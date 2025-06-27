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ABD'li paralı asker Ryan O'Leary Rusya'da teröristler listesine eklendi
ABD'li paralı asker Ryan O'Leary Rusya'da teröristler listesine eklendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarında çatışmalara katılan ABD'li paralı asker Ryan O'Leary Rusya'daki teröristler listesine eklendi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T17:19+0300
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dünya
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abd
paralı asker
ukrayna silahlı kuvvetleri
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rusya soruşturma komitesi
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Rusya Devlet Mali İzleme Servisi'nden (Rosfinmonitoring) yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'li paralı askeri Ryan O'Leary'ın Rusya’daki terörist ve aşırılık yanlıları listesine eklendiği belirtildi. Açıklamada, “18.12.1986 yılı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletindeki Carroll şehri doğumlu O'Leary Ryan David, terörist ve aşırılık yanlıları listesine eklendi.” ifadelerine yer verildi.27 Aralık 2024’te Rusya Soruşturma Komitesi, O'Leary hakkında terörizm suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Paralı askerin Kursk bölgesini yasadışı yollardan girdiğive burada sivillere karşı suç işlediği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/rus-ordusu-ukraynadaki-hava-ussunu-kinjal-fuzesiyle-vurdu-1097388753.html
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rusya, ukrayna, abd, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, rosfinmonitoring (rusya federal mali i̇zleme servisi), rusya soruşturma komitesi
rusya, ukrayna, abd, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, rosfinmonitoring (rusya federal mali i̇zleme servisi), rusya soruşturma komitesi

ABD'li paralı asker Ryan O'Leary Rusya'da teröristler listesine eklendi

17:19 27.06.2025
ABD'li paralı askeri Ryan O'Leary
ABD'li paralı askeri Ryan O'Leary - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
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Ukrayna ordusu saflarında çatışmalara katılan ABD'li paralı asker Ryan O'Leary Rusya'daki teröristler listesine eklendi.
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi'nden (Rosfinmonitoring) yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'li paralı askeri Ryan O'Leary'ın Rusya’daki terörist ve aşırılık yanlıları listesine eklendiği belirtildi.
Açıklamada, “18.12.1986 yılı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletindeki Carroll şehri doğumlu O'Leary Ryan David, terörist ve aşırılık yanlıları listesine eklendi.” ifadelerine yer verildi.
27 Aralık 2024’te Rusya Soruşturma Komitesi, O'Leary hakkında terörizm suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Paralı askerin Kursk bölgesini yasadışı yollardan girdiğive burada sivillere karşı suç işlediği belirtilmişti.
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