https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/2-tane-yaprak-sarma-550-tl-unlu-sef-mehmet-yalcinkayanin-menusu-tartisma-yaratti-1097347689.html

2 tane yaprak sarma 550 TL: Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın menüsü tartışma yarattı

2 tane yaprak sarma 550 TL: Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın menüsü tartışma yarattı

Sputnik Türkiye

Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara’daki restoranında 2 adet vişneli yaprak sarma için belirlenen 550 TL’lik fiyat, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bazı... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T10:24+0300

2025-06-26T10:24+0300

2025-06-26T10:24+0300

yaşam

yaprak sarma

mehmet yalçınkaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097347781_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_8c43277f45b66b461fea1d094454732e.jpg

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın sahibi olduğu Ankara’daki restoran, bu kez de vişneli yaprak sarma fiyatıyla sosyal medya gündeminde. Menüde yer alan iki adet yaprak sarma için 550 TL talep edilmesi, kullanıcıları ikiye böldü.Daha önce de fiyatlarıyla gündeme gelmiştiRestoran, daha önce de 700 TL’lik keşli mantı ve 1550 TL’lik “Serseri” adlı ana yemek ile gündem olmuştu. Bu kez ise bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video ile, sadece 2 adet yaprak sarma için ödenen 550 TL’lik hesap yeniden fiyat tartışmalarını alevlendirdi.'2 sarma 550 TL olmaz'Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, “2 sarmaya 500 TL verilmez” diyerek fiyatı “fahiş” buldu. Bazı kullanıcılar ise “Bu tür restoranlarda ürün değil deneyim satılır, fiyatlar buna göre belirlenir” diyerek farklı bir bakış açısı sundu. Yorumlar binlerce kez paylaşıldı, video kısa sürede viral oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/galatasaray-transferde-vites-yukseltti-osimhen-icin-surpriz-gelisme-1097346485.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaprak sarma, mehmet yalçınkaya