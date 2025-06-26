https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donetskte-iki-yerlesim-merkezi-daha-rusyanin-kontrolunde-1097355858.html

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te iki yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolünde

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te iki yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolünde

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun başarılı taarruz sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T12:45+0300

2025-06-26T12:45+0300

2025-06-26T12:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097355701_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_46f168a12364fb005da01bb12d7311d8.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu DHC’nin Novosergeyevka ve Şevçenko köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 415 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava savunma radarları imha edilirken mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 205 uçak tipi İHA’sını düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rusya-savunma-bakani-belousov-dunyadaki-catisma-potansiyeli-endise-verici-sekilde-artiyor-1097348713.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat