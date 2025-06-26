https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ermenistandaki-mahkemeden-baspiskopos-galstanyan-icin-2-ay-tutuklama-karari-1097342494.html

Ermenistan’daki mahkemeden Başpiskopos Galstanyan için 2 ay tutuklama kararı

Ermenistan’daki mahkemeden Başpiskopos Galstanyan için 2 ay tutuklama kararı

Sputnik Türkiye

Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’ın politikalarına karşı çıkan Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Galstanyan’ın mahkeme kararıyla iki ay süreyle... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T07:35+0300

2025-06-26T07:35+0300

2025-06-26T08:01+0300

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ermenistan

nikol paşinyan

kilise

ulusal güvenlik servisi

tutuklama

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Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın avukatı Ovannes Hudoyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erivan’daki mahkemenin müvekkili için iki ay tutuklama kararı aldığını bildirdi.Hudoyan, “Mahkeme, soruşturma makamının talebini kabul etti ve başpiskoposu tutukladı” ifadesini kullandı.Avukat, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini, çünkü "bu kararı yasadışı kılan çok sayıda durum" bulunduğunu söyledi.Daha önce Ermenistan Soruşturma Komitesi, 2024’te Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden protesto gösterilerine öncülük eden Galstanyan liderliğindeki ‘Kutsal Mücadele’ hareketinin terör saldırıları ve iktidarı ele geçirme hazırlığında olduğunu açıklamıştı.Paşinyan, muhalefetin ülkede darbe yapma yönünde bir planının olduğunu açıklamış, muhalefet çevreleri bu açıklamaları tiye almıştı. Ardından Başpiskopos Galstanyan’ın gözaltına alınarak Ulusal Güvenlik Servisi'ne ait bir araçla götürüldüğü bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/vlah-moldova-yonetimi-gagavuzyanin-ozerkligini-ortadan-kaldirmak-icin-gutsulu-hedef-aldi-1097340302.html

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ermenistan, nikol paşinyan, kilise, ulusal güvenlik servisi, tutuklama