https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/igdir-nahcivan-hattindan-gaz-akisi-basladi-yilda-500-milyon-metrekup-dogal-gaz-tasinabilecek-1094228882.html

Iğdır-Nahçıvan Hattı'ndan gaz akışı başladı: Yılda 500 milyon metreküp doğal gaz taşınabilecek

Iğdır-Nahçıvan Hattı'ndan gaz akışı başladı: Yılda 500 milyon metreküp doğal gaz taşınabilecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını bugün gerçekleştirdi. Yıllık 500... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

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Türkiye ve Azerbaycan arasında Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı açıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışı için bir araya geldi. Törende iki liderin gaz akışını başlattığı hat yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olacak. Nahçıvan'ın enerji ihtiyacını tamamen karşılayan Proje, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğini güçlendirerek bölgenin enerji güvenliğine önemli bir katkı sağlayacak.Azerbaycan ile Türkiye, Nahçıvan'ın gaz arz güvenliğini sağlamak amacıyla Aralık 2020'de Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşası konusunda iyi niyet anlaşması imzalamıştı. Bu proje, iki ülkenin daha önce hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımların ardından gerçekleştirilen üçüncü büyük enerji projesi olma özelliğini taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/cumhurbaskani-erdogan-bolgemizde-sadece-baris-istiyoruz-1094223846.html

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iğdır, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz yatağı, azerbaycan, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi