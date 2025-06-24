https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/is-insani-karapetyan-davasinda-siyaset-golgesi-ortada-suc-yok-ama-tutuklama-var-1097297865.html
İş insanı Karapetyan davasında siyaset gölgesi: 'Ortada suç yok ama tutuklama var'
İş insanı Karapetyan davasında siyaset gölgesi: 'Ortada suç yok ama tutuklama var'
Sputnik Türkiye
İş insanı Samvel Karapetyan’ın avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamaların delilsiz olduğunu ve tutuklamanın siyasi baskının bir parçası haline geldiğini... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T19:32+0300
2025-06-24T19:32+0300
2025-06-24T19:34+0300
dünya
samvel karapetyan
avrupa konseyi
ulusal güvenlik servisi
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
nikol paşinyan
ermenistan
tutuklama
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İş insanı Samvel Karapetyan’ın avukatı Aram Vardevanyan, müvekkilinin tutuklanmasına ve hakkında yürütülen davaya ilişkin yaptığı açıklamada, davanın tamamen siyasi bir nitelik taşıdığını belirterek, “Ortada hiçbir suç unsuru yok ama dava açılıyor. Suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamasına rağmen suçlamalar yöneltiliyor. Tutuklamayı gerektirecek bir durum yokken, en ağır tedbir olan tutuklama uygulanıyor” dedi.Vardevanyan, Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi standartları ile uluslararası deneyim açısından değerlendirildiğinde, Karapetyan’a yönelik sürecin açık bir siyasi baskı ve kovuşturma olduğunu vurguladı.Karapetyan’ın avukatı, mahkemenin yalnızca müvekkilini özgürlüğünden mahrum bırakmakla kalmadığını, aynı zamanda dış dünya ile iletişim kurmasını da yasakladığını belirtti. Avukat, “Mahkeme, dış dünya ile tüm teması engelledi. Bu yasaktan yalnızca yakın akrabalar ve elbette savunma avukatı muaf tutuldu” ifadelerini kullanarak, yakınlarla iletişimin de ayda yalnızca iki kezle sınırlandırıldığını da sözlerine ekledi.Daha önce Karapetyan’ın Erivan’daki Ulusal Güvenlik Servisi’ne bağlı cezaevine (SIZO) nakledildiği bildirilmişti.18 Haziran’da Ermenistan’da mahkeme, Samvel Karapetyan’ı iki ay süreyle tutuklamıştı. Karapetyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik sert söylemlerine karşı çıkarak kiliseyi savunduğu gerekçesiyle, 'iktidarı ele geçirme çağrısı yapmak’ suçlamasıyla yargılanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/iranli-siyasi-analist-prof-marandinden-sert-cikis-israil-nukleer-bilim-insanlariyla-birlikte-1097295332.html
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samvel karapetyan, avrupa konseyi, ulusal güvenlik servisi, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan, tutuklama
samvel karapetyan, avrupa konseyi, ulusal güvenlik servisi, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan, tutuklama
İş insanı Karapetyan davasında siyaset gölgesi: 'Ortada suç yok ama tutuklama var'
19:32 24.06.2025 (güncellendi: 19:34 24.06.2025)
İş insanı Samvel Karapetyan’ın avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamaların delilsiz olduğunu ve tutuklamanın siyasi baskının bir parçası haline geldiğini savunurken mahkemenin, Karapetyan’ı hem özgürlüğünden hem de dış dünya ile iletişim hakkından mahrum bıraktığını vurguladı.
İş insanı Samvel Karapetyan’ın avukatı Aram Vardevanyan, müvekkilinin tutuklanmasına ve hakkında yürütülen davaya ilişkin yaptığı açıklamada, davanın tamamen siyasi bir nitelik taşıdığını belirterek, “Ortada hiçbir suç unsuru yok ama dava açılıyor. Suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamasına rağmen suçlamalar yöneltiliyor. Tutuklamayı gerektirecek bir durum yokken, en ağır tedbir olan tutuklama uygulanıyor” dedi.
Vardevanyan, Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi standartları ile uluslararası deneyim açısından değerlendirildiğinde, Karapetyan’a yönelik sürecin açık bir siyasi baskı ve kovuşturma olduğunu vurguladı.
Karapetyan’ın avukatı, mahkemenin yalnızca müvekkilini özgürlüğünden mahrum bırakmakla kalmadığını, aynı zamanda dış dünya ile iletişim kurmasını da yasakladığını belirtti. Avukat, “Mahkeme, dış dünya ile tüm teması engelledi. Bu yasaktan yalnızca yakın akrabalar ve elbette savunma avukatı muaf tutuldu” ifadelerini kullanarak, yakınlarla iletişimin de ayda yalnızca iki kezle sınırlandırıldığını da sözlerine ekledi.
Daha önce Karapetyan’ın Erivan’daki Ulusal Güvenlik Servisi’ne bağlı cezaevine (SIZO) nakledildiği bildirilmişti.
18 Haziran’da Ermenistan’da mahkeme, Samvel Karapetyan’ı iki ay süreyle tutuklamıştı. Karapetyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik sert söylemlerine karşı çıkarak kiliseyi savunduğu gerekçesiyle, 'iktidarı ele geçirme çağrısı yapmak’ suçlamasıyla yargılanıyor.