https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/brezilya-lideri-luladan-trumpa-tavsiye-internette-az-otur-1097345413.html
Brezilya lideri Lula’dan Trump’a tavsiye: ‘İnternette az otur’
Brezilya lideri Lula’dan Trump’a tavsiye: ‘İnternette az otur’
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD lideri Trump'a internette daha az zaman geçirmesini ve başkanlık görevine daha fazla zaman ayırmasını tavsiye etti. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T09:26+0300
2025-06-26T09:26+0300
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Brezilya haber portalı G1’in aktardığına göre, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’li mevkidaşı Donald Trump’a internette oturmaktan çok görevine odaklanmasını tavsiye etti.Lula, “Bu sıkıntılı dünyada, ABD gibi büyük bir ülkenin başkanı ne söylediğini düşünmeli, internette daha az zaman geçirmeli ve başkanlık işine daha çok zaman ayırmalı, serbest ticarete, çok kutupluluğa, barışa daha çok kafa yormalı” şeklinde konuştu.Brezilya lideri Lula daha önce de defalarca Trump'ı özellikle Gazze Şeridi'ndeki politikası nedeniyle sert dille eleştirmişti. ABD Başkanı’nın ekonomi politikalarına karşı çıkan Lula, Trump'ın gümrük vergisi politikasının serbest ticaret ve çok kutupluluk çabalarına zarar verdiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/trump-natonun-kapali-toplantisinda-rusyadan-dogrudan-bahsetmedi-1097343045.html
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brezilya, luiz inacio lula da silva, abd, donald trump, i̇nternet
brezilya, luiz inacio lula da silva, abd, donald trump, i̇nternet
Brezilya lideri Lula’dan Trump’a tavsiye: ‘İnternette az otur’
09:26 26.06.2025 (güncellendi: 09:28 26.06.2025)
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD lideri Trump'a internette daha az zaman geçirmesini ve başkanlık görevine daha fazla zaman ayırmasını tavsiye etti.
Brezilya haber portalı G1’in aktardığına göre, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’li mevkidaşı Donald Trump’a internette oturmaktan çok görevine odaklanmasını tavsiye etti.
Lula, “Bu sıkıntılı dünyada, ABD gibi büyük bir ülkenin başkanı ne söylediğini düşünmeli, internette daha az zaman geçirmeli ve başkanlık işine daha çok zaman ayırmalı, serbest ticarete, çok kutupluluğa, barışa daha çok kafa yormalı” şeklinde konuştu.
Brezilya lideri Lula daha önce de defalarca Trump'ı özellikle Gazze Şeridi'ndeki politikası nedeniyle sert dille eleştirmişti. ABD Başkanı’nın ekonomi politikalarına karşı çıkan Lula, Trump'ın gümrük vergisi politikasının serbest ticaret ve çok kutupluluk çabalarına zarar verdiğini kaydetmişti.