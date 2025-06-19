https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-iki-yerlesim-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1097159233.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta iki yerleşim daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta iki yerleşim daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun başarılı taarruz sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T14:31+0300
2025-06-19T14:31+0300
2025-06-19T14:28+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu DHC’nin Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novonikolayevka köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 365 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmesi, İHA atölyeleri ve depoları, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 234 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-abd-istisarelerine-iliskin-washingtonun-onerilerini-bekliyoruz-1097142729.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta iki yerleşim daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rus ordusunun başarılı taarruz sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu DHC’nin Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novonikolayevka köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 365 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmesi, İHA atölyeleri ve depoları, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 234 uçak tipi İHA düşürdü.