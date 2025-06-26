https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/yunanistanda-yangin-felaketi-evler-yandi-bin-kisi-tahliye-edildi-1097369918.html
Yunanistan'da yangın felaketi: Evler yandı, bin kişi tahliye edildi
Yunanistan'da yangın felaketi: Evler yandı, bin kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Palaia Fokaia bölgesinde çıkan büyük yangın, yerleşim yerlerini tehdit ederek en az üç evi tamamen kül etti, yaklaşık bin kişi tahliye edildi... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T19:20+0300
2025-06-26T19:20+0300
2025-06-26T19:20+0300
dünya
avrupa
yunanistan
türkiye-yunanistan i̇lişkileri
yunanistan dışişleri bakanlığı
yunanistan ordusu
yunanistan sahil güvenlik
yunanistan hava kuvvetleri
yunanistan parlamentosu
yunanistan savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097369366_0:90:962:631_1920x0_80_0_0_7f5460649831951070f05afeb1751f7c.jpg
Yunanistan’ın Palaia Fokaia bölgesinde çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın devam ediyor.Yunanistan’ın Attiki bölgesindeki Palaia Fokaia’da çıkan büyük yangın, öğle saatlerinde başlayarak kısa sürede yerleşim alanlarına sıçradı. Kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle hızla yayılan alevler, üç evi tamamen, on evi ise kısmen kullanılmaz hale getirdi. Yaklaşık bin kişi dört yerleşim yerinden tahliye edilirken, polis güçleri 40 kişiyi evlerinden kurtardı. Yangına 170 itfaiyeci, onlarca araç, uçak ve helikopterle müdahale edilirken, deniz ve kara ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği ifade edildi. Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangının kontrol altına alınması için ekipler bu gece boyunca müdahaleyi sürdüreceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/aliagadaki-yangin-focaya-sicradi-bazi-evler-tahliye-edildi-1097339155.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097369366_54:0:909:641_1920x0_80_0_0_e3bcf6c7bc681d379aa5097bf9167980.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, yunanistan, türkiye-yunanistan i̇lişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan ordusu, yunanistan sahil güvenlik, yunanistan hava kuvvetleri, yunanistan parlamentosu, yunanistan savunma bakanlığı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi
avrupa, yunanistan, türkiye-yunanistan i̇lişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan ordusu, yunanistan sahil güvenlik, yunanistan hava kuvvetleri, yunanistan parlamentosu, yunanistan savunma bakanlığı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi
Yunanistan'da yangın felaketi: Evler yandı, bin kişi tahliye edildi
Yunanistan'ın Palaia Fokaia bölgesinde çıkan büyük yangın, yerleşim yerlerini tehdit ederek en az üç evi tamamen kül etti, yaklaşık bin kişi tahliye edildi. Yangına 170 itfaiyeciyle birlikte hava ve deniz unsurları da müdahale ediyor.
Yunanistan’ın Palaia Fokaia bölgesinde çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın devam ediyor.
Yunanistan’ın Attiki bölgesindeki Palaia Fokaia’da çıkan büyük yangın, öğle saatlerinde başlayarak kısa sürede yerleşim alanlarına sıçradı. Kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle hızla yayılan alevler, üç evi tamamen, on evi ise kısmen kullanılmaz hale getirdi.
Yaklaşık bin kişi dört yerleşim yerinden tahliye edilirken, polis güçleri 40 kişiyi evlerinden kurtardı. Yangına 170 itfaiyeci, onlarca araç, uçak ve helikopterle müdahale edilirken, deniz ve kara ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği ifade edildi.
Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangının kontrol altına alınması için ekipler bu gece boyunca müdahaleyi sürdüreceği açıklandı.