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Dev indirim sonrası tabelalar bir kez daha değişiyor: Motorine zam geliyor
Dev indirim sonrası tabelalar bir kez daha değişiyor: Motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Fiyatları 1.14 lira artacak. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerini etkiliyor.Motorine zam geliyor28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı bekleniyor.Güncel Akaryakıt Fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 48.88 TLMotorin: 49.06 TLLPG: 25.09 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin: 48.73 TLMotorin: 48.94 TLLPG: 24.49 TLAnkaraBenzin: 49.55 TLMotorin: 49.89 TLLPG: 24.99 TLİzmirBenzin: 49.88 TLMotorin: 50.24 TLLPG: 24.94 TL
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motorine zam, güncel akaryakıt fiyatları, motorine zam geliyor
motorine zam, güncel akaryakıt fiyatları, motorine zam geliyor

Dev indirim sonrası tabelalar bir kez daha değişiyor: Motorine zam geliyor

09:27 27.06.2025
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Fiyatları 1.14 lira artacak.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerini etkiliyor.

Motorine zam geliyor

28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL

Ankara
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
EKONOMİ
Akaryakıtta dev indirim tabelalara yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim
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