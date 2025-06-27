https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/cin-abd-ile-ticaret-anlasmasini-sonuclandirdiklarini-acikladi-1097382175.html

Çin, ABD ile ticaret anlaşmasını sonuçlandırdıklarını açıkladı

Çin, ABD ile ticaret anlaşmasını sonuçlandırdıklarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Çin, ABD ile Londra'daki ticaret görüşmelerinde vardıkları mutabakata ilişkin anlaşmayı sonuçlandırdıklarını açıkladı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T10:50+0300

2025-06-27T10:50+0300

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ticaret bakanlığı

londra

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ve Çin'in Londra'da gerçekleştirilen Cenevre mutabakatına ilişkin ticaret anlaşmasını sonuçlandırdıklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin Londra'daki görüşmeleri sırasında gayri resmi bir mutabakata vardıklarını açıklamıştı. İki hafta sonra ülkeler arasında resmi ticaret anlaşması imzalandı.Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Çin'in ihracat kontrol kuralları kapsamında olan ürünlerin ihracat başvurularını gözden geçirilerek onaylamaya devam edileceği belirtti. ABD'nin ise Çin'e karşı uyguladığı bir dizi mevcut kısıtlayıcı önlemi iptal edeceği belirtildi.Trump, Çin'le ticarete ilişkin bir anlaşmanın Çarşamba günü imzalandığını açıklarken anlaşma içeriği hakkında detay vermemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-cinle-ticaret-anlasmasi-imzalandi-1097374216.html

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