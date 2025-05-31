https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/unlu-sunucu-cagla-sikelden-sasirtan-itiraf-cok-siddet-gordum-1096679101.html
Ünlü sunucu Çağla Şikel'den şaşırtan itiraf: 'Çok şiddet gördüm'
Ünlü sunucu Çağla Şikel'den şaşırtan itiraf: 'Çok şiddet gördüm'
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Çağla Şikel, katıldığı bir programda şiddet gördüğünü dile getirdi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T11:12+0300
2025-05-31T11:12+0300
2025-05-31T11:12+0300
yaşam
çağla şikel
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Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel, hayatı boyunca çok 'şiddete' uğradığını belirterek, "Çok şiddet gördüm. Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz" dedi. Gerçekten kötü biri miyim?Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan ünlü isim şiddetle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu. 'Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim' diyen Şikel, "Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye. Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum" ifadelerini kullandı.Taşıyabileceğim kadar fedakarımŞikel, acıların paylaştıkça azaldığını düşünen bir insan olduğunu anlatırken, "Taşıyabileceğim kadar fedakârım. Karşılığını alacağım kişi çok yakınımdan biridir. Duyguların acıların paylaştıkça azaldığını düşünüyorum. Ne ondan hepsini alabilirim ne taşıyamayacağımı alırım, altında ezilirim. Ona iyi geldiğim sürece onun yanında olurum. Aşırı fedakâr değilim, olması gerektiği kadar diye düşünüyorum" diye konuştu.
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çağla şikel
Ünlü sunucu Çağla Şikel'den şaşırtan itiraf: 'Çok şiddet gördüm'
Ünlü sunucu Çağla Şikel, katıldığı bir programda şiddet gördüğünü dile getirdi.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel, hayatı boyunca çok 'şiddete' uğradığını belirterek, "Çok şiddet gördüm. Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz" dedi.
Gerçekten kötü biri miyim?
Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan ünlü isim şiddetle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu. 'Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim' diyen Şikel, "Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye. Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum" ifadelerini kullandı.
Taşıyabileceğim kadar fedakarım
Şikel, acıların paylaştıkça azaldığını düşünen bir insan olduğunu anlatırken, "Taşıyabileceğim kadar fedakârım. Karşılığını alacağım kişi çok yakınımdan biridir. Duyguların acıların paylaştıkça azaldığını düşünüyorum. Ne ondan hepsini alabilirim ne taşıyamayacağımı alırım, altında ezilirim. Ona iyi geldiğim sürece onun yanında olurum. Aşırı fedakâr değilim, olması gerektiği kadar diye düşünüyorum" diye konuştu.