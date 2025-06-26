https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/aliagadaki-yangin-focaya-sicradi-bazi-evler-tahliye-edildi-1097339155.html

Aliağa'daki yangın Foça'ya sıçradı: Bazı evler tahliye edildi

Aliağa'daki yangın Foça'ya sıçradı: Bazı evler tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Aliağa ilçesindeki yangın Foça'ya sıçradı. Önlem amaçlı bazı evler boşaltılırken 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan tahliye edildi. Yangınlar... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T01:38+0300

2025-06-26T01:38+0300

2025-06-26T01:40+0300

foça

yangın

orman yangını

türki̇ye

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İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale devam ediyor.Yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'sinin tedavisi ambulansta yapılırken, 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.20 ev tahliye edildiFoça Ilıpınar Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi.İzmir Valisi Süleyman Elban yangın bölgesinden son duruma ilişkin açıklama yaptı.Süleyman Elban, Foça'nın Ilıpınar Mahallesindeki yangın koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.Yangının saat 12.36'da Aliağa'nın Bozköy ile Foça Ilıpınar mahalleleri arasında çıktığını hatırlatan Elban, şunları kaydetti:'600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi'Alınan tedbirlerle yangının evlere ulaşmasını büyük ölçüde engellediklerini aktaran Süleyman Elban, "Etkilenen bazı evlerimizdeki vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Çok şükür, tesellimiz odur ki şu an itibarıyla yaralı ya da yangından etkilenen bir vatandaşımız yok. Bu bölgedeki (Ilıpınar Mahallesi) 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi" dedi.Yangının nereden çıktığına dair açıklamaYangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Elban, yangının çıkışıyla ilgili "İlk izlenimimiz, yangının elektrik hattından çıktığı yönünde. İlk görüntüler de bunu gösteriyor. Ancak yangını, inşallah yarın gün ışığıyla birlikte belli bir aşamaya getirirsek, nihai tespitimizi söyleriz" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/canakkaledeki-yangin-ormanlik-alana-sicradi-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1097292290.html

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foça, yangın, orman yangını