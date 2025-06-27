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Bakan Yumaklı: Bugün 67 yangın çıktı, 63'ü kontrol altında
Bakan Yumaklı: Bugün 67 yangın çıktı, 63'ü kontrol altında
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün Türkiye genelinde çıkan 67 yangından 63’ünün kontrol altına alındığını, Bilecik-Sakarya sınırındaki yangının ise... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde açıklama yaptı.Türkiye genelinde 27 Haziran günü 67 orman yangını çıktığını belirten Yumaklı, bunlardan 63'ünün kontrol altına alındığını, 4'ünün ise müdahale altında olduğunu bildirdi. Aktif yangınlardan İzmir Bornova, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki yangınların kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, Bilecik-Sakarya sınırındaki yangının ise halen sürdüğünü ve müdahalenin gece boyu devam edeceğini söyledi.Bakan Yumaklı, 1 Ocak 2025’ten bu yana Türkiye'de toplam bin 89 orman yangını çıktığını ve bu yangınlarda bin 823 hektar alanın yok olduğunu açıkladı. Bu alanın yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu vurgulayan Yumaklı, kaybedilenin sadece ağaçlar değil, aynı zamanda bu ekosistemde yaşayan tüm canlılar olduğunu söyledi.Yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Yumaklı, "81 yangın sigara izmariti, 50 yangın ise piknik ateşi nedeniyle çıktı" dedi. Bakan Yumaklı, Türkiye’nin yangınlara karşı çok güçlü bir müdahale kapasitesine sahip olduğunu belirterek Bilecik-Sakarya yangınında 27 uçak, 105 helikopter, 25 bin personel, 14 insansız hava aracı ve 102 arazözün çalıştığını belirtti.Bakan Yumaklı, “Sadece kendileri değil, çevrelerinde yangına sebep olabilecek bir durum gördüklerinde derhal bildirsinler. Başarı çıkan yangını söndürmek değil, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır” çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/izmir-bornovada-yangin-elektrikler-kesildi-455-ev-tahliye-edildi-1097405764.html
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türkiye, haberler, i̇brahim yumaklı, bilecik, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, haberler, i̇brahim yumaklı, bilecik, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Bakan Yumaklı: Bugün 67 yangın çıktı, 63'ü kontrol altında

21:39 27.06.2025
© AA / Lokman İlhanTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA / Lokman İlhan
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün Türkiye genelinde çıkan 67 yangından 63’ünün kontrol altına alındığını, Bilecik-Sakarya sınırındaki yangının ise devam ettiğini açıkladı. Yumaklı, yılbaşından bu yana bin 89 yangında bin 823 hektar alanın yok olduğunu belirterek yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde açıklama yaptı.
Türkiye genelinde 27 Haziran günü 67 orman yangını çıktığını belirten Yumaklı, bunlardan 63'ünün kontrol altına alındığını, 4'ünün ise müdahale altında olduğunu bildirdi. Aktif yangınlardan İzmir Bornova, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki yangınların kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, Bilecik-Sakarya sınırındaki yangının ise halen sürdüğünü ve müdahalenin gece boyu devam edeceğini söyledi.
Bakan Yumaklı, 1 Ocak 2025’ten bu yana Türkiye'de toplam bin 89 orman yangını çıktığını ve bu yangınlarda bin 823 hektar alanın yok olduğunu açıkladı. Bu alanın yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu vurgulayan Yumaklı, kaybedilenin sadece ağaçlar değil, aynı zamanda bu ekosistemde yaşayan tüm canlılar olduğunu söyledi.
Yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Yumaklı, "81 yangın sigara izmariti, 50 yangın ise piknik ateşi nedeniyle çıktı" dedi.
Bakan Yumaklı, Türkiye’nin yangınlara karşı çok güçlü bir müdahale kapasitesine sahip olduğunu belirterek Bilecik-Sakarya yangınında 27 uçak, 105 helikopter, 25 bin personel, 14 insansız hava aracı ve 102 arazözün çalıştığını belirtti.
Bakan Yumaklı, “Sadece kendileri değil, çevrelerinde yangına sebep olabilecek bir durum gördüklerinde derhal bildirsinler. Başarı çıkan yangını söndürmek değil, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır” çağrısında bulundu.
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