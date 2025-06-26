https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/emekli-maasi-hesabinda-kritik-oran-4a-4b-kok-maas-nasil-bulunur-e-devletten-adim-adim-kok-maas-1097351599.html

Emekli maaşı hesabında kritik oran: 4A, 4B kök maaş nasıl bulunur? e-Devlet’ten adım adım kök maaş sorgulama

Emekli maaşı hesabında kritik oran: 4A, 4B kök maaş nasıl bulunur? e-Devlet’ten adım adım kök maaş sorgulama

Sputnik Türkiye

En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kök maaş değişikliği için geri sayım başladı. Haziran enflasyon verileriyle birlikte kök... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T11:28+0300

2025-06-26T11:28+0300

2025-06-26T11:28+0300

ekonomi̇

emekli

emekli maaşı

kök maaş

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Milyonlarca emekli için önemli bir dönemeç olan kök maaş düzenlemesi, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarında yaşanacak olası artışı merakla bekliyor. Kök maaşların yüzde 17 oranında artacağı tahmin ediliyor.Kök maaş nedir?Kök maaş, bir emeklinin sigortalılık süresi, prim günü ve prime esas kazancı dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hesaplanan ham maaştır. Yani bu maaş, hiçbir ek ödeme, sosyal denge katkısı veya iyileştirme içermeyen, yalnızca hak edilen gerçek aylığı ifade eder.14 bin 469 liranın altında maaş alanlar dikkatHalen en düşük emekli maaşı olan 14.469 TL'nin altında kök maaşa sahip olanlar, yapılacak artışla birlikte bu sınırın üzerine çıkabilecek. Böylece bazı emekliler, asgari emekli maaşı sisteminden çıkarak hak ettiği kök maaşa kavuşabilecek.Kök maaş nasıl öğrenilir?SSK Emeklileri için:Bağ-Kur emeklileri için:Ne kadar artış bekleniyor?Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur kök maaşlarında yaklaşık %17 artış öngörülüyor.

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Sputnik Türkiye

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