https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/trump-natonun-kapali-toplantisinda-rusyadan-dogrudan-bahsetmedi-1097343045.html
‘Trump, NATO'nun kapalı toplantısında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi’
‘Trump, NATO'nun kapalı toplantısında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, NATO Zirvesi sırasında yapılan kapalı oturumda Rusya'dan doğrudan söz etmediği belirtildi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T08:14+0300
2025-06-26T08:14+0300
2025-06-26T09:01+0300
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vladimir putin
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Bloomberg haber ajansının, konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynaktan aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO Zirvesi sırasında yapılan kapalı oturum sırasında, Rusya'dan doğrudan tek bir kelime bile etmedi.Haberde, “Sonuç bildirisinde, Rusya ile ilgili söylem dikkatlice ayarlandı. Bazı ülkeler onu saldırgan olarak adlandırmak istedi, bu işe yaramazdı. Trump konuşmasında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi” ifadesi kullanıldı.Trump'ın Ukrayna çatışmasına yönelik yaklaşımının verdiği genel hissiyatın, onun "büyük ölçüde elini eteğini çektiği" ve ateşkes sağlamaya çalışmaktan vazgeçtiği yönünde olduğu ifade edildi.ABD lideri Trump, dün NATO Zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Lahey'de Vladimir Zelenskiy ile yaptığı kısa görüşmede Ukrayna'da ateşkes konusunu gündeme getirmediğini açıkça belirtti. Ukrayna krizini çözmenin daha zor olduğunu belirten Trump, Zelenskiy ile sorunların olduğuna işaret etti. Kiev’e olası ek finansman kararının daha sonra verileceğini söyleyen ABD Başkanı, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in çatışmanın çözümüne ulaşma arzusunda hiçbir şüphesi olmadığını vurguladı.‘NATO Zirvesi, Zelenskiy'in bulunduğu durumun ağırlığını değiştiremedi’İngiliz The Telegraph gazetesi, NATO Zirvesi’nin Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in içinde bulunduğu durumun ağırlığını değiştirmeyeceğini yazdı.Yazıda, “Her zamanki destek açıklamalarına rağmen, zor durumda olan ülkesi (Ukrayna) için ufukta bir rahatlama görünmüyor” ifadesine yer verildi.Nihai bildiride Ukrayna çatışmasının kınanmadığına dikkat çeken gazete, bunun NATO ülkelerinin duruşunda bir değişiklik olduğu anlamına geldiğini kaydetti.Böyle bir durumda, Ukrayna'nın örgüte katılmayı beklememesi gerektiği vurgulandı.Lahey’de 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşen NATO Zirvesi’nin nihai bildirisinde, ittifak üyelerinin Rusya'ya yönelik söylemlerini yumuşatmaya ve savunma harcamalarını artırmaya karar verdiği ifade ediliyor. Belgede ayrıca Ukrayna’ya destekten de bahsedilse de bunun ayrı bir madde halinde değil, savunma harcamaları bağlamında yapılması dikkat çekiyor. Bildiri metninde ayrıca Kiev'in ittifaka katılma olasılıklarından da bahsedilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ermenistandaki-mahkemeden-baspiskopos-galstanyan-icin-2-ay-tutuklama-karari-1097342494.html
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abd, donald trump, nato, nato zirvesi, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin
abd, donald trump, nato, nato zirvesi, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin
‘Trump, NATO'nun kapalı toplantısında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi’
08:14 26.06.2025 (güncellendi: 09:01 26.06.2025)
ABD Başkanı Trump’ın, NATO Zirvesi sırasında yapılan kapalı oturumda Rusya'dan doğrudan söz etmediği belirtildi.
Bloomberg haber ajansının, konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynaktan aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO Zirvesi sırasında yapılan kapalı oturum sırasında, Rusya'dan doğrudan tek bir kelime bile etmedi.
Haberde, “Sonuç bildirisinde, Rusya ile ilgili söylem dikkatlice ayarlandı. Bazı ülkeler onu saldırgan olarak adlandırmak istedi, bu işe yaramazdı. Trump konuşmasında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi” ifadesi kullanıldı.
Trump'ın Ukrayna çatışmasına yönelik yaklaşımının verdiği genel hissiyatın, onun "büyük ölçüde elini eteğini çektiği" ve ateşkes sağlamaya çalışmaktan vazgeçtiği yönünde olduğu ifade edildi.
ABD lideri Trump, dün NATO Zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Lahey'de Vladimir Zelenskiy ile yaptığı kısa görüşmede Ukrayna'da ateşkes konusunu gündeme getirmediğini açıkça belirtti. Ukrayna krizini çözmenin daha zor olduğunu belirten Trump, Zelenskiy ile sorunların olduğuna işaret etti. Kiev’e olası ek finansman kararının daha sonra verileceğini söyleyen ABD Başkanı, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in çatışmanın çözümüne ulaşma arzusunda hiçbir şüphesi olmadığını vurguladı.
‘NATO Zirvesi, Zelenskiy'in bulunduğu durumun ağırlığını değiştiremedi’
İngiliz The Telegraph gazetesi, NATO Zirvesi’nin Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in içinde bulunduğu durumun ağırlığını değiştirmeyeceğini yazdı.
Yazıda, “Her zamanki destek açıklamalarına rağmen, zor durumda olan ülkesi (Ukrayna) için ufukta bir rahatlama görünmüyor” ifadesine yer verildi.
Nihai bildiride Ukrayna çatışmasının kınanmadığına dikkat çeken gazete, bunun NATO ülkelerinin duruşunda bir değişiklik olduğu anlamına geldiğini kaydetti.
Böyle bir durumda, Ukrayna'nın örgüte katılmayı beklememesi gerektiği vurgulandı.
Lahey’de 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşen NATO Zirvesi’nin nihai bildirisinde, ittifak üyelerinin Rusya'ya yönelik söylemlerini yumuşatmaya ve savunma harcamalarını artırmaya karar verdiği ifade ediliyor. Belgede ayrıca Ukrayna’ya destekten de bahsedilse de bunun ayrı bir madde halinde değil, savunma harcamaları bağlamında yapılması dikkat çekiyor. Bildiri metninde ayrıca Kiev'in ittifaka katılma olasılıklarından da bahsedilmedi.