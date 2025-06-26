https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/yunanistanda-yangin-felaketi-evler-yandi-bin-kisi-tahliye-edildi-1097369918.html

Yunanistan'da yangın felaketi: Evler yandı, bin kişi tahliye edildi

Yunanistan'da yangın felaketi: Evler yandı, bin kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın Palaia Fokaia bölgesinde çıkan büyük yangın, yerleşim yerlerini tehdit ederek en az üç evi tamamen kül etti, yaklaşık bin kişi tahliye edildi... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T19:20+0300

2025-06-26T19:20+0300

2025-06-26T19:20+0300

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Yunanistan’ın Palaia Fokaia bölgesinde çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın devam ediyor.Yunanistan’ın Attiki bölgesindeki Palaia Fokaia’da çıkan büyük yangın, öğle saatlerinde başlayarak kısa sürede yerleşim alanlarına sıçradı. Kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle hızla yayılan alevler, üç evi tamamen, on evi ise kısmen kullanılmaz hale getirdi. Yaklaşık bin kişi dört yerleşim yerinden tahliye edilirken, polis güçleri 40 kişiyi evlerinden kurtardı. Yangına 170 itfaiyeci, onlarca araç, uçak ve helikopterle müdahale edilirken, deniz ve kara ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği ifade edildi. Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangının kontrol altına alınması için ekipler bu gece boyunca müdahaleyi sürdüreceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/aliagadaki-yangin-focaya-sicradi-bazi-evler-tahliye-edildi-1097339155.html

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