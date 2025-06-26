https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/2-tane-yaprak-sarma-550-tl-unlu-sef-mehmet-yalcinkayanin-menusu-tartisma-yaratti-1097347689.html
2 tane yaprak sarma 550 TL: Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın menüsü tartışma yarattı
2 tane yaprak sarma 550 TL: Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın menüsü tartışma yarattı
Sputnik Türkiye
Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara’daki restoranında 2 adet vişneli yaprak sarma için belirlenen 550 TL’lik fiyat, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bazı... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T10:24+0300
2025-06-26T10:24+0300
2025-06-26T10:24+0300
yaşam
yaprak sarma
mehmet yalçınkaya
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MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın sahibi olduğu Ankara’daki restoran, bu kez de vişneli yaprak sarma fiyatıyla sosyal medya gündeminde. Menüde yer alan iki adet yaprak sarma için 550 TL talep edilmesi, kullanıcıları ikiye böldü.Daha önce de fiyatlarıyla gündeme gelmiştiRestoran, daha önce de 700 TL’lik keşli mantı ve 1550 TL’lik “Serseri” adlı ana yemek ile gündem olmuştu. Bu kez ise bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video ile, sadece 2 adet yaprak sarma için ödenen 550 TL’lik hesap yeniden fiyat tartışmalarını alevlendirdi.'2 sarma 550 TL olmaz'Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, “2 sarmaya 500 TL verilmez” diyerek fiyatı “fahiş” buldu. Bazı kullanıcılar ise “Bu tür restoranlarda ürün değil deneyim satılır, fiyatlar buna göre belirlenir” diyerek farklı bir bakış açısı sundu. Yorumlar binlerce kez paylaşıldı, video kısa sürede viral oldu.
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yaprak sarma, mehmet yalçınkaya
yaprak sarma, mehmet yalçınkaya
2 tane yaprak sarma 550 TL: Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın menüsü tartışma yarattı
Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara’daki restoranında 2 adet vişneli yaprak sarma için belirlenen 550 TL’lik fiyat, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar fiyatı “uçuk” bulurken, bazıları ise bu rakamın “deneyim restoranları” için normal olduğunu savundu.
MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın sahibi olduğu Ankara’daki restoran, bu kez de vişneli yaprak sarma fiyatıyla sosyal medya gündeminde. Menüde yer alan iki adet yaprak sarma için 550 TL talep edilmesi, kullanıcıları ikiye böldü.
Daha önce de fiyatlarıyla gündeme gelmişti
Restoran, daha önce de 700 TL’lik keşli mantı ve 1550 TL’lik “Serseri” adlı ana yemek ile gündem olmuştu. Bu kez ise bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video ile, sadece 2 adet yaprak sarma için ödenen 550 TL’lik hesap yeniden fiyat tartışmalarını alevlendirdi.
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, “2 sarmaya 500 TL verilmez” diyerek fiyatı “fahiş” buldu. Bazı kullanıcılar ise “Bu tür restoranlarda ürün değil deneyim satılır, fiyatlar buna göre belirlenir” diyerek farklı bir bakış açısı sundu. Yorumlar binlerce kez paylaşıldı, video kısa sürede viral oldu.