milyonlarca emekli için önemli bir dönemeç olan kök maaş düzenlemesi, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarında yaşanacak olası artışı merakla bekliyor. Kök maaşların yüzde 17 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Kök maaş nedir?

Kök maaş, bir emeklinin sigortalılık süresi, prim günü ve prime esas kazancı dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hesaplanan ham maaştır. Yani bu maaş, hiçbir ek ödeme, sosyal denge katkısı veya iyileştirme içermeyen, yalnızca hak edilen gerçek aylığı ifade eder.

14 bin 469 liranın altında maaş alanlar dikkat

Halen en düşük emekli maaşı olan 14.469 TL'nin altında kök maaşa sahip olanlar, yapılacak artışla birlikte bu sınırın üzerine çıkabilecek. Böylece bazı emekliler, asgari emekli maaşı sisteminden çıkarak hak ettiği kök maaşa kavuşabilecek.

Kök maaş nasıl öğrenilir?

SSK Emeklileri için:

1.
e-Devlet’e giriş yapılır.
2.
Arama kısmına “4A Emekli Aylığı” yazılır.
3.
Açılan sayfada “Detay” seçeneği tıklanır.
4.
En alt bölümdeki “5510 Ek 19 Miktarı” kısmındaki tutar, 14.469 TL’den çıkarılır.
5.
Elde edilen rakam, ek ödeme dahil kök maaşı verir.

Bağ-Kur emeklileri için:

1.
e-Devlet’e girilir.
2.
Arama kısmına “4B Emekli Aylığı” yazılır.
3.
SGK döküm sayfası açılır.
4.
Sayfanın en altındaki “Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı” kısmı bulunur.
5.
Buradaki tutar 14.469 TL’den çıkarılarak kök maaş hesaplanır.

Ne kadar artış bekleniyor?

Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur kök maaşlarında yaklaşık %17 artış öngörülüyor.
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