https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/prof-dr-celal-sengorun-durusma-tarihi-belli-oldu-turk-milletini-alenen-asagilama-sucundan-1097354987.html
Prof. Dr. Celal Şengör'ün duruşma tarihi belli oldu: 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan yargılanacak
Prof. Dr. Celal Şengör'ün duruşma tarihi belli oldu: 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan yargılanacak
Sputnik Türkiye
Söylediği sözler nedeniyle hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan hakkında iddianame hazırlanan Prof. Dr. Celal Şengör, 11 Eylül'de ilk kez hakim... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T12:30+0300
2025-06-26T12:30+0300
2025-06-26T12:30+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı bir programda söylediği "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri nedeniyle 2 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Prof. Dr. Şengör, Türk milletini alenen aşağılama suçundan 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Prof. Dr. Şengör ne demişti?Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, “Türkiye, uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQ'su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle “Türk Milletini alenen aşağılama” suçundan, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.Şengör, konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını beyan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/unlu-yer-bilimci-prof-dr-celal-sengor-hakkinda-iddianame-iki-yila-kadar-hapsi-istendi-1096304839.html
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celal şengör, cumhuriyet başsavcılığı, iddianame
celal şengör, cumhuriyet başsavcılığı, iddianame
Prof. Dr. Celal Şengör'ün duruşma tarihi belli oldu: 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan yargılanacak
Söylediği sözler nedeniyle hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan hakkında iddianame hazırlanan Prof. Dr. Celal Şengör, 11 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı bir programda söylediği "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri nedeniyle 2 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Prof. Dr. Şengör, Türk milletini alenen aşağılama suçundan 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
Prof. Dr. Şengör ne demişti?
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, “Türkiye, uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQ'su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle “Türk Milletini alenen aşağılama” suçundan, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.
Şengör, konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını beyan etti.