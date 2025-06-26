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Şırdancı Mehmet'e darp suçlaması: Eşi 20 milyon tazminat istedi
Şırdancı Mehmet'e darp suçlaması: Eşi 20 milyon tazminat istedi
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Şırdancı Mehmet ismiyle tanınan Mehmet Çubuk'a eşi boşanma davası açtı. Çubuk'un kendisini darp ettiğini söyleyen eşi 20 milyon lira tazminat istedi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
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mehmet çubuk
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MasterChef yarışması sonrasında Şırdancı Mehmet adıyla tanınan Mehmet Çubuk'a 16 yıllık eşi Hanım Çubuk boşanma davası açtı. Hanım Çubuk, eşinin kendisine yıllardır şiddet uyguladığını ve son olarak sandalyenin bacağını kırarak dövdüğünü iddia ederek 20 milyon lira tazminat istedi. Mehmet Çubuk son olarak uçakta yediği şırdan nedeniyle uçuş yasağı almıştı. Sandalye bacağıyla şiddet uyguladığını iddia ettiHanım Çubuk açtığı boşanma davasında eşinin kendisine yıllardır şiddet uyguladığını ve aldattığını iddia etti. Son olarak çocuklarının gözleri önünde kırdığı sandalyenin bacağı ile kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Hanım Çubuk, iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Mal varlığının yarısını istediMehmet Çubuk'un mal varlığının yarısını da isteyen Hanım Çubuk, dilekçesinde nafaka olarak da 1 milyon 200 bin lira talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan davanın dilekçesine göre; Mehmet Çubuk, eşini en son 24 ve 29 Mayıs'ta darp etti. İkili iki kez şiddet nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olunca soruşturma başlatılmıştı. Aile mahkemesi, Mehmet Çubuk'un bir kısım mal varlıklarına tedbir koydu.
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Şırdancı Mehmet'e darp suçlaması: Eşi 20 milyon tazminat istedi

11:16 26.06.2025 (güncellendi: 11:19 26.06.2025)
Şırdancı Mehmet sosyal medya
Şırdancı Mehmet sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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Şırdancı Mehmet ismiyle tanınan Mehmet Çubuk'a eşi boşanma davası açtı. Çubuk'un kendisini darp ettiğini söyleyen eşi 20 milyon lira tazminat istedi.
MasterChef yarışması sonrasında Şırdancı Mehmet adıyla tanınan Mehmet Çubuk'a 16 yıllık eşi Hanım Çubuk boşanma davası açtı. Hanım Çubuk, eşinin kendisine yıllardır şiddet uyguladığını ve son olarak sandalyenin bacağını kırarak dövdüğünü iddia ederek 20 milyon lira tazminat istedi. Mehmet Çubuk son olarak uçakta yediği şırdan nedeniyle uçuş yasağı almıştı.

Sandalye bacağıyla şiddet uyguladığını iddia etti

Hanım Çubuk açtığı boşanma davasında eşinin kendisine yıllardır şiddet uyguladığını ve aldattığını iddia etti. Son olarak çocuklarının gözleri önünde kırdığı sandalyenin bacağı ile kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Hanım Çubuk, iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Mal varlığının yarısını istedi

Mehmet Çubuk'un mal varlığının yarısını da isteyen Hanım Çubuk, dilekçesinde nafaka olarak da 1 milyon 200 bin lira talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan davanın dilekçesine göre; Mehmet Çubuk, eşini en son 24 ve 29 Mayıs'ta darp etti. İkili iki kez şiddet nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olunca soruşturma başlatılmıştı. Aile mahkemesi, Mehmet Çubuk'un bir kısım mal varlıklarına tedbir koydu.
çağla şikel - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
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