https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/witkoff--ibrahim-anlasmalarina-taraf-olan-ulkelerle-ilgili-buyuk-bir-duyuru-yapilacak-1097339994.html
Witkoff : İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapılacak
Witkoff : İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapılacak
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yaptığı açıklamada, ABD'nin İbrahim Anlaşmaları'na katılacak diğer ülkeleri duyurmayı beklediğini söyledi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T02:15+0300
2025-06-26T02:15+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtti.Witkoff, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "İbrahim Barış Anlaşması'na katılan ülkelerle ilgili bazı önemli duyurular yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.Witkoff, yakın zamanda İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirterek, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz." dedi.İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlamasının 'kırmızı çizgi' olduğunu ifade eden Witkoff, "Nükleer zenginleştirmenin ötesinde, silahlanma kırmızı çizgimizdir. Silahlanmaya asla izin veremeyiz. Bu, tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükler." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/trump-pentagon-irana-yonelik-operasyon-hakkinda-buyuk-bir-basin-konferansi-duzenleyecek-1097339442.html
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abd, steve witkoff, abd, i̇ran, i̇brahim anlaşmaları, cnbc
abd, steve witkoff, abd, i̇ran, i̇brahim anlaşmaları, cnbc
Witkoff : İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapılacak
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yaptığı açıklamada, ABD'nin İbrahim Anlaşmaları'na katılacak diğer ülkeleri duyurmayı beklediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtti.
Witkoff, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "İbrahim Barış Anlaşması'na katılan ülkelerle ilgili bazı önemli duyurular yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Witkoff, yakın zamanda İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirterek, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz." dedi.
İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlamasının 'kırmızı çizgi' olduğunu ifade eden Witkoff, "Nükleer zenginleştirmenin ötesinde, silahlanma kırmızı çizgimizdir. Silahlanmaya asla izin veremeyiz. Bu, tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükler." diye konuştu.