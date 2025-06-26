https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/akaryakitta-dev-indirim-tabelalara-yansidi-benzin-ve-motorin-fiyatlarinda-indirim-gerceklesti-1097344494.html

Akaryakıtta dev indirim tabelalara yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

Akaryakıtta dev indirim tabelalara yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

Sputnik Türkiye

benzin indirimi

2025-06-26T09:10+0300

2025-06-26T09:10+0300

2025-06-26T09:10+0300

ekonomi̇

benzin

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İran ile İsrail'in arasında ateşkesin gerçekleşmesi sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali ile küresel piyasalarda petrol fiyatları geriledi.Benzinde indirimSektörden alınan bilgiye göre, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 2,68 TL, motorin grubunda 4,06 TL fiyat indirimi meydana geldi. İndirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi.🚗Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin: 48.88 TLMotorin: 49.06 TLLPG: 25.09 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin: 49.73 TLMotorin: 48.94 TLLPG: 24.49 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin: 49.55 TLMotorin: 49.89 TLLPG: 24.99 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin: 49.88 TLMotorin: 50.24 TLLPG: 24.94 TL

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