https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/izmirin-aliaga-ilcesinde-izinsiz-yakilan-cop-yangin-cikardi-ormanlik-alana-sicrayan-alevlerle-1097371335.html
İzmir’in Aliağa ilçesinde izinsiz yakılan çöp yangın çıkardı: Ormanlık alana sıçrayan alevlerle mücadele sürüyor
İzmir’in Aliağa ilçesinde izinsiz yakılan çöp yangın çıkardı: Ormanlık alana sıçrayan alevlerle mücadele sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir’in Aliağa ilçesinde kontrol altına alınan yangının ardından bu kez çöplük alanda bir yangın çıktı. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, ormanlık... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T21:31+0300
2025-06-26T21:31+0300
2025-06-26T21:32+0300
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İzmir’in Aliağa ilçesinde sanayi tesisleri mevkisinde izinsiz şekilde yakılan çöplerden çıkan yangın kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer bölgeye sevk edildi.Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Yangına neden olduğu belirlenen şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/yunanistanda-yangin-felaketi-evler-yandi-bin-kisi-tahliye-edildi-1097369918.html
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orman yangını, i̇zmir, yangın
orman yangını, i̇zmir, yangın
İzmir’in Aliağa ilçesinde izinsiz yakılan çöp yangın çıkardı: Ormanlık alana sıçrayan alevlerle mücadele sürüyor
21:31 26.06.2025 (güncellendi: 21:32 26.06.2025)
İzmir’in Aliağa ilçesinde kontrol altına alınan yangının ardından bu kez çöplük alanda bir yangın çıktı. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İzmir’in Aliağa ilçesinde sanayi tesisleri mevkisinde izinsiz şekilde yakılan çöplerden çıkan yangın kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangına neden olduğu belirlenen şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.