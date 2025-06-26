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Trump: Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlete büyük hizmetlerde bulunmuş bu kahramana af verilmeli
Trump: Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlete büyük hizmetlerde bulunmuş bu kahramana af verilmeli
Sputnik Türkiye
Trump, Netanyahu'nun davasının derhal iptalini ya da 'kahraman' ilan edilerek affedilmesini istedi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yargılanmasının derhal iptal edilmesi gerektiğini, aksi takdirde 'devlet için çok şey yapmış büyük bir kahraman' olarak affedilmesi gerektiğini söyledi.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Netanyahu'nun 2020'de açılan soruşturmayla yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. İsrail başbakanı ise suçsuz olduğunu savundu.
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abd, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, donald trump, i̇srail, amerika, i̇ran
abd, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, donald trump, i̇srail, amerika, i̇ran

Trump: Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlete büyük hizmetlerde bulunmuş bu kahramana af verilmeli

02:54 26.06.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump - Benyamin Netanyahu
Donald Trump - Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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Trump, Netanyahu'nun davasının derhal iptalini ya da 'kahraman' ilan edilerek affedilmesini istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yargılanmasının derhal iptal edilmesi gerektiğini, aksi takdirde 'devlet için çok şey yapmış büyük bir kahraman' olarak affedilmesi gerektiğini söyledi.
Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA HABERİ… İsrail Devleti'nin, tarihindeki en büyük anlardan birini yaşadığı bu dönemde ve güçlü bir şekilde Benyamin Netanyahu tarafından yönetilirken, hâlâ bu saçma Cadı Avı’nı sürdürdüğünü duymak beni şoke etti! Bibi (Netanyahu) ve ben, İsrail’in çok zorlu ve zeki eski düşmanı İran’a karşı birlikte CEHENNEM’den geçtik ve Bibi, inanılmaz Kutsal Topraklara duyduğu AŞK konusunda daha iyi, daha keskin ya da daha güçlü olamazdı. Başkası olsa kayıplar verir, utanç yaşar ve kaosa sürüklenirdi! Bibi Netanyahu, İsrail tarihindeki belki de hiçbir savaşçıya benzemeyen bir SAVAŞÇI idi ve sonuç, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği bir şeydi: Dünyadaki en büyük ve en güçlü nükleer silahlardan birinin tamamen ortadan kaldırılması – ve bu çok yakında gerçekleşecekti!

Kelimenin tam anlamıyla İsrail’in hayatta kalması için savaşıyorduk ve İsrail tarihindeki hiç kimse Bibi Netanyahu kadar sert ya da yetkin savaşmamıştır. Tüm bunlara rağmen, az önce öğrendim ki Bibi, Pazartesi günü uzun süredir devam eden (Mayıs 2020'den beri bu “Kâbus Gösterisi”nin içindeymiş – Eşi benzeri yok! Bu, görevdeki bir İsrail Başbakanının ilk kez yargılandığı bir durum.) politik güdümlü bir davanın duruşmasına çağrılmış. Davanın konusu “puro, bir Bugs Bunny oyuncağı ve diğer adaletsiz suçlamalar” gibi şeylermiş – tamamen onu zedelemek için! Bu kadar çok şey vermiş bir adam için böylesi bir CADI AVI bana akıl almaz geliyor. O, bundan çok daha iyisini hak ediyor – İsrail devleti de öyle.

Bibi Netanyahu’nun davası DERHAL iptal edilmeli ya da bu devlete bu kadar büyük hizmetleri olmuş bir Kahramana af verilmelidir. Tanıdığım hiç kimse, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı – yani BEN – ile Bibi Netanyahu kadar uyum içinde çalışamazdı. İsrail’i kurtaran Amerika Birleşik Devletleri oldu, ve şimdi Bibi Netanyahu’yu da kurtaracak olan yine Amerika Birleşik Devletleri olacak. BU “ADALET” MASKARALIĞINA İZİN VERİLEMEZ!

Netanyahu'nun 2020'de açılan soruşturmayla yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. İsrail başbakanı ise suçsuz olduğunu savundu.
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