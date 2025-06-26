https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/izmirin-aliaga-ilcesinde-izinsiz-yakilan-cop-yangin-cikardi-ormanlik-alana-sicrayan-alevlerle-1097371335.html

İzmir’in Aliağa ilçesinde izinsiz yakılan çöp yangın çıkardı: Ormanlık alana sıçrayan alevlerle mücadele sürüyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde izinsiz yakılan çöp yangın çıkardı: Ormanlık alana sıçrayan alevlerle mücadele sürüyor

Sputnik Türkiye

İzmir’in Aliağa ilçesinde kontrol altına alınan yangının ardından bu kez çöplük alanda bir yangın çıktı. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, ormanlık... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T21:31+0300

2025-06-26T21:31+0300

2025-06-26T21:32+0300

orman yangını

türki̇ye

i̇zmir

yangın

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İzmir’in Aliağa ilçesinde sanayi tesisleri mevkisinde izinsiz şekilde yakılan çöplerden çıkan yangın kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer bölgeye sevk edildi.Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Yangına neden olduğu belirlenen şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/yunanistanda-yangin-felaketi-evler-yandi-bin-kisi-tahliye-edildi-1097369918.html

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orman yangını, i̇zmir, yangın