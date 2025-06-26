https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donetskte-iki-yerlesim-merkezi-daha-rusyanin-kontrolunde-1097355858.html
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te iki yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolünde
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te iki yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolünde
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun başarılı taarruz sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T12:45+0300
2025-06-26T12:45+0300
2025-06-26T12:41+0300
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ukrayna
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donetsk halk cumhuriyeti
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu DHC’nin Novosergeyevka ve Şevçenko köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 415 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava savunma radarları imha edilirken mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 205 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rusya-savunma-bakani-belousov-dunyadaki-catisma-potansiyeli-endise-verici-sekilde-artiyor-1097348713.html
rusya
ukrayna
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te iki yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolünde
Rus ordusunun başarılı taarruz sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu DHC’nin Novosergeyevka ve Şevçenko köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 415 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava savunma radarları imha edilirken mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 205 uçak tipi İHA’sını düşürdü.