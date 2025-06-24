İş insanı Karapetyan davasında siyaset gölgesi: 'Ortada suç yok ama tutuklama var'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fatih Altaylı’nın sözleri tarihi bir anekdot içeriyordu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
6 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İran’dan Hürmüz Boğazı hamlesi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
16 milyar veri açığa çıktı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı pazaryerlerinden günümüze bir mecaz
15:15
3 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Amerikancılık yaparken İsrail karşıtı olamazsınız'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Yalanla ışık kapatılmaz: Güneş balçıkla sıvanmaz’
18:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'İran saldırılarında hedefin nükleerden çok daha fazlası olduğunu görüyoruz'
19:08
82 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
20:41
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
22:34
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Gürer: Zeytinliklerin madene açılması bir katliam
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ilgın Su: 'Babam kendi kuşağının babasıydı'
11:05
69 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Ahmet Dursun: 'Çocukluğumda okulda çok zor zamanlar geçirdim'
12:15
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
9 Mayıs Zafer Günü Geçit Törenleri'nin ilkinde neler oldu?
14:32
3 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail çatışmasında ateşkes süreci
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘İsrail bu işten asla vazgeçmez’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
18:14
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Zaman tükendi, Üsküdar geçildi
19:06
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/is-insani-karapetyan-davasinda-siyaset-golgesi-ortada-suc-yok-ama-tutuklama-var-1097297865.html
İş insanı Karapetyan davasında siyaset gölgesi: 'Ortada suç yok ama tutuklama var'
İş insanı Karapetyan davasında siyaset gölgesi: 'Ortada suç yok ama tutuklama var'
Sputnik Türkiye
İş insanı Samvel Karapetyan’ın avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamaların delilsiz olduğunu ve tutuklamanın siyasi baskının bir parçası haline geldiğini... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T19:32+0300
2025-06-24T19:34+0300
dünya
samvel karapetyan
avrupa konseyi
ulusal güvenlik servisi
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
nikol paşinyan
ermenistan
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097195712_0:30:480:300_1920x0_80_0_0_19c6697631956436f556e5b73035b99d.jpg
İş insanı Samvel Karapetyan’ın avukatı Aram Vardevanyan, müvekkilinin tutuklanmasına ve hakkında yürütülen davaya ilişkin yaptığı açıklamada, davanın tamamen siyasi bir nitelik taşıdığını belirterek, “Ortada hiçbir suç unsuru yok ama dava açılıyor. Suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamasına rağmen suçlamalar yöneltiliyor. Tutuklamayı gerektirecek bir durum yokken, en ağır tedbir olan tutuklama uygulanıyor” dedi.Vardevanyan, Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi standartları ile uluslararası deneyim açısından değerlendirildiğinde, Karapetyan’a yönelik sürecin açık bir siyasi baskı ve kovuşturma olduğunu vurguladı.Karapetyan’ın avukatı, mahkemenin yalnızca müvekkilini özgürlüğünden mahrum bırakmakla kalmadığını, aynı zamanda dış dünya ile iletişim kurmasını da yasakladığını belirtti. Avukat, “Mahkeme, dış dünya ile tüm teması engelledi. Bu yasaktan yalnızca yakın akrabalar ve elbette savunma avukatı muaf tutuldu” ifadelerini kullanarak, yakınlarla iletişimin de ayda yalnızca iki kezle sınırlandırıldığını da sözlerine ekledi.Daha önce Karapetyan’ın Erivan’daki Ulusal Güvenlik Servisi’ne bağlı cezaevine (SIZO) nakledildiği bildirilmişti.18 Haziran’da Ermenistan’da mahkeme, Samvel Karapetyan’ı iki ay süreyle tutuklamıştı. Karapetyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik sert söylemlerine karşı çıkarak kiliseyi savunduğu gerekçesiyle, 'iktidarı ele geçirme çağrısı yapmak’ suçlamasıyla yargılanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/iranli-siyasi-analist-prof-marandinden-sert-cikis-israil-nukleer-bilim-insanlariyla-birlikte-1097295332.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097195712_64:0:480:312_1920x0_80_0_0_9270ca52843ed03c1759a69a4b065f21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
samvel karapetyan, avrupa konseyi, ulusal güvenlik servisi, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan, tutuklama
samvel karapetyan, avrupa konseyi, ulusal güvenlik servisi, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan, tutuklama

İş insanı Karapetyan davasında siyaset gölgesi: 'Ortada suç yok ama tutuklama var'

19:32 24.06.2025 (güncellendi: 19:34 24.06.2025)
© SputnikErmenistan'da Rus insanı Samvel Karapetyan tutuklandı
Ermenistan'da Rus insanı Samvel Karapetyan tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Sputnik
Abone ol
İş insanı Samvel Karapetyan’ın avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamaların delilsiz olduğunu ve tutuklamanın siyasi baskının bir parçası haline geldiğini savunurken mahkemenin, Karapetyan’ı hem özgürlüğünden hem de dış dünya ile iletişim hakkından mahrum bıraktığını vurguladı.
İş insanı Samvel Karapetyan’ın avukatı Aram Vardevanyan, müvekkilinin tutuklanmasına ve hakkında yürütülen davaya ilişkin yaptığı açıklamada, davanın tamamen siyasi bir nitelik taşıdığını belirterek, “Ortada hiçbir suç unsuru yok ama dava açılıyor. Suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamasına rağmen suçlamalar yöneltiliyor. Tutuklamayı gerektirecek bir durum yokken, en ağır tedbir olan tutuklama uygulanıyor” dedi.
Vardevanyan, Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi standartları ile uluslararası deneyim açısından değerlendirildiğinde, Karapetyan’a yönelik sürecin açık bir siyasi baskı ve kovuşturma olduğunu vurguladı.
Karapetyan’ın avukatı, mahkemenin yalnızca müvekkilini özgürlüğünden mahrum bırakmakla kalmadığını, aynı zamanda dış dünya ile iletişim kurmasını da yasakladığını belirtti. Avukat, “Mahkeme, dış dünya ile tüm teması engelledi. Bu yasaktan yalnızca yakın akrabalar ve elbette savunma avukatı muaf tutuldu” ifadelerini kullanarak, yakınlarla iletişimin de ayda yalnızca iki kezle sınırlandırıldığını da sözlerine ekledi.
Daha önce Karapetyan’ın Erivan’daki Ulusal Güvenlik Servisi’ne bağlı cezaevine (SIZO) nakledildiği bildirilmişti.
18 Haziran’da Ermenistan’da mahkeme, Samvel Karapetyan’ı iki ay süreyle tutuklamıştı. Karapetyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik sert söylemlerine karşı çıkarak kiliseyi savunduğu gerekçesiyle, 'iktidarı ele geçirme çağrısı yapmak’ suçlamasıyla yargılanıyor.
İsrail'in hedef aldığı Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
DÜNYA
İranlı siyasi analist Prof. Marandi: İsrail, nükleer bilim İnsanlarını ve ailelerini katletti ama İran’ı durduramadı
18:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала