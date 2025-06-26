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Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ bölmekle suçladı
Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ bölmekle suçladı
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da gözaltına alınarak tutuklanan Rus iş insanı Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt kurmak ve ülkeyi 'siyahlar' ile 'beyazlara'... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
ermenistan
nikol paşinyan
kilise
cepheleşme
samvel karapetyan
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Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede kilisenin yanında yer alan ve tutuklanan Rus iş insanı Samvel Karapetyan, avukatları üzerinden yeni bir açıklama yayınladı.“Ermenistan'daki sert baskıcı aygıt iç istikrarın temellerini sarsıyor” diyen Karapetyan, yetkililerin son yıllarda ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ böldüğünü kaydetti.‘Kahramanlar, generaller, bilim insanları olmak üzere tüm seçkinlerin ‘siyahların’ kampına atandığına’ dikkat çeken Karapetyan, bu kategoriye birçok iş insanının da alındığını, kimileri hakkında yasadışı olarak ceza davaları açıldığını, kimilerinse yurtdışına gitmek zorunda kaldığını vurguladı.Ermeni yetkililerin 'herkesi herkese düşman etmeyi başardığını' vurgulayan Karapetyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/is-insani-karapetyan-davasinda-siyaset-golgesi-ortada-suc-yok-ama-tutuklama-var-1097297865.html
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ermenistan, nikol paşinyan, kilise, cepheleşme, samvel karapetyan, iş insanı

Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ bölmekle suçladı

10:51 26.06.2025
© Sputnik / Asatur YesayantsSamvel Karapetyan
Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Ermenistan'da gözaltına alınarak tutuklanan Rus iş insanı Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt kurmak ve ülkeyi 'siyahlar' ile 'beyazlara' bölmekle suçladı.
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede kilisenin yanında yer alan ve tutuklanan Rus iş insanı Samvel Karapetyan, avukatları üzerinden yeni bir açıklama yayınladı.
“Ermenistan'daki sert baskıcı aygıt iç istikrarın temellerini sarsıyor” diyen Karapetyan, yetkililerin son yıllarda ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ böldüğünü kaydetti.
‘Kahramanlar, generaller, bilim insanları olmak üzere tüm seçkinlerin ‘siyahların’ kampına atandığına’ dikkat çeken Karapetyan, bu kategoriye birçok iş insanının da alındığını, kimileri hakkında yasadışı olarak ceza davaları açıldığını, kimilerinse yurtdışına gitmek zorunda kaldığını vurguladı.

Sert baskıcı aygıt, ülkenin iç istikrarının temellerini sarsan en çok kullanılan araç haline geldi.

Ermeni yetkililerin 'herkesi herkese düşman etmeyi başardığını' vurgulayan Karapetyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Siyasi güçler, gerçek kötülüğün nerede saklandığını fark etmeden birbirleriyle mücadele etmeye başladı. Ancak zaman sözünü söylüyor ve işini yapıyor; ‘siyahlar’ beyaz olmaya başladı, artık halkın azınlığını oluşturan ‘beyazlar’ ise çok yakında herkesin gözü önünde sadece küçük bir grup olarak kalacağından eminim. Yine de bu beni incitiyor, çünkü en zor dönemimiz bölünmeler ve ayrışmalarla başladı. Yakında bölünmeye birlikte son vereceğiz. Mücadele edeceğiz.

Ermenistan'da Rus insanı Samvel Karapetyan tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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İş insanı Karapetyan davasında siyaset gölgesi: 'Ortada suç yok ama tutuklama var'
24 Haziran , 19:32
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