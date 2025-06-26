https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/lukasenko-supheciler-aebnin-basarili-olacagini-beklemiyordu-1097369561.html
Lukaşenko: Şüpheciler AEB’nin başarılı olacağını beklemiyordu
Lukaşenko: Şüpheciler AEB’nin başarılı olacağını beklemiyordu
Sputnik Türkiye
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi ve Avrasya Ekonomik Forumu Belarus’un başkenti Minsk'te başladı. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T19:19+0300
2025-06-26T19:19+0300
2025-06-26T19:17+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus
avrasya
avrasya ekonomik birliği (aeb)
minsk
forum
zirve
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Forumun açılışında konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, şüphecilerin beklentilerinin aksine, AEB'nin sadece işlevsel olmakla kalmayıp aynı zamanda kilit parametrelerde başarılı olduğunu söyledi.Lukaşenko’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/belarusun-rusya-buyukelcisi-avrasya-ekonomik-birligi-esit-diyaloga-acik-1097336645.html
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aleksandr lukaşenko, belarus, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), minsk, forum, zirve
aleksandr lukaşenko, belarus, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), minsk, forum, zirve
Lukaşenko: Şüpheciler AEB’nin başarılı olacağını beklemiyordu
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi ve Avrasya Ekonomik Forumu Belarus’un başkenti Minsk'te başladı.
Forumun açılışında konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, şüphecilerin beklentilerinin aksine, AEB'nin sadece işlevsel olmakla kalmayıp aynı zamanda kilit parametrelerde başarılı olduğunu söyledi.
Lukaşenko’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
AEB'nin potansiyeli tam olarak kullanılmıyor. Birliğin dünya ekonomisindeki payının iki katına çıkarılması gerekiyor.
AEB ortakları birlik için yeni ve daha ciddi görevler belirlemeli.
AEB'nin kendisini küresel bir transit merkezi olarak konumlandırabilmesi için Birliğin ulaşım ve lojistik ağının geliştirilmesi gerekiyor.
AEB ülkelerinin aynı mallarla ve mükerrer üretimle rekabet etmek yerine, birbirlerinin ulusal ekonomilerini tamamlamaları gerekiyor.
AEB ortakları ortak bir mali piyasanın oluşturulmasına ilişkin çalışmalarını bir an önce tamamlamalı
AEB, ortak devletlerle birlikte dünya nüfusunun beşte birini bir araya getiriyor.