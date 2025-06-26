https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/cia-iranin-nukleer-tesisleri-ciddi-zarar-gordu-yeniden-insasi-yillar-alacak-1097339210.html

CIA: İran'ın nükleer tesisleri ciddi zarar gördü, yeniden inşası yıllar alacak

CIA: İran'ın nükleer tesisleri ciddi zarar gördü, yeniden inşası yıllar alacak

Sputnik Türkiye

CIA Başkanı Ratcliffe, İran'ın nükleer programının ABD saldırılarından ‘ciddi şekilde zarar gördüğüne’ dair ‘güvenilir istihbarata’ sahip olduklarını iddia... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T01:10+0300

2025-06-26T01:10+0300

2025-06-26T01:08+0300

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abd

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nükleer tesis

cnn

steve witkoff

pete hegseth

i̇stihbarat

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'Washington'un İran'ın nükleer tesislerini yok etmeyi başaramadığına' dair basında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan CIA Başkanı John Ratcliffe, İran'ın nükleer programının ABD saldırıları sonucunda ‘ciddi şekilde zarar gördüğüne’ dair ‘güvenilir istihbarata’ sahip olduklarını ve İran'ın nükleer tesislerini yeniden inşa etmesinin yıllar alacağını teyit eden yeni istihbarat aldıklarınını söyledi.Ratcliffe, “CIA, güvenilir istihbarat verilerinin İran'ın nükleer programının son hedefli saldırılardan ciddi şekilde zarar gördüğünü gösterdiğini doğrulayabilir. Bu, tarihsel olarak güvenilir ve doğru bir kaynaktan/yöntemden İran'ın bazı kilit nükleer tesislerinin tahrip edildiğine ve yeniden inşasının uzun yıllar alacağına dair yeni bir istihbaratı da içeriyor” dedi.Daha önce, başta CNN olmak üzere ABD medyası, Savunma İstihbarat Ajansı’nın bir raporuna atıfta, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik saldırıların İran'ın nükleer programının ana bileşenlerini yok etmediğini ve ABD istihbaratının ön değerlendirmesine göre, sadece bu programın gelişimini birkaç ay ‘geciktirdiğini’ aktarmıştı. Beyaz Saray bu iddiaları yalanlarken, ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu tür bilgilerin sızdırılmasının soruşturulması gereken bir ‘ihanet’ olduğunu dile getirmişti.Pentagonşefi Pete Hegseth ‘sızıntıyla’ ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/uaea-iranin-nukleer-tesislerini-abd-ve-israil-saldirilarina-karsi-koruyamadi--1097332713.html

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