‘Trump, NATO'nun kapalı toplantısında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Genetik testler otizmi net göstermez, riski ortaya koyar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
18:15
10 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
18:28
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
22:43
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:52
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Michael Jackson
23:04
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ÖTV düzenlemesi Meclis Komisyonu'ndan geçti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/trump-natonun-kapali-toplantisinda-rusyadan-dogrudan-bahsetmedi-1097343045.html
‘Trump, NATO'nun kapalı toplantısında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi’
‘Trump, NATO'nun kapalı toplantısında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, NATO Zirvesi sırasında yapılan kapalı oturumda Rusya'dan doğrudan söz etmediği belirtildi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T08:14+0300
2025-06-26T09:01+0300
dünya
abd
donald trump
nato
nato zirvesi
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097309595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3f08359f499a0ee4151bbcbb5388ee2.jpg
Bloomberg haber ajansının, konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynaktan aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO Zirvesi sırasında yapılan kapalı oturum sırasında, Rusya'dan doğrudan tek bir kelime bile etmedi.Haberde, “Sonuç bildirisinde, Rusya ile ilgili söylem dikkatlice ayarlandı. Bazı ülkeler onu saldırgan olarak adlandırmak istedi, bu işe yaramazdı. Trump konuşmasında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi” ifadesi kullanıldı.Trump'ın Ukrayna çatışmasına yönelik yaklaşımının verdiği genel hissiyatın, onun "büyük ölçüde elini eteğini çektiği" ve ateşkes sağlamaya çalışmaktan vazgeçtiği yönünde olduğu ifade edildi.ABD lideri Trump, dün NATO Zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Lahey'de Vladimir Zelenskiy ile yaptığı kısa görüşmede Ukrayna'da ateşkes konusunu gündeme getirmediğini açıkça belirtti. Ukrayna krizini çözmenin daha zor olduğunu belirten Trump, Zelenskiy ile sorunların olduğuna işaret etti. Kiev’e olası ek finansman kararının daha sonra verileceğini söyleyen ABD Başkanı, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in çatışmanın çözümüne ulaşma arzusunda hiçbir şüphesi olmadığını vurguladı.‘NATO Zirvesi, Zelenskiy'in bulunduğu durumun ağırlığını değiştiremedi’İngiliz The Telegraph gazetesi, NATO Zirvesi’nin Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in içinde bulunduğu durumun ağırlığını değiştirmeyeceğini yazdı.Yazıda, “Her zamanki destek açıklamalarına rağmen, zor durumda olan ülkesi (Ukrayna) için ufukta bir rahatlama görünmüyor” ifadesine yer verildi.Nihai bildiride Ukrayna çatışmasının kınanmadığına dikkat çeken gazete, bunun NATO ülkelerinin duruşunda bir değişiklik olduğu anlamına geldiğini kaydetti.Böyle bir durumda, Ukrayna'nın örgüte katılmayı beklememesi gerektiği vurgulandı.Lahey’de 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşen NATO Zirvesi’nin nihai bildirisinde, ittifak üyelerinin Rusya'ya yönelik söylemlerini yumuşatmaya ve savunma harcamalarını artırmaya karar verdiği ifade ediliyor. Belgede ayrıca Ukrayna’ya destekten de bahsedilse de bunun ayrı bir madde halinde değil, savunma harcamaları bağlamında yapılması dikkat çekiyor. Bildiri metninde ayrıca Kiev'in ittifaka katılma olasılıklarından da bahsedilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ermenistandaki-mahkemeden-baspiskopos-galstanyan-icin-2-ay-tutuklama-karari-1097342494.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097309595_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_f9bde3c6a0ac69ddaa548269d484e938.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, nato, nato zirvesi, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin
abd, donald trump, nato, nato zirvesi, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin

‘Trump, NATO'nun kapalı toplantısında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi’

08:14 26.06.2025 (güncellendi: 09:01 26.06.2025)
© AA / Utku UçrakDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
ABD Başkanı Trump’ın, NATO Zirvesi sırasında yapılan kapalı oturumda Rusya'dan doğrudan söz etmediği belirtildi.
Bloomberg haber ajansının, konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynaktan aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO Zirvesi sırasında yapılan kapalı oturum sırasında, Rusya'dan doğrudan tek bir kelime bile etmedi.
Haberde, “Sonuç bildirisinde, Rusya ile ilgili söylem dikkatlice ayarlandı. Bazı ülkeler onu saldırgan olarak adlandırmak istedi, bu işe yaramazdı. Trump konuşmasında Rusya'dan doğrudan bahsetmedi” ifadesi kullanıldı.
Trump'ın Ukrayna çatışmasına yönelik yaklaşımının verdiği genel hissiyatın, onun "büyük ölçüde elini eteğini çektiği" ve ateşkes sağlamaya çalışmaktan vazgeçtiği yönünde olduğu ifade edildi.
ABD lideri Trump, dün NATO Zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Lahey'de Vladimir Zelenskiy ile yaptığı kısa görüşmede Ukrayna'da ateşkes konusunu gündeme getirmediğini açıkça belirtti. Ukrayna krizini çözmenin daha zor olduğunu belirten Trump, Zelenskiy ile sorunların olduğuna işaret etti. Kiev’e olası ek finansman kararının daha sonra verileceğini söyleyen ABD Başkanı, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in çatışmanın çözümüne ulaşma arzusunda hiçbir şüphesi olmadığını vurguladı.

‘NATO Zirvesi, Zelenskiy'in bulunduğu durumun ağırlığını değiştiremedi’

İngiliz The Telegraph gazetesi, NATO Zirvesi’nin Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in içinde bulunduğu durumun ağırlığını değiştirmeyeceğini yazdı.
Yazıda, “Her zamanki destek açıklamalarına rağmen, zor durumda olan ülkesi (Ukrayna) için ufukta bir rahatlama görünmüyor” ifadesine yer verildi.
Nihai bildiride Ukrayna çatışmasının kınanmadığına dikkat çeken gazete, bunun NATO ülkelerinin duruşunda bir değişiklik olduğu anlamına geldiğini kaydetti.
Böyle bir durumda, Ukrayna'nın örgüte katılmayı beklememesi gerektiği vurgulandı.
Lahey’de 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşen NATO Zirvesi’nin nihai bildirisinde, ittifak üyelerinin Rusya'ya yönelik söylemlerini yumuşatmaya ve savunma harcamalarını artırmaya karar verdiği ifade ediliyor. Belgede ayrıca Ukrayna’ya destekten de bahsedilse de bunun ayrı bir madde halinde değil, savunma harcamaları bağlamında yapılması dikkat çekiyor. Bildiri metninde ayrıca Kiev'in ittifaka katılma olasılıklarından da bahsedilmedi.
Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Bagrat Galstanyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
DÜNYA
Ermenistan’daki mahkemeden Başpiskopos Galstanyan için 2 ay tutuklama kararı
07:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала