https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/is-insani-karapetyan-davasinda-siyaset-golgesi-ortada-suc-yok-ama-tutuklama-var-1097297865.html

İş insanı Karapetyan davasında siyaset gölgesi: 'Ortada suç yok ama tutuklama var'

İş insanı Karapetyan davasında siyaset gölgesi: 'Ortada suç yok ama tutuklama var'

Sputnik Türkiye

İş insanı Samvel Karapetyan’ın avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamaların delilsiz olduğunu ve tutuklamanın siyasi baskının bir parçası haline geldiğini... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T19:32+0300

2025-06-24T19:32+0300

2025-06-24T19:34+0300

dünya

samvel karapetyan

avrupa konseyi

ulusal güvenlik servisi

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

nikol paşinyan

ermenistan

tutuklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097195712_0:30:480:300_1920x0_80_0_0_19c6697631956436f556e5b73035b99d.jpg

İş insanı Samvel Karapetyan’ın avukatı Aram Vardevanyan, müvekkilinin tutuklanmasına ve hakkında yürütülen davaya ilişkin yaptığı açıklamada, davanın tamamen siyasi bir nitelik taşıdığını belirterek, “Ortada hiçbir suç unsuru yok ama dava açılıyor. Suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamasına rağmen suçlamalar yöneltiliyor. Tutuklamayı gerektirecek bir durum yokken, en ağır tedbir olan tutuklama uygulanıyor” dedi.Vardevanyan, Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi standartları ile uluslararası deneyim açısından değerlendirildiğinde, Karapetyan’a yönelik sürecin açık bir siyasi baskı ve kovuşturma olduğunu vurguladı.Karapetyan’ın avukatı, mahkemenin yalnızca müvekkilini özgürlüğünden mahrum bırakmakla kalmadığını, aynı zamanda dış dünya ile iletişim kurmasını da yasakladığını belirtti. Avukat, “Mahkeme, dış dünya ile tüm teması engelledi. Bu yasaktan yalnızca yakın akrabalar ve elbette savunma avukatı muaf tutuldu” ifadelerini kullanarak, yakınlarla iletişimin de ayda yalnızca iki kezle sınırlandırıldığını da sözlerine ekledi.Daha önce Karapetyan’ın Erivan’daki Ulusal Güvenlik Servisi’ne bağlı cezaevine (SIZO) nakledildiği bildirilmişti.18 Haziran’da Ermenistan’da mahkeme, Samvel Karapetyan’ı iki ay süreyle tutuklamıştı. Karapetyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik sert söylemlerine karşı çıkarak kiliseyi savunduğu gerekçesiyle, 'iktidarı ele geçirme çağrısı yapmak’ suçlamasıyla yargılanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/iranli-siyasi-analist-prof-marandinden-sert-cikis-israil-nukleer-bilim-insanlariyla-birlikte-1097295332.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samvel karapetyan, avrupa konseyi, ulusal güvenlik servisi, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan, tutuklama