https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/kene-kabusu-suruyor-cankirida-bir-kisi-daha-hayatini-kaybetti-1097252355.html

Kene kabusu sürüyor: Çankırı'da bir kişi daha hayatını kaybetti

Kene kabusu sürüyor: Çankırı'da bir kişi daha hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti. 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T13:53+0300

2025-06-23T13:53+0300

2025-06-23T13:54+0300

türki̇ye

çankırı

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

kene

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/01/1044401628_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_e45521ecd092b9459545ca6a69fd7628.jpg

Havaların ısınmasıyla birlikte keneden kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalananların ve hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Bugün de Çankırı'da 42 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Beş çocuk annesiydiÇankıırı Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu.KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesine, 19 Haziran'da da Ankara'ya sevk edildi. Çeküç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/kene-yine-can-aldi-tokatta-38-yasindaki-5-cocuk-annesi-kadin-hayatini-kaybetti-1097227354.html

türki̇ye

çankırı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çankırı, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), kene