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Kene kabusu sürüyor: Çankırı'da bir kişi daha hayatını kaybetti
Kene kabusu sürüyor: Çankırı'da bir kişi daha hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T13:53+0300
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Havaların ısınmasıyla birlikte keneden kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalananların ve hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Bugün de Çankırı'da 42 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Beş çocuk annesiydiÇankıırı Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu.KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesine, 19 Haziran'da da Ankara'ya sevk edildi. Çeküç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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çankırı, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), kene
çankırı, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), kene

Kene kabusu sürüyor: Çankırı'da bir kişi daha hayatını kaybetti

13:53 23.06.2025 (güncellendi: 13:54 23.06.2025)
© DHAKKKA, Kene ısırması
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© DHA
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Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti.
Havaların ısınmasıyla birlikte keneden kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalananların ve hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Bugün de Çankırı'da 42 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Beş çocuk annesiydi

Çankıırı Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesine, 19 Haziran'da da Ankara'ya sevk edildi. Çeküç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2025
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