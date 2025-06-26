https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/akaryakitta-dev-indirim-tabelalara-yansidi-benzin-ve-motorin-fiyatlarinda-indirim-gerceklesti-1097344494.html
Akaryakıtta dev indirim tabelalara yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim
Akaryakıtta dev indirim tabelalara yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim
Sputnik Türkiye
benzin indirimi
2025-06-26T09:10+0300
2025-06-26T09:10+0300
2025-06-26T09:10+0300
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İran ile İsrail'in arasında ateşkesin gerçekleşmesi sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali ile küresel piyasalarda petrol fiyatları geriledi.Benzinde indirimSektörden alınan bilgiye göre, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 2,68 TL, motorin grubunda 4,06 TL fiyat indirimi meydana geldi. İndirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi.🚗Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin: 48.88 TLMotorin: 49.06 TLLPG: 25.09 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin: 49.73 TLMotorin: 48.94 TLLPG: 24.49 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin: 49.55 TLMotorin: 49.89 TLLPG: 24.99 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin: 49.88 TLMotorin: 50.24 TLLPG: 24.94 TL
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Akaryakıtta dev indirim tabelalara yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim
Benzine gece yarısı indirim geldi. Benzin gurubunda 2.68 lira motorin grubunda ise 4.06 lira indirim uygulandı.
İran ile İsrail'in arasında ateşkesin gerçekleşmesi sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali ile küresel piyasalarda petrol fiyatları geriledi.
Sektörden alınan bilgiye göre, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 2,68 TL, motorin grubunda 4,06 TL fiyat indirimi meydana geldi. İndirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
🚗Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 49.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL