Samvel Karapetyan, Ermeni yetkilileri baskıcı bir aygıt ülkeyi ‘siyahlara’ ve ‘beyazlara’ bölmekle suçladı

Siyasi güçler, gerçek kötülüğün nerede saklandığını fark etmeden birbirleriyle mücadele etmeye başladı. Ancak zaman sözünü söylüyor ve işini yapıyor; ‘siyahlar’ beyaz olmaya başladı, artık halkın azınlığını oluşturan ‘beyazlar’ ise çok yakında herkesin gözü önünde sadece küçük bir grup olarak kalacağından eminim. Yine de bu beni incitiyor, çünkü en zor dönemimiz bölünmeler ve ayrışmalarla başladı. Yakında bölünmeye birlikte son vereceğiz. Mücadele edeceğiz.