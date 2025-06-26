https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/witkoff--ibrahim-anlasmalarina-taraf-olan-ulkelerle-ilgili-buyuk-bir-duyuru-yapilacak-1097339994.html

Witkoff : İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapılacak

Witkoff : İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapılacak

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yaptığı açıklamada, ABD'nin İbrahim Anlaşmaları'na katılacak diğer ülkeleri duyurmayı beklediğini söyledi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T02:15+0300

2025-06-26T02:15+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtti.Witkoff, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "İbrahim Barış Anlaşması'na katılan ülkelerle ilgili bazı önemli duyurular yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.Witkoff, yakın zamanda İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirterek, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz." dedi.İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlamasının 'kırmızı çizgi' olduğunu ifade eden Witkoff, "Nükleer zenginleştirmenin ötesinde, silahlanma kırmızı çizgimizdir. Silahlanmaya asla izin veremeyiz. Bu, tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükler." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/trump-pentagon-irana-yonelik-operasyon-hakkinda-buyuk-bir-basin-konferansi-duzenleyecek-1097339442.html

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