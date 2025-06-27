https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/dev-indirim-sonrasi-tabelalar-bir-kez-daha-degisiyor-motorine-zam-geliyor-1097379623.html
Dev indirim sonrası tabelalar bir kez daha değişiyor: Motorine zam geliyor
Dev indirim sonrası tabelalar bir kez daha değişiyor: Motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Fiyatları 1.14 lira artacak. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T09:27+0300
2025-06-27T09:27+0300
2025-06-27T09:27+0300
ekonomi̇
benzin
motorin
zam
brent petrol
ekonomi
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Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerini etkiliyor.Motorine zam geliyor28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı bekleniyor.Güncel Akaryakıt Fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 48.88 TLMotorin: 49.06 TLLPG: 25.09 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin: 48.73 TLMotorin: 48.94 TLLPG: 24.49 TLAnkaraBenzin: 49.55 TLMotorin: 49.89 TLLPG: 24.99 TLİzmirBenzin: 49.88 TLMotorin: 50.24 TLLPG: 24.94 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/akaryakitta-dev-indirim-tabelalara-yansidi-benzin-ve-motorin-fiyatlarinda-indirim-gerceklesti-1097344494.html
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motorine zam, güncel akaryakıt fiyatları, motorine zam geliyor
motorine zam, güncel akaryakıt fiyatları, motorine zam geliyor
Dev indirim sonrası tabelalar bir kez daha değişiyor: Motorine zam geliyor
Ayrıntılar geliyor
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Fiyatları 1.14 lira artacak.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerini etkiliyor.
28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı bekleniyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL