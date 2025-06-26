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CIA: İran'ın nükleer tesisleri ciddi zarar gördü, yeniden inşası yıllar alacak
CIA: İran'ın nükleer tesisleri ciddi zarar gördü, yeniden inşası yıllar alacak
Sputnik Türkiye
CIA Başkanı Ratcliffe, İran'ın nükleer programının ABD saldırılarından ‘ciddi şekilde zarar gördüğüne’ dair ‘güvenilir istihbarata’ sahip olduklarını iddia... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T01:10+0300
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'Washington'un İran'ın nükleer tesislerini yok etmeyi başaramadığına' dair basında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan CIA Başkanı John Ratcliffe, İran'ın nükleer programının ABD saldırıları sonucunda ‘ciddi şekilde zarar gördüğüne’ dair ‘güvenilir istihbarata’ sahip olduklarını ve İran'ın nükleer tesislerini yeniden inşa etmesinin yıllar alacağını teyit eden yeni istihbarat aldıklarınını söyledi.Ratcliffe, “CIA, güvenilir istihbarat verilerinin İran'ın nükleer programının son hedefli saldırılardan ciddi şekilde zarar gördüğünü gösterdiğini doğrulayabilir. Bu, tarihsel olarak güvenilir ve doğru bir kaynaktan/yöntemden İran'ın bazı kilit nükleer tesislerinin tahrip edildiğine ve yeniden inşasının uzun yıllar alacağına dair yeni bir istihbaratı da içeriyor” dedi.Daha önce, başta CNN olmak üzere ABD medyası, Savunma İstihbarat Ajansı’nın bir raporuna atıfta, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik saldırıların İran'ın nükleer programının ana bileşenlerini yok etmediğini ve ABD istihbaratının ön değerlendirmesine göre, sadece bu programın gelişimini birkaç ay ‘geciktirdiğini’ aktarmıştı. Beyaz Saray bu iddiaları yalanlarken, ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu tür bilgilerin sızdırılmasının soruşturulması gereken bir ‘ihanet’ olduğunu dile getirmişti.Pentagonşefi Pete Hegseth ‘sızıntıyla’ ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/uaea-iranin-nukleer-tesislerini-abd-ve-israil-saldirilarina-karsi-koruyamadi--1097332713.html
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cia, john ratcliffe, abd, i̇ran, nükleer tesis, cnn, steve witkoff, pete hegseth, i̇stihbarat, i̇ran nükleer programı
cia, john ratcliffe, abd, i̇ran, nükleer tesis, cnn, steve witkoff, pete hegseth, i̇stihbarat, i̇ran nükleer programı

CIA: İran'ın nükleer tesisleri ciddi zarar gördü, yeniden inşası yıllar alacak

01:10 26.06.2025
© AP Photo / Carolyn KasterThis April 13, 2016 file photo shows the seal of the Central Intelligence Agency at CIA headquarters in Langley, Va.
This April 13, 2016 file photo shows the seal of the Central Intelligence Agency at CIA headquarters in Langley, Va. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
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CIA Başkanı Ratcliffe, İran'ın nükleer programının ABD saldırılarından ‘ciddi şekilde zarar gördüğüne’ dair ‘güvenilir istihbarata’ sahip olduklarını iddia etti.
'Washington'un İran'ın nükleer tesislerini yok etmeyi başaramadığına' dair basında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan CIA Başkanı John Ratcliffe, İran'ın nükleer programının ABD saldırıları sonucunda ‘ciddi şekilde zarar gördüğüne’ dair ‘güvenilir istihbarata’ sahip olduklarını ve İran'ın nükleer tesislerini yeniden inşa etmesinin yıllar alacağını teyit eden yeni istihbarat aldıklarınını söyledi.
Ratcliffe, “CIA, güvenilir istihbarat verilerinin İran'ın nükleer programının son hedefli saldırılardan ciddi şekilde zarar gördüğünü gösterdiğini doğrulayabilir. Bu, tarihsel olarak güvenilir ve doğru bir kaynaktan/yöntemden İran'ın bazı kilit nükleer tesislerinin tahrip edildiğine ve yeniden inşasının uzun yıllar alacağına dair yeni bir istihbaratı da içeriyor” dedi.
Daha önce, başta CNN olmak üzere ABD medyası, Savunma İstihbarat Ajansı’nın bir raporuna atıfta, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik saldırıların İran'ın nükleer programının ana bileşenlerini yok etmediğini ve ABD istihbaratının ön değerlendirmesine göre, sadece bu programın gelişimini birkaç ay ‘geciktirdiğini’ aktarmıştı. Beyaz Saray bu iddiaları yalanlarken, ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu tür bilgilerin sızdırılmasının soruşturulması gereken bir ‘ihanet’ olduğunu dile getirmişti.
Pentagonşefi Pete Hegseth ‘sızıntıyla’ ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etmişti.
Buşehr Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
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UAEA, İran’ın nükleer tesislerini ABD ve İsrail saldırılarına karşı koruyamadı
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