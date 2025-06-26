https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/emekli-maasi-hesabinda-kritik-oran-4a-4b-kok-maas-nasil-bulunur-e-devletten-adim-adim-kok-maas-1097351599.html
Emekli maaşı hesabında kritik oran: 4A, 4B kök maaş nasıl bulunur? e-Devlet’ten adım adım kök maaş sorgulama
Emekli maaşı hesabında kritik oran: 4A, 4B kök maaş nasıl bulunur? e-Devlet’ten adım adım kök maaş sorgulama
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En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kök maaş değişikliği için geri sayım başladı. Haziran enflasyon verileriyle birlikte kök... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T11:28+0300
2025-06-26T11:28+0300
2025-06-26T11:28+0300
ekonomi̇
emekli
emekli maaşı
kök maaş
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Milyonlarca emekli için önemli bir dönemeç olan kök maaş düzenlemesi, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarında yaşanacak olası artışı merakla bekliyor. Kök maaşların yüzde 17 oranında artacağı tahmin ediliyor.Kök maaş nedir?Kök maaş, bir emeklinin sigortalılık süresi, prim günü ve prime esas kazancı dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hesaplanan ham maaştır. Yani bu maaş, hiçbir ek ödeme, sosyal denge katkısı veya iyileştirme içermeyen, yalnızca hak edilen gerçek aylığı ifade eder.14 bin 469 liranın altında maaş alanlar dikkatHalen en düşük emekli maaşı olan 14.469 TL'nin altında kök maaşa sahip olanlar, yapılacak artışla birlikte bu sınırın üzerine çıkabilecek. Böylece bazı emekliler, asgari emekli maaşı sisteminden çıkarak hak ettiği kök maaşa kavuşabilecek.Kök maaş nasıl öğrenilir?SSK Emeklileri için:Bağ-Kur emeklileri için:Ne kadar artış bekleniyor?Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur kök maaşlarında yaklaşık %17 artış öngörülüyor.
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Emekli maaşı hesabında kritik oran: 4A, 4B kök maaş nasıl bulunur? e-Devlet’ten adım adım kök maaş sorgulama
En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kök maaş değişikliği için geri sayım başladı. Haziran enflasyon verileriyle birlikte kök maaşlarda yaklaşık yüzde 17 artış bekleniyor. Peki kök maaş nasıl hesaplanır? e-Devlet’ten nasıl öğrenilir? İşte adım adım detaylar...
Milyonlarca emekli için önemli bir dönemeç olan kök maaş düzenlemesi, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarında yaşanacak olası artışı merakla bekliyor. Kök maaşların yüzde 17 oranında artacağı tahmin ediliyor.
Kök maaş, bir emeklinin sigortalılık süresi, prim günü ve prime esas kazancı dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hesaplanan ham maaştır. Yani bu maaş, hiçbir ek ödeme, sosyal denge katkısı veya iyileştirme içermeyen, yalnızca hak edilen gerçek aylığı ifade eder.
14 bin 469 liranın altında maaş alanlar dikkat
Halen en düşük emekli maaşı olan 14.469 TL'nin altında kök maaşa sahip olanlar, yapılacak artışla birlikte bu sınırın üzerine çıkabilecek. Böylece bazı emekliler, asgari emekli maaşı sisteminden çıkarak hak ettiği kök maaşa kavuşabilecek.
Kök maaş nasıl öğrenilir?
1.
e-Devlet’e giriş yapılır.
2.
Arama kısmına “4A Emekli Aylığı”
yazılır.
3.
Açılan sayfada “Detay” seçeneği tıklanır.
4.
En alt bölümdeki “5510 Ek 19 Miktarı”
kısmındaki tutar, 14.469 TL’den çıkarılır.
5.
Elde edilen rakam, ek ödeme dahil kök maaşı
verir.
2.
Arama kısmına “4B Emekli Aylığı”
yazılır.
3.
SGK döküm sayfası açılır.
4.
Sayfanın en altındaki “Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı”
kısmı bulunur.
5.
Buradaki tutar 14.469 TL’den çıkarılarak kök maaş hesaplanır
.
Ne kadar artış bekleniyor?
Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur kök maaşlarında yaklaşık %17 artış öngörülüyor.