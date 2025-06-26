https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/samvel-karapetyan-ermeni-yetkilileri-baskici-bir-aygit-ulkeyi-siyahlara-ve-beyazlara-bolmekle-1097348893.html
Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ bölmekle suçladı
Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ bölmekle suçladı
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Ermenistan'da gözaltına alınarak tutuklanan Rus iş insanı Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt kurmak ve ülkeyi 'siyahlar' ile 'beyazlara'... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T10:51+0300
2025-06-26T10:51+0300
2025-06-26T10:51+0300
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nikol paşinyan
kilise
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samvel karapetyan
iş insanı
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Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede kilisenin yanında yer alan ve tutuklanan Rus iş insanı Samvel Karapetyan, avukatları üzerinden yeni bir açıklama yayınladı.“Ermenistan'daki sert baskıcı aygıt iç istikrarın temellerini sarsıyor” diyen Karapetyan, yetkililerin son yıllarda ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ böldüğünü kaydetti.‘Kahramanlar, generaller, bilim insanları olmak üzere tüm seçkinlerin ‘siyahların’ kampına atandığına’ dikkat çeken Karapetyan, bu kategoriye birçok iş insanının da alındığını, kimileri hakkında yasadışı olarak ceza davaları açıldığını, kimilerinse yurtdışına gitmek zorunda kaldığını vurguladı.Ermeni yetkililerin 'herkesi herkese düşman etmeyi başardığını' vurgulayan Karapetyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/is-insani-karapetyan-davasinda-siyaset-golgesi-ortada-suc-yok-ama-tutuklama-var-1097297865.html
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ermenistan, nikol paşinyan, kilise, cepheleşme, samvel karapetyan, iş insanı
ermenistan, nikol paşinyan, kilise, cepheleşme, samvel karapetyan, iş insanı
Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ bölmekle suçladı
Ermenistan'da gözaltına alınarak tutuklanan Rus iş insanı Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt kurmak ve ülkeyi 'siyahlar' ile 'beyazlara' bölmekle suçladı.
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede kilisenin yanında yer alan ve tutuklanan Rus iş insanı Samvel Karapetyan, avukatları üzerinden yeni bir açıklama yayınladı.
“Ermenistan'daki sert baskıcı aygıt iç istikrarın temellerini sarsıyor” diyen Karapetyan, yetkililerin son yıllarda ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ böldüğünü kaydetti.
‘Kahramanlar, generaller, bilim insanları olmak üzere tüm seçkinlerin ‘siyahların’ kampına atandığına’ dikkat çeken Karapetyan, bu kategoriye birçok iş insanının da alındığını, kimileri hakkında yasadışı olarak ceza davaları açıldığını, kimilerinse yurtdışına gitmek zorunda kaldığını vurguladı.
Sert baskıcı aygıt, ülkenin iç istikrarının temellerini sarsan en çok kullanılan araç haline geldi.
Ermeni yetkililerin 'herkesi herkese düşman etmeyi başardığını' vurgulayan Karapetyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Siyasi güçler, gerçek kötülüğün nerede saklandığını fark etmeden birbirleriyle mücadele etmeye başladı. Ancak zaman sözünü söylüyor ve işini yapıyor; ‘siyahlar’ beyaz olmaya başladı, artık halkın azınlığını oluşturan ‘beyazlar’ ise çok yakında herkesin gözü önünde sadece küçük bir grup olarak kalacağından eminim. Yine de bu beni incitiyor, çünkü en zor dönemimiz bölünmeler ve ayrışmalarla başladı. Yakında bölünmeye birlikte son vereceğiz. Mücadele edeceğiz.