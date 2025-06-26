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Trump: Pentagon, İran'a yönelik operasyon hakkında büyük bir basın konferansı düzenleyecek
Trump: Pentagon, İran'a yönelik operasyon hakkında büyük bir basın konferansı düzenleyecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü İran'a yönelik son operasyonla ilgili büyük bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer Pentagon yetkililerinin İran'a yönelik son operasyonla ilgili olarak perşembe günü büyük bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.Trump, Truth Social'da "Savunma (Savaş!) Bakanı Pete Hegseth, Askeri Temsilcilerle birlikte yarın sabah saat 08:00 EST'de (TSİ 15.00( Pentagon'da Büyük Amerikan Pilotlarımızın Onuru için savaşmak üzere büyük bir basın toplantısı düzenleyecek" ifadelerini kullandı.Pilotların, CNN ve New York Times'ın ABD'nin saldırılarının etkisiz olduğuna dair iddialarını okuduklarında çok üzüldüklerini söyleyen Trump, şöyle devam etti:Daha önce CNN, ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın bir raporuna atıfta bulunarak, ABD'nin üç İran nükleer tesisine yaptığı saldırıların İran'ın nükleer programının ana bileşenlerini yok etmediğini, ancak ön istihbarat değerlendirmesine göre, gelişimini sadece birkaç ay 'gerilettiğini' bildirmişti. Raporun ardından Trump, CNN'i ABD'nin İran tesislerine yaptığı saldırıların sonuçları hakkında yanıltıcı bilgi yaymaya çalışmakla suçlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/cia-iranin-nukleer-tesisleri-ciddi-zarar-gordu-yeniden-insasi-yillar-alacak-1097339210.html
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abd, pete hegseth, donald trump, i̇ran, başkan, abd, cnn, pentagon

Trump: Pentagon, İran'a yönelik operasyon hakkında büyük bir basın konferansı düzenleyecek

01:28 26.06.2025
© AA / Utku UçrakDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA / Utku Uçrak
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ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü İran'a yönelik son operasyonla ilgili büyük bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer Pentagon yetkililerinin İran'a yönelik son operasyonla ilgili olarak perşembe günü büyük bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.
Trump, Truth Social'da "Savunma (Savaş!) Bakanı Pete Hegseth, Askeri Temsilcilerle birlikte yarın sabah saat 08:00 EST'de (TSİ 15.00( Pentagon'da Büyük Amerikan Pilotlarımızın Onuru için savaşmak üzere büyük bir basın toplantısı düzenleyecek" ifadelerini kullandı.
Pilotların, CNN ve New York Times'ın ABD'nin saldırılarının etkisiz olduğuna dair iddialarını okuduklarında çok üzüldüklerini söyleyen Trump, şöyle devam etti:
"Kendilerini çok kötü hissettiler! Neyse ki onlar için ve her zamanki gibi, sadece BAŞKAN DONALD J. TRUMP'ı küçük düşürme amacıyla, Sahte Haberler (Times ve CNN) yalan söyledi ve Gerçekleri tamamen yanlış tanıttı, bunların hiçbiri yoktu (çünkü çok erkendi, henüz ortada hiçbir Gerçek yoktu!). Haber Konferansı hem ilginç hem de çürütülemez olacak. Keyfini çıkarın!"
Daha önce CNN, ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın bir raporuna atıfta bulunarak, ABD'nin üç İran nükleer tesisine yaptığı saldırıların İran'ın nükleer programının ana bileşenlerini yok etmediğini, ancak ön istihbarat değerlendirmesine göre, gelişimini sadece birkaç ay 'gerilettiğini' bildirmişti. Raporun ardından Trump, CNN'i ABD'nin İran tesislerine yaptığı saldırıların sonuçları hakkında yanıltıcı bilgi yaymaya çalışmakla suçlamıştı.
This April 13, 2016 file photo shows the seal of the Central Intelligence Agency at CIA headquarters in Langley, Va. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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