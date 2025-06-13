Sivas'taki 4 büyüklüğünde depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Trump için hem İsrail’in hem de Körfez’in güvenliği önemli’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
18:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Flap hatası mı, pilotaj kusuru mu?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
YERİ VE ZAMANI
Cezaevlerindeki kişi sayısı 34 ilin nüfusunu geçti
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yoksulluk sınırı asgari ücreti dörde katladı: 18 milyon insan açlık sınırında
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tıkandı Baba ve kaderin oyunu
18:05
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/sivastaki-4-buyuklugunde-depremin-ardindan-naci-gorurden-ilk-yorum-1097005028.html
Sivas'taki 4 büyüklüğünde depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Sivas'taki 4 büyüklüğünde depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Sputnik Türkiye
Sivas Gürün'de meydana gelen depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu fayın 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T12:13+0300
2025-06-13T12:13+0300
son depremler
naci görür
sivas
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095675877_0:40:1030:619_1920x0_80_0_0_6f91135cdef212f45b71d4ea91d139b9.jpg
Sivas Gürün'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu fayın 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.Naci Görür Sivas depremini değerlendirdiJeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.Görür, depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğinin değerlendirildiğini kaydetti.Naci Görür, "Bu fay, levha içi (intraplate) bir fay olup deprem üretme kapasitesi 6 büyüklüğündedir." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/afad-duyurdu-sivasta-deprem-oldu-1096998812.html
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095675877_77:0:954:658_1920x0_80_0_0_90e158b2ba35d771a02692078c0caecf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
naci görür, sivas, deprem
naci görür, sivas, deprem

Sivas'taki 4 büyüklüğünde depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum

12:13 13.06.2025
© Fotoğraf : Kafa TVNaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Fotoğraf : Kafa TV
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Sivas Gürün'de meydana gelen depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu fayın 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.
Sivas Gürün'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu fayın 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.
Deprem sesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem oldu
10:34

Naci Görür Sivas depremini değerlendirdi

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Görür, depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde gerçekleştiğinin değerlendirildiğini kaydetti.
Naci Görür, "Bu fay, levha içi (intraplate) bir fay olup deprem üretme kapasitesi 6 büyüklüğündedir." ifadesini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала