Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan telefon aldık

İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın meşru müdafaa konusuna gelmesine itti. Netanyahu, kendi ikbali için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyor. İsrail, İran'ın nükleerini yok edecek güçte değil. 12 günde bu savaş şimdilik noktalandı ama nükleer kapasitenin yok edildiği var sayılarak yapılan bir anlaşma var. Şu anda bir sessizlik süreci var bunun daha kalıcı hale getirilmesi için İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılması gerekiyor. İsrail'le İran arasındaki cereyan eden sürecin yalnızca bir ayağını nükleer oluşturuyor. ABD'nin askeri harekatıyla İran nükleer tesislerinin zarar aldığı aşikar. Burada artık nükleer programa indirilmiş bir darbeden söz edebiliriz. Balistik füze ve vekil unsurların varlığı üzerinden de saldırıya yönelik bir davranış olabilir. Cumhurbaşkanımız her iki tarafa da 'Biz bu konuda üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız' mesajı verdi. Bundan hareketle diğer aktörlerin de bundan istifade edeceğini düşünüyorum. Umman'da aktive edilen sürecin yeniden başlatılması konusunda bir duyum var. ABD ve İran bir yerde buluşabilirler. Bunları ortaya buluşturacak ve zamana yayacak bir takım fikirler sunduk. Temel mesele, Amerikalıların İran'da hiçbir nükleer zenginleştirme işleminin olmaması, İran da barışçıl nükleerin bir hak olduğunu savunuyor.