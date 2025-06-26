https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/sivasta-deprem-afad-buyuklugunu-ve-merkez-ussunu-acikladi-1097365982.html

Sivas'ta deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı

Sivas'ta deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta 16.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ulaş. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T16:45+0300

2025-06-26T16:45+0300

2025-06-26T17:01+0300

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Sivas'ta deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 7,07 kilometre olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/sivastaki-4-buyuklugunde-depremin-ardindan-naci-gorurden-ilk-yorum-1097005028.html

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