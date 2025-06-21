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Ermeni diasporasının temsilcileri: Erivan utanç verici bir suç işliyor
Ermeni diasporasının temsilcileri: Erivan utanç verici bir suç işliyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede kilisenin yanında yer alan Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
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Ermeni diasporasının temsilcileri, Samvel Karapetyan'ın Ermenistan'da tutuklanmasını Sputnik’e değerlendirdi.Fransa'daki Ermeni Kuruluşları Koordinasyon Konseyi Eşbaşkanı Murad Papazyan, Nikol Paşinyan’ın güçlü kişiliklerden korktuğunu bu yüzden Karapetyan'ı tutukladını söyledi.Ermeni diasporasının etkili isimlerinden biri olan Papazyan, Karapetyan’a yönelik cezai kovuşturmanın Ermeni Apostolik Kilisesi’ne baskı ve ‘Kutsal Mücadele’ hareketinin destekçilerinin dün gözaltına alınmasının aynı zincirin halkaları olduğunu belirtti.Brezilyalı uluslararası ilişkiler uzmanı, insan hakları uzmanı Sarkis Ampar Sarkissian, Karapetyan'a yönelik kovuşturmanın siyasi olduğunu belirtti.Sarkissian, Karapetyan’ın Paşinyan ve Ermeni Apostolik Kilisesi arasındaki tartışmaların ardından tutuklanması sürecinin iş insanına yönelik kovuşturmanın siyasi nitelikte olduğuna dair işaretler olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti. Sao Paulo Üniversitesi’nden (USP) sosyolog, antropolog, insan hakları uzmanı Mariana Boujikian, Karapetyan'ın tutuklanmasının Paşinyan'ın, dünyadaki Ermenileri birleştiren önemli bir sosyal kurum olan kilise temsilcileriyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkan siyasi durumuyla bağlantılı olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/karapetyanin-tutuklanmasi-ermenistan-giderek-otoriter-ve-diktatorluk-benzeri-bir-hale-geliyor-1097213798.html
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samvel karapetyan, nikol paşinyan, kilise, dağlık karabağ, erivan, ermenistan, azerbaycan, sao paulo, fransa, brezilya

Ermeni diasporasının temsilcileri: Erivan utanç verici bir suç işliyor

18:58 21.06.2025
Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan
Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
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Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede kilisenin yanında yer alan Rus iş insanı Samvel Karapetyan'ın 'darbe çağrısı' suçlamasıyla tutuklanarak hapse atılmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.
Ermeni diasporasının temsilcileri, Samvel Karapetyan'ın Ermenistan'da tutuklanmasını Sputnik’e değerlendirdi.
Fransa'daki Ermeni Kuruluşları Koordinasyon Konseyi Eşbaşkanı Murad Papazyan, Nikol Paşinyan’ın güçlü kişiliklerden korktuğunu bu yüzden Karapetyan'ı tutukladını söyledi.
Ermeni diasporasının etkili isimlerinden biri olan Papazyan, Karapetyan’a yönelik cezai kovuşturmanın Ermeni Apostolik Kilisesi’ne baskı ve ‘Kutsal Mücadele’ hareketinin destekçilerinin dün gözaltına alınmasının aynı zincirin halkaları olduğunu belirtti.
Başbakan, siyasi rakiplerini susturmak, muhalefetin faaliyetlerini etkisiz hale getirmek istiyor. Parlamento seçimleri yaklaşırken, eylemlerinde bir gerginlik gözlemleniyor. Karapetyan'ın tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik saldırıların ardından, iktidarın eylemlerine karşı çıkan birçok kişiye karşı aşırı önlemler alınmasından endişe duyuyoruz.
Brezilyalı uluslararası ilişkiler uzmanı, insan hakları uzmanı Sarkis Ampar Sarkissian, Karapetyan'a yönelik kovuşturmanın siyasi olduğunu belirtti.
Sarkissian, Karapetyan’ın Paşinyan ve Ermeni Apostolik Kilisesi arasındaki tartışmaların ardından tutuklanması sürecinin iş insanına yönelik kovuşturmanın siyasi nitelikte olduğuna dair işaretler olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti.

Karşılıklı suçlamalarla başlayan ve iş insanının tutuklanması ve ardından da onun en büyük enerji varlıklarından birinin kamulaştırılacağının açıklanmasıyla devam eden olaylar dizisi bize, muhalefet kampını sindirmek, istikrarsızlaştırmak ve zayıflatmak için kasıtlı bir siyasi eylem gerçekleştirildiğini düşündürüyor.

İş insanı hakkındaki suçlamalar, Paşinyan hükümetinin muhalif olarak gördüğü Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıların en yoğun olduğu dönemde, işadamının bu kiliseyi savunması bağlamında ortaya atıldı. Kendini böyle bir durumda bulan Karapetyan, 2018'den beri parlamentoda çoğunluğa sahip olmasına rağmen şu anda halkın hoşnutsuzluğuyla karşı karşıya olan hükümete karşı bir sembol haline geldi.

Ermeni-Rus iş insanı Samvel Karapetyan, iş konglomeratı sayesinde büyük siyasi ve ekonomik etkiye sahip bir figür haline geldi. Karapetyan ayrıca Ermeni Katolik Garegin II'yi Paşinyan'ın saldırılarından şiddetle savundu.

Sao Paulo Üniversitesi’nden (USP) sosyolog, antropolog, insan hakları uzmanı Mariana Boujikian, Karapetyan'ın tutuklanmasının Paşinyan'ın, dünyadaki Ermenileri birleştiren önemli bir sosyal kurum olan kilise temsilcileriyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkan siyasi durumuyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Ermeni Kilisesi, Paşinyan hükümetinin Dağlık Karabağ'dan vazgeçmesine çok eleştirel yaklaşıyor. Paşinyan'ın tutumu değişti: bu bölgeyi sonsuza kadar devretmek, artık tamamen Azerbaycan'a ait olan bu bölgeye etnik Ermenilerin geri dönmesi çağrısından vazgeçmek.

Bu, tartışmayı radikalleştirmek ve kamuoyunun dikkatini kilise liderlerinin özel hayatları hakkındaki tartışmalara yöneltmek ve böylece onların (Paşinyan'a karşı) duruşlarından dikkati başka yöne çekmek için bir sis perdesi.

Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki yenilginin ardından Ermeni halkı tarafından sert eleştirilere maruz kalıyor. Popülerliğinin düşmesi ve bir yıldan az bir süre sonra yapılacak seçimler nedeniyle, başbakan seçmenlerin desteğini geri kazanmak için her yola başvuruyor.

Karapetyan'ın şahsında Ermeni Kilisesi ve takipçilerini demoralize etmeye yönelik olası bir kampanyanın, başbakanın hükümetinin beklediği etkiyi yaratacağını sanmıyorum.

Bunun, Ermenistan'ın bölgedeki istikrarsızlık döneminde yararlanılabilecek içsel kırılganlığının bir işareti olabileceğini düşünüyorum.

Премьер-министр Никол Пашинян на открытии отремонтированной высоковольтной подстанции Ахтанак (24 октября 2019). Еревaн - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
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Karapetyan'ın tutuklanması: ‘Ermenistan giderek otoriter ve diktatörlük benzeri bir hale geliyor’
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