https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yol-verme-kavgasinda-boksore-denk-geldi-otoyol-ringe-dondu-kozlar-paylasildi-1091981980.html

Yol verme kavgasında boksöre denk geldi: Otoyol ringe döndü, kozlar paylaşıldı

Yol verme kavgasında boksöre denk geldi: Otoyol ringe döndü, kozlar paylaşıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Avcılar’da yol verme kavgası yaşandı. Sürücülerden biri yumruklar savurdu ve 'Boksörüm ben, gelsene' dedi. Diğer sürücü de hızını alamadı... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T16:32+0300

2024-12-24T16:32+0300

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yaşam

boks

trafik

kavga

yumruklu kavga

istanbul

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İstanbul Avcılar'da trafikte yol verme tartışması kavgaya döndü. Araçlarından çıkan sürücülerden birisi yumruklarını hazırladı ve 'ben boksörüm' diyerek karşı sürücüye doğru ilerledi. Diğer sürücü de dövüş pozisyonu aldı ve yumruklarını karşı tarafa savurdu. Trafikteki kavgada yumrukların çoğu isabetsiz kaldı, yaralanan olmadı.Trafikte yol verme kavgasıE-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 'Boksörüm, gel'Sürücüler otomobillerin arasında kavgaya tutuştu. sürücülerden biri diğer sürücüyü yanına çağırdı ve 'Boksörüm ben gel gel' dedi. Karşı sürücü ise duruma sinirlenerek 'ben de boksörüm' dedi ve yumruklarını kavga pozisyonuna getirdi. Karşılıklı yumruklaşma yaşansa da saldırılar isabetsiz kaldı. Çevredekilerin de araya girmesi ile kavga son buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ilber-ortayli-ile-soli-ozel-canli-yayinda-kavga-etti-unlu-tarihci-yayini-birakti-1091383871.html

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boks, trafik, kavga, yumruklu kavga, istanbul