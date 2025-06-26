https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/aliagadaki-yangin-focaya-sicradi-bazi-evler-tahliye-edildi-1097339155.html
Aliağa'daki yangın Foça'ya sıçradı: Bazı evler tahliye edildi
Aliağa'daki yangın Foça'ya sıçradı: Bazı evler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Aliağa ilçesindeki yangın Foça'ya sıçradı. Önlem amaçlı bazı evler boşaltılırken 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan tahliye edildi. Yangınlar... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T01:38+0300
2025-06-26T01:38+0300
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İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale devam ediyor.Yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'sinin tedavisi ambulansta yapılırken, 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.20 ev tahliye edildiFoça Ilıpınar Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi.İzmir Valisi Süleyman Elban yangın bölgesinden son duruma ilişkin açıklama yaptı.Süleyman Elban, Foça'nın Ilıpınar Mahallesindeki yangın koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.Yangının saat 12.36'da Aliağa'nın Bozköy ile Foça Ilıpınar mahalleleri arasında çıktığını hatırlatan Elban, şunları kaydetti:'600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi'Alınan tedbirlerle yangının evlere ulaşmasını büyük ölçüde engellediklerini aktaran Süleyman Elban, "Etkilenen bazı evlerimizdeki vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Çok şükür, tesellimiz odur ki şu an itibarıyla yaralı ya da yangından etkilenen bir vatandaşımız yok. Bu bölgedeki (Ilıpınar Mahallesi) 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi" dedi.Yangının nereden çıktığına dair açıklamaYangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Elban, yangının çıkışıyla ilgili "İlk izlenimimiz, yangının elektrik hattından çıktığı yönünde. İlk görüntüler de bunu gösteriyor. Ancak yangını, inşallah yarın gün ışığıyla birlikte belli bir aşamaya getirirsek, nihai tespitimizi söyleriz" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/canakkaledeki-yangin-ormanlik-alana-sicradi-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1097292290.html
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foça, yangın, orman yangını
foça, yangın, orman yangını
Aliağa'daki yangın Foça'ya sıçradı: Bazı evler tahliye edildi
01:38 26.06.2025 (güncellendi: 01:40 26.06.2025)
İzmir'in Aliağa ilçesindeki yangın Foça'ya sıçradı. Önlem amaçlı bazı evler boşaltılırken 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan tahliye edildi. Yangınlar ilgili çalışmalar sürerken İzmir Valisi Elban yangının elektrik hattından çıktığı yönünde bir değerlendirmeleri olduğunu belirtti.
İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'sinin tedavisi ambulansta yapılırken, 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.
Foça Ilıpınar Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi.
İzmir Valisi Süleyman Elban yangın bölgesinden son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Süleyman Elban, Foça'nın Ilıpınar Mahallesindeki yangın koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Yangının saat 12.36'da Aliağa'nın Bozköy ile Foça Ilıpınar mahalleleri arasında çıktığını hatırlatan Elban, şunları kaydetti:
"Saat 12.49 itibarıyla hava araçlarımız yangına müdahale etmeye başladı. Ancak havanın çok sıcak olması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmüş olması ve hem hızlı hem de dengesiz esen rüzgarla birlikte yangın çok hızlı yayılmaya başladı. Arkadaşlarımız hem havadan hem karadan yangına müdahale ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Ancak şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış değil."
'600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi'
Alınan tedbirlerle yangının evlere ulaşmasını büyük ölçüde engellediklerini aktaran Süleyman Elban, "Etkilenen bazı evlerimizdeki vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Çok şükür, tesellimiz odur ki şu an itibarıyla yaralı ya da yangından etkilenen bir vatandaşımız yok. Bu bölgedeki (Ilıpınar Mahallesi) 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi" dedi.
Yangının nereden çıktığına dair açıklama
Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Elban, yangının çıkışıyla ilgili "İlk izlenimimiz, yangının elektrik hattından çıktığı yönünde. İlk görüntüler de bunu gösteriyor. Ancak yangını, inşallah yarın gün ışığıyla birlikte belli bir aşamaya getirirsek, nihai tespitimizi söyleriz" açıklamasını yaptı.