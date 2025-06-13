https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/sivastaki-4-buyuklugunde-depremin-ardindan-naci-gorurden-ilk-yorum-1097005028.html

Sivas'taki 4 büyüklüğünde depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum

Sivas'taki 4 büyüklüğünde depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum

Sputnik Türkiye

Sivas Gürün'de meydana gelen depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu fayın 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

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naci görür

sivas

deprem

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Sivas Gürün'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu fayın 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.Naci Görür Sivas depremini değerlendirdiJeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.Görür, depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğinin değerlendirildiğini kaydetti.Naci Görür, "Bu fay, levha içi (intraplate) bir fay olup deprem üretme kapasitesi 6 büyüklüğündedir." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/afad-duyurdu-sivasta-deprem-oldu-1096998812.html

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