https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/meteoroloji-uyardi-sicak-hava-dalgasina-girildi-zorunlu-olmadikca-disari-cikmayin-1097340824.html

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgasına girildi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgasına girildi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 26 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Edirne 40°C, Diyarbakır 41°C’yi görecek. Uzmanlar sıcak hava dalgası ve güneş çarpmasına karşı uyardı.

2025-06-26T06:55+0300

2025-06-26T06:55+0300

2025-06-26T06:55+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Haziran Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, termometreler 40 dereceyi geçerken uzmanlar sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 arası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilerek 'güneş çarpmasına' karşı dikkat olunması gerekmektedir.hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken Edirne'de sıcaklık 40 derece, Diyarbakır'da ise 41 derece olacak.Marmara'da sıcaklık 40 dereceyi buluyor MARMARABalıkesir – 36°C – Az bulutlu ve açıkEdirne – 40°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul – 35°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli – 38°C – Az bulutlu ve açıkEge'de kavurucu sıcaklık: İzmir ve Muğla 39 dereceyi görecekEGEAfyonkarahisar – 34°C – Az bulutlu ve açıkİzmir – 39°C – Az bulutlu ve açıkMuğla – 39°C – Az bulutlu ve açıkUşak – 36°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana – 36°C – Az bulutlu ve açıkAntalya – 36°C – Az bulutlu ve açıkHatay – 32°C – Az bulutlu ve açıkIsparta – 35°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara – 34°C – Az bulutlu ve açıkEskişehir – 36°C – Az bulutlu ve açıkKonya – 33°C – Az bulutlu ve açıkSivas – 30°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu – 33°C – Az bulutlu ve açıkDüzce – 35°C – Az bulutlu ve açıkSinop – 30°C – Az bulutlu ve açıkZonguldak – 29°C – Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 36°C – Az bulutlu ve açıkRize – 28°C – Az bulutlu ve açıkSamsun – 30°C – Az bulutlu ve açıkTrabzon – 26°C – Az bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUErzurum – 29°C – Az bulutlu ve açıkKars – 27°C – Az bulutlu ve açıkMalatya – 37°C – Az bulutlu ve açıkVan – 26°C – Az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 41°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep – 40°C – Az bulutlu ve açıkMardin – 38°C – Az bulutlu ve açıkSiirt – 39°C – Az bulutlu ve açık

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