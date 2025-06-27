https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/abd-mahkemesi-trumpin-dogumla-vatandaslik-hakkini-kisitlayan-planinin-onunu-acti-1097406764.html
ABD Mahkemesi, Trump'ın 'doğumla vatandaşlık' hakkını kısıtlayan planının önünü açtı
ABD Mahkemesi, Trump'ın 'doğumla vatandaşlık' hakkını kısıtlayan planının önünü açtı
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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump'ın 'ABD'de doğan yabancı çocuklara otomatik vatandaşlık vermeyi sonlandırma' planının önünü açtı. Karar, Anayasa'nın 14... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T21:24+0300
2025-06-27T21:24+0300
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Trump yönetiminin 'doğumla vatandaşlık' hakkını sınırlama politikasının önündeki engel kalktı.ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan Trump’ın yürütme emrine karşı alt mahkemelerin ülke çapında ihtiyati tedbir kararı veremeyeceğine hükmetti.Mahkeme, yürütme emrinin yasallığı hakkında doğrudan karar vermedi ancak Trump’ın emrine karşı açılan üç davayı inceledi. Bu karar, Trump’ın ikinci döneminde açılan yüzlerce federal davanın seyrini etkileyebileceği ifade edildi.Trump'ın yasal statüsü olmayan kişilerin ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini engellemeyi amaçladığı hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-hamaneyi-olumden-ben-kurtardim-1097406448.html
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abd, doğum, doğum günü, doğum oranı, doğum kontrol, doğum kontrol hapı, doğum yapmak, vatandaşlık, vatandaşlık verme, çifte vatandaşlık, vatandaşlıktan çıkarma
abd, doğum, doğum günü, doğum oranı, doğum kontrol, doğum kontrol hapı, doğum yapmak, vatandaşlık, vatandaşlık verme, çifte vatandaşlık, vatandaşlıktan çıkarma
ABD Mahkemesi, Trump'ın 'doğumla vatandaşlık' hakkını kısıtlayan planının önünü açtı
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump'ın 'ABD'de doğan yabancı çocuklara otomatik vatandaşlık vermeyi sonlandırma' planının önünü açtı. Karar, Anayasa'nın 14. Değişikliği'ne aykırı olduğu gerekçesiyle Demokratlar ve insan hakları gruplarının tepkisini çekti. Uygulama kesinleşirse, ABD'nin 150 yıllık 'doğumla vatandaşlık' geleneği tarihe karışabilir.
Trump yönetiminin 'doğumla vatandaşlık' hakkını sınırlama politikasının önündeki engel kalktı.
ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan Trump’ın yürütme emrine karşı alt mahkemelerin ülke çapında ihtiyati tedbir kararı veremeyeceğine hükmetti.
Mahkeme, yürütme emrinin yasallığı hakkında doğrudan karar vermedi ancak Trump’ın emrine karşı açılan üç davayı inceledi. Bu karar, Trump’ın ikinci döneminde açılan yüzlerce federal davanın seyrini etkileyebileceği ifade edildi.
Trump'ın yasal statüsü olmayan kişilerin ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini engellemeyi amaçladığı hatırlatıldı.