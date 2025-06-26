Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgasına girildi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
© AA / Evrim AydınSıcak hava dalgası
© AA / Evrim Aydın
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Türkiye genelinde yaz etkisini artırıyor. Meteoroloji, birçok kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Güneydoğu’da 41 dereceye kadar ulaşan sıcaklık, Ege ve Marmara’da da 40 dereceye yaklaşıyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Haziran Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, termometreler 40 dereceyi geçerken uzmanlar sıcak hava dalgasına karşı uyardı.
Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 arası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilerek 'güneş çarpmasına' karşı dikkat olunması gerekmektedir.
hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken Edirne'de sıcaklık 40 derece, Diyarbakır'da ise 41 derece olacak.
Marmara'da sıcaklık 40 dereceyi buluyor
MARMARA
Balıkesir – 36°C – Az bulutlu ve açık
Edirne – 40°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul – 35°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli – 38°C – Az bulutlu ve açık
Balıkesir – 36°C – Az bulutlu ve açık
Edirne – 40°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul – 35°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli – 38°C – Az bulutlu ve açık
Ege'de kavurucu sıcaklık: İzmir ve Muğla 39 dereceyi görecek
EGE
Afyonkarahisar – 34°C – Az bulutlu ve açık
İzmir – 39°C – Az bulutlu ve açık
Muğla – 39°C – Az bulutlu ve açık
Uşak – 36°C – Az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar – 34°C – Az bulutlu ve açık
İzmir – 39°C – Az bulutlu ve açık
Muğla – 39°C – Az bulutlu ve açık
Uşak – 36°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana – 36°C – Az bulutlu ve açık
Antalya – 36°C – Az bulutlu ve açık
Hatay – 32°C – Az bulutlu ve açık
Isparta – 35°C – Az bulutlu ve açık
Adana – 36°C – Az bulutlu ve açık
Antalya – 36°C – Az bulutlu ve açık
Hatay – 32°C – Az bulutlu ve açık
Isparta – 35°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara – 34°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 36°C – Az bulutlu ve açık
Konya – 33°C – Az bulutlu ve açık
Sivas – 30°C – Az bulutlu ve açık
Ankara – 34°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 36°C – Az bulutlu ve açık
Konya – 33°C – Az bulutlu ve açık
Sivas – 30°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu – 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce – 35°C – Az bulutlu ve açık
Sinop – 30°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak – 29°C – Az bulutlu ve açık
Bolu – 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce – 35°C – Az bulutlu ve açık
Sinop – 30°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak – 29°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 36°C – Az bulutlu ve açık
Rize – 28°C – Az bulutlu ve açık
Samsun – 30°C – Az bulutlu ve açık
Trabzon – 26°C – Az bulutlu ve açık
Amasya – 36°C – Az bulutlu ve açık
Rize – 28°C – Az bulutlu ve açık
Samsun – 30°C – Az bulutlu ve açık
Trabzon – 26°C – Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 29°C – Az bulutlu ve açık
Kars – 27°C – Az bulutlu ve açık
Malatya – 37°C – Az bulutlu ve açık
Van – 26°C – Az bulutlu ve açık
Erzurum – 29°C – Az bulutlu ve açık
Kars – 27°C – Az bulutlu ve açık
Malatya – 37°C – Az bulutlu ve açık
Van – 26°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 41°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin – 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 39°C – Az bulutlu ve açık
Diyarbakır – 41°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin – 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 39°C – Az bulutlu ve açık