https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/sivasta-deprem-afad-buyuklugunu-ve-merkez-ussunu-acikladi-1097365982.html
Sivas'ta deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı
Sivas'ta deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta 16.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ulaş. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T16:45+0300
2025-06-26T16:45+0300
2025-06-26T17:01+0300
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Sivas'ta deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 7,07 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/sivastaki-4-buyuklugunde-depremin-ardindan-naci-gorurden-ilk-yorum-1097005028.html
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son depremler, deprem mi oldu, az önce deprem oldu, bugün deprem oldu mu, son dakika deprem haberi, afad deprem verileri, deprem şiddeti kaç, deprem merkez üssü neresi, en son nerede deprem oldu, deprem büyüklüğü kaç, deprem
Sivas'ta deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı
16:45 26.06.2025 (güncellendi: 17:01 26.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sivas'ta 16.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ulaş.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7,07 kilometre olarak ölçüldü.