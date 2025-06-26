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Ermenistan’daki mahkemeden Başpiskopos Galstanyan için 2 ay tutuklama kararı
Ermenistan’daki mahkemeden Başpiskopos Galstanyan için 2 ay tutuklama kararı
Sputnik Türkiye
Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’ın politikalarına karşı çıkan Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Galstanyan’ın mahkeme kararıyla iki ay süreyle... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T07:35+0300
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Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın avukatı Ovannes Hudoyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erivan’daki mahkemenin müvekkili için iki ay tutuklama kararı aldığını bildirdi.Hudoyan, “Mahkeme, soruşturma makamının talebini kabul etti ve başpiskoposu tutukladı” ifadesini kullandı.Avukat, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini, çünkü "bu kararı yasadışı kılan çok sayıda durum" bulunduğunu söyledi.Daha önce Ermenistan Soruşturma Komitesi, 2024’te Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden protesto gösterilerine öncülük eden Galstanyan liderliğindeki ‘Kutsal Mücadele’ hareketinin terör saldırıları ve iktidarı ele geçirme hazırlığında olduğunu açıklamıştı.Paşinyan, muhalefetin ülkede darbe yapma yönünde bir planının olduğunu açıklamış, muhalefet çevreleri bu açıklamaları tiye almıştı. Ardından Başpiskopos Galstanyan’ın gözaltına alınarak Ulusal Güvenlik Servisi'ne ait bir araçla götürüldüğü bildirilmişti.
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ermenistan, nikol paşinyan, kilise, ulusal güvenlik servisi, tutuklama
ermenistan, nikol paşinyan, kilise, ulusal güvenlik servisi, tutuklama

Ermenistan’daki mahkemeden Başpiskopos Galstanyan için 2 ay tutuklama kararı

07:35 26.06.2025 (güncellendi: 08:01 26.06.2025)
© Sputnik / Aram NersesyanErmeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Bagrat Galstanyan
Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Bagrat Galstanyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Aram Nersesyan
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Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’ın politikalarına karşı çıkan Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Galstanyan’ın mahkeme kararıyla iki ay süreyle tutuklandığı belirtildi.
Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın avukatı Ovannes Hudoyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erivan’daki mahkemenin müvekkili için iki ay tutuklama kararı aldığını bildirdi.
Hudoyan, “Mahkeme, soruşturma makamının talebini kabul etti ve başpiskoposu tutukladı” ifadesini kullandı.
Avukat, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini, çünkü "bu kararı yasadışı kılan çok sayıda durum" bulunduğunu söyledi.
Daha önce Ermenistan Soruşturma Komitesi, 2024’te Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden protesto gösterilerine öncülük eden Galstanyan liderliğindeki ‘Kutsal Mücadele’ hareketinin terör saldırıları ve iktidarı ele geçirme hazırlığında olduğunu açıklamıştı.
Paşinyan, muhalefetin ülkede darbe yapma yönünde bir planının olduğunu açıklamış, muhalefet çevreleri bu açıklamaları tiye almıştı. Ardından Başpiskopos Galstanyan’ın gözaltına alınarak Ulusal Güvenlik Servisi'ne ait bir araçla götürüldüğü bildirilmişti.
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