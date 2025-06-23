https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/rekabet-kurulundan-ev-aletleri-firmasina-26-milyon-lira-ceza-1097248963.html
Rekabet Kurulu'ndan ev aletleri firmasına 26 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan ev aletleri firmasına 26 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri’ne, yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve rakip firmalar arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ettiği... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T13:21+0300
2025-06-23T13:21+0300
2025-06-23T13:21+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
fakir
fakir ev aletleri
ceza
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Rekabet Kurulu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, firmanın yeniden satış fiyatlarını belirleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiğini ve topla-dağıt karteline taraf olduğunu tespit etti. Firma, sürece uzlaşma başvurusunda bulunarak cezadan indirim aldı.Fiyat müdahalesi ve bilgi paylaşımı i̇hlaliKurulun yaptığı açıklamada, Fakir’in; Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt gibi perakendeciler arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ettiği ve bu şekilde rekabeti sınırlayıcı davranışlarda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, satıcıların yeniden satış fiyatlarını belirleyerek piyasa dengesine zarar verdiği vurgulandı.Soruşturma sürecinde uzlaşma talep eden Fakir Elektrikli Ev Aletleri, Rekabet Kurulu’ndan yüzde 25 oranında ceza indirimi aldı. Böylece firmaya verilen toplam ceza yaklaşık 26 milyon TL olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/rekabet-kurulu-vatan-bilgisayara-21-milyon-ceza-kesti-topla-dagit-kartelinin-bir-parcasi-vurgusu-1097167082.html
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rekabet kurulu, fakir, fakir ev aletleri, ceza
rekabet kurulu, fakir, fakir ev aletleri, ceza
Rekabet Kurulu'ndan ev aletleri firmasına 26 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri’ne, yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve rakip firmalar arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ettiği gerekçesiyle yaklaşık 26 milyon TL idari para cezası verdi. Firma, uzlaşma yolunu seçerek cezada yüzde 25 indirim aldı.
Rekabet Kurulu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, firmanın yeniden satış fiyatlarını belirleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiğini ve topla-dağıt karteline taraf olduğunu tespit etti. Firma, sürece uzlaşma başvurusunda bulunarak cezadan indirim aldı.
Fiyat müdahalesi ve bilgi paylaşımı i̇hlali
Kurulun yaptığı açıklamada, Fakir’in; Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt gibi perakendeciler arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ettiği ve bu şekilde rekabeti sınırlayıcı davranışlarda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, satıcıların yeniden satış fiyatlarını belirleyerek piyasa dengesine zarar verdiği vurgulandı.
Soruşturma sürecinde uzlaşma talep eden Fakir Elektrikli Ev Aletleri, Rekabet Kurulu’ndan yüzde 25 oranında ceza indirimi aldı. Böylece firmaya verilen toplam ceza yaklaşık 26 milyon TL olarak belirlendi.