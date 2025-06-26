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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donetskte-iki-yerlesim-merkezi-daha-rusyanin-kontrolunde-1097355858.html
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te iki yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolünde
Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te iki yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolünde
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun başarılı taarruz sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu DHC’nin Novosergeyevka ve Şevçenko köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 415 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava savunma radarları imha edilirken mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 205 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rusya-savunma-bakani-belousov-dunyadaki-catisma-potansiyeli-endise-verici-sekilde-artiyor-1097348713.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te iki yerleşim merkezi daha Rusya’nın kontrolünde

12:45 26.06.2025
© Станислав КрасильниковRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© Станислав Красильников
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Rus ordusunun başarılı taarruz sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu DHC’nin Novosergeyevka ve Şevçenko köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 415 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava savunma radarları imha edilirken mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 205 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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