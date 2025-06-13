https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/sivastaki-4-buyuklugunde-depremin-ardindan-naci-gorurden-ilk-yorum-1097005028.html
Sivas'taki 4 büyüklüğünde depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Sivas'taki 4 büyüklüğünde depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Sputnik Türkiye
Sivas Gürün'de meydana gelen depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu fayın 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T12:13+0300
2025-06-13T12:13+0300
2025-06-13T12:13+0300
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Sivas Gürün'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu fayın 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.Naci Görür Sivas depremini değerlendirdiJeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.Görür, depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğinin değerlendirildiğini kaydetti.Naci Görür, "Bu fay, levha içi (intraplate) bir fay olup deprem üretme kapasitesi 6 büyüklüğündedir." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/afad-duyurdu-sivasta-deprem-oldu-1096998812.html
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naci görür, sivas, deprem
naci görür, sivas, deprem
Sivas'taki 4 büyüklüğünde depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Ayrıntılar geliyor
Sivas Gürün'de meydana gelen depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu fayın 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.
Sivas Gürün'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu fayın 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.
Naci Görür Sivas depremini değerlendirdi
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Görür, depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğinin değerlendirildiğini kaydetti.
Naci Görür, "Bu fay, levha içi (intraplate) bir fay olup deprem üretme kapasitesi 6 büyüklüğündedir." ifadesini kullandı.