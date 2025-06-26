Akaryakıtta dev indirim tabelalara yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Genetik testler otizmi net göstermez, riski ortaya koyar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
18:15
10 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
18:28
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
22:43
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:52
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Michael Jackson
23:04
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
1 yıl ceza, 18 gün hapis: 10. Yargı Paketi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
NATO’nun yüzde 5 hedefi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/akaryakitta-dev-indirim-tabelalara-yansidi-benzin-ve-motorin-fiyatlarinda-indirim-gerceklesti-1097344494.html
Akaryakıtta dev indirim tabelalara yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim
Akaryakıtta dev indirim tabelalara yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim
Sputnik Türkiye
benzin indirimi
2025-06-26T09:10+0300
2025-06-26T09:10+0300
ekonomi̇
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
motorin
brent petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc55f12d4c02623fa6455d077ef27c8.jpg
İran ile İsrail'in arasında ateşkesin gerçekleşmesi sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali ile küresel piyasalarda petrol fiyatları geriledi.Benzinde indirimSektörden alınan bilgiye göre, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 2,68 TL, motorin grubunda 4,06 TL fiyat indirimi meydana geldi. İndirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi.🚗Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin: 48.88 TLMotorin: 49.06 TLLPG: 25.09 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin: 49.73 TLMotorin: 48.94 TLLPG: 24.49 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin: 49.55 TLMotorin: 49.89 TLLPG: 24.99 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin: 49.88 TLMotorin: 50.24 TLLPG: 24.94 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yeni-zirveyi-gordu-euro-tarihi-rekor-kirdi-1097272614.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83771fd9412c3552182590ad38d7541b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt indirimi, benzin fiyatı, motorin fiyatı, güncel benzin fiyatı, güncel motorin fiyatı, 26 haziran akaryakıt fiyatları, benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı, 26 haziran benzin indirimi, 26 haziran motorin indirimi, i̇stanbul benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir güncel akaryakıt fiyatları, benzin ne kadar oldu?, motorin ne kadar?, benzin fiyatları düştü mü?, akaryakıt fiyatları neden düştü?, bugün benzin indirimi var mı?, akaryakıt indirimi ne zaman?
benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt indirimi, benzin fiyatı, motorin fiyatı, güncel benzin fiyatı, güncel motorin fiyatı, 26 haziran akaryakıt fiyatları, benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı, 26 haziran benzin indirimi, 26 haziran motorin indirimi, i̇stanbul benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir güncel akaryakıt fiyatları, benzin ne kadar oldu?, motorin ne kadar?, benzin fiyatları düştü mü?, akaryakıt fiyatları neden düştü?, bugün benzin indirimi var mı?, akaryakıt indirimi ne zaman?

Akaryakıtta dev indirim tabelalara yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

09:10 26.06.2025
© AA / İsmail AslandağBenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Benzine gece yarısı indirim geldi. Benzin gurubunda 2.68 lira motorin grubunda ise 4.06 lira indirim uygulandı.
İran ile İsrail'in arasında ateşkesin gerçekleşmesi sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali ile küresel piyasalarda petrol fiyatları geriledi.

Benzinde indirim

Sektörden alınan bilgiye göre, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 2,68 TL, motorin grubunda 4,06 TL fiyat indirimi meydana geldi. İndirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

🚗Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 49.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
EKONOMİ
Yeni zirveyi gördü: Euro'dan tarihi rekor
24 Haziran , 09:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала