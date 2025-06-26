https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ermenistandaki-mahkemeden-baspiskopos-galstanyan-icin-2-ay-tutuklama-karari-1097342494.html
Ermenistan’daki mahkemeden Başpiskopos Galstanyan için 2 ay tutuklama kararı
Ermenistan’daki mahkemeden Başpiskopos Galstanyan için 2 ay tutuklama kararı
Sputnik Türkiye
Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’ın politikalarına karşı çıkan Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Galstanyan’ın mahkeme kararıyla iki ay süreyle... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T07:35+0300
2025-06-26T07:35+0300
2025-06-26T08:01+0300
dünya
ermenistan
nikol paşinyan
kilise
ulusal güvenlik servisi
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097342336_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_196478270780b4ab4d0795cd3d001984.jpg
Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın avukatı Ovannes Hudoyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erivan’daki mahkemenin müvekkili için iki ay tutuklama kararı aldığını bildirdi.Hudoyan, “Mahkeme, soruşturma makamının talebini kabul etti ve başpiskoposu tutukladı” ifadesini kullandı.Avukat, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini, çünkü "bu kararı yasadışı kılan çok sayıda durum" bulunduğunu söyledi.Daha önce Ermenistan Soruşturma Komitesi, 2024’te Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden protesto gösterilerine öncülük eden Galstanyan liderliğindeki ‘Kutsal Mücadele’ hareketinin terör saldırıları ve iktidarı ele geçirme hazırlığında olduğunu açıklamıştı.Paşinyan, muhalefetin ülkede darbe yapma yönünde bir planının olduğunu açıklamış, muhalefet çevreleri bu açıklamaları tiye almıştı. Ardından Başpiskopos Galstanyan’ın gözaltına alınarak Ulusal Güvenlik Servisi'ne ait bir araçla götürüldüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/vlah-moldova-yonetimi-gagavuzyanin-ozerkligini-ortadan-kaldirmak-icin-gutsulu-hedef-aldi-1097340302.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097342336_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79c6053ecf59b5aa8fb481480f78e84b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan, nikol paşinyan, kilise, ulusal güvenlik servisi, tutuklama
ermenistan, nikol paşinyan, kilise, ulusal güvenlik servisi, tutuklama
Ermenistan’daki mahkemeden Başpiskopos Galstanyan için 2 ay tutuklama kararı
07:35 26.06.2025 (güncellendi: 08:01 26.06.2025)
Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’ın politikalarına karşı çıkan Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Galstanyan’ın mahkeme kararıyla iki ay süreyle tutuklandığı belirtildi.
Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın avukatı Ovannes Hudoyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erivan’daki mahkemenin müvekkili için iki ay tutuklama kararı aldığını bildirdi.
Hudoyan, “Mahkeme, soruşturma makamının talebini kabul etti ve başpiskoposu tutukladı” ifadesini kullandı.
Avukat, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini, çünkü "bu kararı yasadışı kılan çok sayıda durum" bulunduğunu söyledi.
Daha önce Ermenistan Soruşturma Komitesi, 2024’te Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden protesto gösterilerine öncülük eden Galstanyan liderliğindeki ‘Kutsal Mücadele’ hareketinin terör saldırıları ve iktidarı ele geçirme hazırlığında olduğunu açıklamıştı.
Paşinyan, muhalefetin ülkede darbe yapma yönünde bir planının olduğunu açıklamış, muhalefet çevreleri bu açıklamaları tiye almıştı. Ardından Başpiskopos Galstanyan’ın gözaltına alınarak Ulusal Güvenlik Servisi'ne ait bir araçla götürüldüğü bildirilmişti.