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Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgasına girildi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgasına girildi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
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Meteoroloji 26 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Edirne 40°C, Diyarbakır 41°C’yi görecek. Uzmanlar sıcak hava dalgası ve güneş çarpmasına karşı uyardı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Haziran Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, termometreler 40 dereceyi geçerken uzmanlar sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 arası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilerek 'güneş çarpmasına' karşı dikkat olunması gerekmektedir.hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken Edirne'de sıcaklık 40 derece, Diyarbakır'da ise 41 derece olacak.Marmara'da sıcaklık 40 dereceyi buluyor MARMARABalıkesir – 36°C – Az bulutlu ve açıkEdirne – 40°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul – 35°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli – 38°C – Az bulutlu ve açıkEge'de kavurucu sıcaklık: İzmir ve Muğla 39 dereceyi görecekEGEAfyonkarahisar – 34°C – Az bulutlu ve açıkİzmir – 39°C – Az bulutlu ve açıkMuğla – 39°C – Az bulutlu ve açıkUşak – 36°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana – 36°C – Az bulutlu ve açıkAntalya – 36°C – Az bulutlu ve açıkHatay – 32°C – Az bulutlu ve açıkIsparta – 35°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara – 34°C – Az bulutlu ve açıkEskişehir – 36°C – Az bulutlu ve açıkKonya – 33°C – Az bulutlu ve açıkSivas – 30°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu – 33°C – Az bulutlu ve açıkDüzce – 35°C – Az bulutlu ve açıkSinop – 30°C – Az bulutlu ve açıkZonguldak – 29°C – Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 36°C – Az bulutlu ve açıkRize – 28°C – Az bulutlu ve açıkSamsun – 30°C – Az bulutlu ve açıkTrabzon – 26°C – Az bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUErzurum – 29°C – Az bulutlu ve açıkKars – 27°C – Az bulutlu ve açıkMalatya – 37°C – Az bulutlu ve açıkVan – 26°C – Az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 41°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep – 40°C – Az bulutlu ve açıkMardin – 38°C – Az bulutlu ve açıkSiirt – 39°C – Az bulutlu ve açık
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26 haziran hava durumu, bugün hava nasıl, sıcak hava dalgası, güneş çarpması uyarısı, i̇stanbul hava durumu, diyarbakır sıcaklık, edirne 40 derece, i̇zmir hava durumu, 2025 yaz sıcaklıkları, meteoroloji genel müdürlüğü tahmini, türkiye genelinde sıcaklıklar
26 haziran hava durumu, bugün hava nasıl, sıcak hava dalgası, güneş çarpması uyarısı, i̇stanbul hava durumu, diyarbakır sıcaklık, edirne 40 derece, i̇zmir hava durumu, 2025 yaz sıcaklıkları, meteoroloji genel müdürlüğü tahmini, türkiye genelinde sıcaklıklar

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgasına girildi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

06:55 26.06.2025
© AA / Evrim AydınSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA / Evrim Aydın
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Türkiye genelinde yaz etkisini artırıyor. Meteoroloji, birçok kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Güneydoğu’da 41 dereceye kadar ulaşan sıcaklık, Ege ve Marmara’da da 40 dereceye yaklaşıyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Haziran Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, termometreler 40 dereceyi geçerken uzmanlar sıcak hava dalgasına karşı uyardı.
Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 arası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilerek 'güneş çarpmasına' karşı dikkat olunması gerekmektedir.
hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken Edirne'de sıcaklık 40 derece, Diyarbakır'da ise 41 derece olacak.

Marmara'da sıcaklık 40 dereceyi buluyor

MARMARA
Balıkesir – 36°C – Az bulutlu ve açık
Edirne – 40°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul – 35°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli – 38°C – Az bulutlu ve açık

Ege'de kavurucu sıcaklık: İzmir ve Muğla 39 dereceyi görecek

EGE
Afyonkarahisar – 34°C – Az bulutlu ve açık
İzmir – 39°C – Az bulutlu ve açık
Muğla – 39°C – Az bulutlu ve açık
Uşak – 36°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana – 36°C – Az bulutlu ve açık
Antalya – 36°C – Az bulutlu ve açık
Hatay – 32°C – Az bulutlu ve açık
Isparta – 35°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara – 34°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 36°C – Az bulutlu ve açık
Konya – 33°C – Az bulutlu ve açık
Sivas – 30°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu – 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce – 35°C – Az bulutlu ve açık
Sinop – 30°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak – 29°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 36°C – Az bulutlu ve açık
Rize – 28°C – Az bulutlu ve açık
Samsun – 30°C – Az bulutlu ve açık
Trabzon – 26°C – Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 29°C – Az bulutlu ve açık
Kars – 27°C – Az bulutlu ve açık
Malatya – 37°C – Az bulutlu ve açık
Van – 26°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 41°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin – 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 39°C – Az bulutlu ve açık
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