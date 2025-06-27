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Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan telefon aldık
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan telefon aldık
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber’de katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail’in İran’a saldırdığı gece... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T22:25+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinin detaylarını paylaşan Fidan, "İki lider birebir temasa ihtiyaç duydu" dedi. Fidan, görüşmede Gazze, İran-İsrail gerilimi ve NATO kararlarının ele alındığını açıkladı.NATO Zirvesi'ndeki Erdoğan-Trump görüşmesini açıklayan Bakan Fidan ''Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın görüşmesi planlanan bir görüşmeydi. İki lider de sürekli bir görüşme alışverişindeydi. Bunun bir devamı olarak bir an evvel iki lider birebir temasa ihtiyaç duyduklarını belirtti. NATO Zirvesi'ndeki görüşmede başta Gazze konusu olmak üzere, İran-İsrail gerilimi, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Oldukça yapıcı bir görüşme oldu. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde NATO üyelerinin harcamalarını yüzde 5'e çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Uluslararası güvenlikle alakalı dengeleri biraz da değiştirecek. ABD ile Avrupa arasındaki bağımlılık dengesini ABD lehine değiştirecek. Trump da bunu istiyor. Avrupalı ülkelerin birçoğu İsrail lehine bir ateşkes istemiyordu, artık durumun katlanılamayacak bir seviyeye geldiğini onlar da görüyorlar'' dedi.NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasıyla ilgili konuşan Bakan Fidan ''2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak. Ankara ya da İstanbul'da olması konusunda Cumhurbaşkanımız değerlendirecek'' açıklamasında bulundu.'12 günde bu savaş şimdilik noktalandı'İsrail İran gerilimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:'Savaş istemiyorum mesajı verilmekte'İsrail'in İran'a saldırısını açıklayan Bakan Fidan ''İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir telefon aldık. Belli konular konuşuldu. Amerikalılar bu saldırıda bir rolü olmadıklarını, İran'ın saldırmamasını gerektiğini güvenlik konusunda duydukları endişelerini dile getirdi. ABD bombardıman uçaklarının havada olduğu gün İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile saldırı ihtimalini görüştük. Daha sonra saldırı gerçekleşti. İran'ın 3 nükleer tesisi hedef alındı. ABD ve İran birbirini vururken haber verdi. İran ve ABD'nin birbirlerini saldırılardan haberdar etmesi, savaş tarihinde ender rastlanacak bir durum. Savaşın temeli haber vermemektir. Burada 'Burayı belirli zorunluluklar nedeniyle vuruyorum, savaşmak istemiyorum' mesajı verilmektedir'' dedi.
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abd, i̇ran, türkiye, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, i̇ran nükleer anlaşması, nükleer savaş, i̇ran nükleer görüşmeleri, nükleer silah, nükleer denizaltı
abd, i̇ran, türkiye, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, i̇ran nükleer anlaşması, nükleer savaş, i̇ran nükleer görüşmeleri, nükleer silah, nükleer denizaltı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan telefon aldık
22:25 27.06.2025 (güncellendi: 22:27 27.06.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber’de katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı’ndan bir telefon aldıklarını ve bazı konuların ele alındığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinin detaylarını paylaşan Fidan, "İki lider birebir temasa ihtiyaç duydu" dedi. Fidan, görüşmede Gazze, İran-İsrail gerilimi ve NATO kararlarının ele alındığını açıkladı.
NATO Zirvesi'ndeki Erdoğan-Trump görüşmesini açıklayan Bakan Fidan ''Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın görüşmesi planlanan bir görüşmeydi. İki lider de sürekli bir görüşme alışverişindeydi. Bunun bir devamı olarak bir an evvel iki lider birebir temasa ihtiyaç duyduklarını belirtti. NATO Zirvesi'ndeki görüşmede başta Gazze konusu olmak üzere, İran-İsrail gerilimi, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Oldukça yapıcı bir görüşme oldu. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde NATO üyelerinin harcamalarını yüzde 5'e çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Uluslararası güvenlikle alakalı dengeleri biraz da değiştirecek. ABD ile Avrupa arasındaki bağımlılık dengesini ABD lehine değiştirecek. Trump da bunu istiyor. Avrupalı ülkelerin birçoğu İsrail lehine bir ateşkes istemiyordu, artık durumun katlanılamayacak bir seviyeye geldiğini onlar da görüyorlar'' dedi.
NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasıyla ilgili konuşan Bakan Fidan ''2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak. Ankara ya da İstanbul'da olması konusunda Cumhurbaşkanımız değerlendirecek'' açıklamasında bulundu.
'12 günde bu savaş şimdilik noktalandı'
İsrail İran gerilimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:
İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın meşru müdafaa konusuna gelmesine itti. Netanyahu, kendi ikbali için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyor. İsrail, İran'ın nükleerini yok edecek güçte değil. 12 günde bu savaş şimdilik noktalandı ama nükleer kapasitenin yok edildiği var sayılarak yapılan bir anlaşma var. Şu anda bir sessizlik süreci var bunun daha kalıcı hale getirilmesi için İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılması gerekiyor. İsrail'le İran arasındaki cereyan eden sürecin yalnızca bir ayağını nükleer oluşturuyor. ABD'nin askeri harekatıyla İran nükleer tesislerinin zarar aldığı aşikar. Burada artık nükleer programa indirilmiş bir darbeden söz edebiliriz. Balistik füze ve vekil unsurların varlığı üzerinden de saldırıya yönelik bir davranış olabilir. Cumhurbaşkanımız her iki tarafa da 'Biz bu konuda üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız' mesajı verdi. Bundan hareketle diğer aktörlerin de bundan istifade edeceğini düşünüyorum. Umman'da aktive edilen sürecin yeniden başlatılması konusunda bir duyum var. ABD ve İran bir yerde buluşabilirler. Bunları ortaya buluşturacak ve zamana yayacak bir takım fikirler sunduk. Temel mesele, Amerikalıların İran'da hiçbir nükleer zenginleştirme işleminin olmaması, İran da barışçıl nükleerin bir hak olduğunu savunuyor.
'Savaş istemiyorum mesajı verilmekte'
İsrail'in İran'a saldırısını açıklayan Bakan Fidan ''İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir telefon aldık. Belli konular konuşuldu. Amerikalılar bu saldırıda bir rolü olmadıklarını, İran'ın saldırmamasını gerektiğini güvenlik konusunda duydukları endişelerini dile getirdi. ABD bombardıman uçaklarının havada olduğu gün İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile saldırı ihtimalini görüştük. Daha sonra saldırı gerçekleşti. İran'ın 3 nükleer tesisi hedef alındı. ABD ve İran birbirini vururken haber verdi. İran ve ABD'nin birbirlerini saldırılardan haberdar etmesi, savaş tarihinde ender rastlanacak bir durum. Savaşın temeli haber vermemektir. Burada 'Burayı belirli zorunluluklar nedeniyle vuruyorum, savaşmak istemiyorum' mesajı verilmektedir'' dedi.