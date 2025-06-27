https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/dev-indirim-sonrasi-tabelalar-bir-kez-daha-degisiyor-motorine-zam-geliyor-1097379623.html

Dev indirim sonrası tabelalar bir kez daha değişiyor: Motorine zam geliyor

Dev indirim sonrası tabelalar bir kez daha değişiyor: Motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Fiyatları 1.14 lira artacak. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T09:27+0300

2025-06-27T09:27+0300

2025-06-27T09:27+0300

ekonomi̇

benzin

motorin

zam

brent petrol

ekonomi

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Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerini etkiliyor.Motorine zam geliyor28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı bekleniyor.Güncel Akaryakıt Fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 48.88 TLMotorin: 49.06 TLLPG: 25.09 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin: 48.73 TLMotorin: 48.94 TLLPG: 24.49 TLAnkaraBenzin: 49.55 TLMotorin: 49.89 TLLPG: 24.99 TLİzmirBenzin: 49.88 TLMotorin: 50.24 TLLPG: 24.94 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/akaryakitta-dev-indirim-tabelalara-yansidi-benzin-ve-motorin-fiyatlarinda-indirim-gerceklesti-1097344494.html

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