Aliağa'daki yangın Foça'ya sıçradı: Bazı evler tahliye edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Genetik testler otizmi net göstermez, riski ortaya koyar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
18:15
10 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
18:28
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
22:43
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:52
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Michael Jackson
23:04
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/aliagadaki-yangin-focaya-sicradi-bazi-evler-tahliye-edildi-1097339155.html
Aliağa'daki yangın Foça'ya sıçradı: Bazı evler tahliye edildi
Aliağa'daki yangın Foça'ya sıçradı: Bazı evler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Aliağa ilçesindeki yangın Foça'ya sıçradı. Önlem amaçlı bazı evler boşaltılırken 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan tahliye edildi. Yangınlar... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T01:38+0300
2025-06-26T01:40+0300
foça
yangın
orman yangını
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097339593_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_c6cc1dfac0a16879c298b6405db98e0e.jpg
İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale devam ediyor.Yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'sinin tedavisi ambulansta yapılırken, 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.20 ev tahliye edildiFoça Ilıpınar Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi.İzmir Valisi Süleyman Elban yangın bölgesinden son duruma ilişkin açıklama yaptı.Süleyman Elban, Foça'nın Ilıpınar Mahallesindeki yangın koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.Yangının saat 12.36'da Aliağa'nın Bozköy ile Foça Ilıpınar mahalleleri arasında çıktığını hatırlatan Elban, şunları kaydetti:'600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi'Alınan tedbirlerle yangının evlere ulaşmasını büyük ölçüde engellediklerini aktaran Süleyman Elban, "Etkilenen bazı evlerimizdeki vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Çok şükür, tesellimiz odur ki şu an itibarıyla yaralı ya da yangından etkilenen bir vatandaşımız yok. Bu bölgedeki (Ilıpınar Mahallesi) 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi" dedi.Yangının nereden çıktığına dair açıklamaYangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Elban, yangının çıkışıyla ilgili "İlk izlenimimiz, yangının elektrik hattından çıktığı yönünde. İlk görüntüler de bunu gösteriyor. Ancak yangını, inşallah yarın gün ışığıyla birlikte belli bir aşamaya getirirsek, nihai tespitimizi söyleriz" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/canakkaledeki-yangin-ormanlik-alana-sicradi-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1097292290.html
foça
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097339593_147:0:2667:1890_1920x0_80_0_0_5792b19f828a023dbfa746d71196e6c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
foça, yangın, orman yangını
foça, yangın, orman yangını

Aliağa'daki yangın Foça'ya sıçradı: Bazı evler tahliye edildi

01:38 26.06.2025 (güncellendi: 01:40 26.06.2025)
© AA / Lokman İlhanİzmir'in Aliağa ilçesinde başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangını
İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA / Lokman İlhan
Abone ol
İzmir'in Aliağa ilçesindeki yangın Foça'ya sıçradı. Önlem amaçlı bazı evler boşaltılırken 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan tahliye edildi. Yangınlar ilgili çalışmalar sürerken İzmir Valisi Elban yangının elektrik hattından çıktığı yönünde bir değerlendirmeleri olduğunu belirtti.
İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'sinin tedavisi ambulansta yapılırken, 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.

20 ev tahliye edildi

Foça Ilıpınar Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi.
İzmir Valisi Süleyman Elban yangın bölgesinden son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Süleyman Elban, Foça'nın Ilıpınar Mahallesindeki yangın koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Yangının saat 12.36'da Aliağa'nın Bozköy ile Foça Ilıpınar mahalleleri arasında çıktığını hatırlatan Elban, şunları kaydetti:
"Saat 12.49 itibarıyla hava araçlarımız yangına müdahale etmeye başladı. Ancak havanın çok sıcak olması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmüş olması ve hem hızlı hem de dengesiz esen rüzgarla birlikte yangın çok hızlı yayılmaya başladı. Arkadaşlarımız hem havadan hem karadan yangına müdahale ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Ancak şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış değil."

'600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi'

Alınan tedbirlerle yangının evlere ulaşmasını büyük ölçüde engellediklerini aktaran Süleyman Elban, "Etkilenen bazı evlerimizdeki vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Çok şükür, tesellimiz odur ki şu an itibarıyla yaralı ya da yangından etkilenen bir vatandaşımız yok. Bu bölgedeki (Ilıpınar Mahallesi) 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi" dedi.

Yangının nereden çıktığına dair açıklama

Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Elban, yangının çıkışıyla ilgili "İlk izlenimimiz, yangının elektrik hattından çıktığı yönünde. İlk görüntüler de bunu gösteriyor. Ancak yangını, inşallah yarın gün ışığıyla birlikte belli bir aşamaya getirirsek, nihai tespitimizi söyleriz" açıklamasını yaptı.
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
TÜRKİYE
Çanakkale'deki yangın ormanlık alana sıçradı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
24 Haziran , 16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала