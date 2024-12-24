https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yol-verme-kavgasinda-boksore-denk-geldi-otoyol-ringe-dondu-kozlar-paylasildi-1091981980.html
Yol verme kavgasında boksöre denk geldi: Otoyol ringe döndü, kozlar paylaşıldı
Yol verme kavgasında boksöre denk geldi: Otoyol ringe döndü, kozlar paylaşıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Avcılar’da yol verme kavgası yaşandı. Sürücülerden biri yumruklar savurdu ve 'Boksörüm ben, gelsene' dedi. Diğer sürücü de hızını alamadı... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T16:32+0300
2024-12-24T16:32+0300
2024-12-24T16:37+0300
yaşam
boks
trafik
kavga
yumruklu kavga
istanbul
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İstanbul Avcılar'da trafikte yol verme tartışması kavgaya döndü. Araçlarından çıkan sürücülerden birisi yumruklarını hazırladı ve 'ben boksörüm' diyerek karşı sürücüye doğru ilerledi. Diğer sürücü de dövüş pozisyonu aldı ve yumruklarını karşı tarafa savurdu. Trafikteki kavgada yumrukların çoğu isabetsiz kaldı, yaralanan olmadı.Trafikte yol verme kavgasıE-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 'Boksörüm, gel'Sürücüler otomobillerin arasında kavgaya tutuştu. sürücülerden biri diğer sürücüyü yanına çağırdı ve 'Boksörüm ben gel gel' dedi. Karşı sürücü ise duruma sinirlenerek 'ben de boksörüm' dedi ve yumruklarını kavga pozisyonuna getirdi. Karşılıklı yumruklaşma yaşansa da saldırılar isabetsiz kaldı. Çevredekilerin de araya girmesi ile kavga son buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ilber-ortayli-ile-soli-ozel-canli-yayinda-kavga-etti-unlu-tarihci-yayini-birakti-1091383871.html
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boks, trafik, kavga, yumruklu kavga, istanbul
boks, trafik, kavga, yumruklu kavga, istanbul
Yol verme kavgasında boksöre denk geldi: Otoyol ringe döndü, kozlar paylaşıldı
16:32 24.12.2024 (güncellendi: 16:37 24.12.2024)
İstanbul Avcılar’da yol verme kavgası yaşandı. Sürücülerden biri yumruklar savurdu ve 'Boksörüm ben, gelsene' dedi. Diğer sürücü de hızını alamadı, yumruklarını boksör olan sürücüye savurdu. Şans eseri yumrukların çoğu karşı tarafa isabet etmedi.
İstanbul Avcılar'da trafikte yol verme tartışması kavgaya döndü. Araçlarından çıkan sürücülerden birisi yumruklarını hazırladı ve 'ben boksörüm' diyerek karşı sürücüye doğru ilerledi. Diğer sürücü de dövüş pozisyonu aldı ve yumruklarını karşı tarafa savurdu. Trafikteki kavgada yumrukların çoğu isabetsiz kaldı, yaralanan olmadı.
Trafikte yol verme kavgası
E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sürücüler otomobillerin arasında kavgaya tutuştu. sürücülerden biri diğer sürücüyü yanına çağırdı ve 'Boksörüm ben gel gel' dedi. Karşı sürücü ise duruma sinirlenerek 'ben de boksörüm' dedi ve yumruklarını kavga pozisyonuna getirdi.
Karşılıklı yumruklaşma yaşansa da saldırılar isabetsiz kaldı. Çevredekilerin de araya girmesi ile kavga son buldu.