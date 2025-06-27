https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/abdli-parali-asker-ryan-oleary-rusyada-teroristler-listesine-eklendi-1097398345.html
ABD'li paralı asker Ryan O'Leary Rusya'da teröristler listesine eklendi
ABD'li paralı asker Ryan O'Leary Rusya'da teröristler listesine eklendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarında çatışmalara katılan ABD'li paralı asker Ryan O'Leary Rusya'daki teröristler listesine eklendi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T17:19+0300
2025-06-27T17:19+0300
2025-06-27T17:18+0300
dünya
rusya
ukrayna
abd
paralı asker
ukrayna silahlı kuvvetleri
rosfinmonitoring (rusya federal mali i̇zleme servisi)
rusya soruşturma komitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097398172_0:100:482:371_1920x0_80_0_0_0495a71129854e81345c4bbf92aa5bf3.jpg
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi'nden (Rosfinmonitoring) yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'li paralı askeri Ryan O'Leary'ın Rusya’daki terörist ve aşırılık yanlıları listesine eklendiği belirtildi. Açıklamada, “18.12.1986 yılı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletindeki Carroll şehri doğumlu O'Leary Ryan David, terörist ve aşırılık yanlıları listesine eklendi.” ifadelerine yer verildi.27 Aralık 2024’te Rusya Soruşturma Komitesi, O'Leary hakkında terörizm suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Paralı askerin Kursk bölgesini yasadışı yollardan girdiğive burada sivillere karşı suç işlediği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/rus-ordusu-ukraynadaki-hava-ussunu-kinjal-fuzesiyle-vurdu-1097388753.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097398172_0:55:482:416_1920x0_80_0_0_63a8a570ca33dd87e9baf82a68738d5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, abd, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, rosfinmonitoring (rusya federal mali i̇zleme servisi), rusya soruşturma komitesi
rusya, ukrayna, abd, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, rosfinmonitoring (rusya federal mali i̇zleme servisi), rusya soruşturma komitesi
ABD'li paralı asker Ryan O'Leary Rusya'da teröristler listesine eklendi
Ukrayna ordusu saflarında çatışmalara katılan ABD'li paralı asker Ryan O'Leary Rusya'daki teröristler listesine eklendi.
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi'nden (Rosfinmonitoring) yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'li paralı askeri Ryan O'Leary'ın Rusya’daki terörist ve aşırılık yanlıları listesine eklendiği belirtildi.
Açıklamada, “18.12.1986 yılı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletindeki Carroll şehri doğumlu O'Leary Ryan David, terörist ve aşırılık yanlıları listesine eklendi.” ifadelerine yer verildi.
27 Aralık 2024’te Rusya Soruşturma Komitesi, O'Leary hakkında terörizm suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Paralı askerin Kursk bölgesini yasadışı yollardan girdiğive burada sivillere karşı suç işlediği belirtilmişti.