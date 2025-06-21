Ermeni diasporasının temsilcileri: Erivan utanç verici bir suç işliyor

Karşılıklı suçlamalarla başlayan ve iş insanının tutuklanması ve ardından da onun en büyük enerji varlıklarından birinin kamulaştırılacağının açıklanmasıyla devam eden olaylar dizisi bize, muhalefet kampını sindirmek, istikrarsızlaştırmak ve zayıflatmak için kasıtlı bir siyasi eylem gerçekleştirildiğini düşündürüyor.

İş insanı hakkındaki suçlamalar, Paşinyan hükümetinin muhalif olarak gördüğü Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıların en yoğun olduğu dönemde, işadamının bu kiliseyi savunması bağlamında ortaya atıldı. Kendini böyle bir durumda bulan Karapetyan, 2018'den beri parlamentoda çoğunluğa sahip olmasına rağmen şu anda halkın hoşnutsuzluğuyla karşı karşıya olan hükümete karşı bir sembol haline geldi.

Ermeni-Rus iş insanı Samvel Karapetyan, iş konglomeratı sayesinde büyük siyasi ve ekonomik etkiye sahip bir figür haline geldi. Karapetyan ayrıca Ermeni Katolik Garegin II'yi Paşinyan'ın saldırılarından şiddetle savundu.