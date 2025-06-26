https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/prof-dr-celal-sengorun-durusma-tarihi-belli-oldu-turk-milletini-alenen-asagilama-sucundan-1097354987.html

Prof. Dr. Celal Şengör'ün duruşma tarihi belli oldu: 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan yargılanacak

Prof. Dr. Celal Şengör'ün duruşma tarihi belli oldu: 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan yargılanacak

Sputnik Türkiye

Söylediği sözler nedeniyle hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan hakkında iddianame hazırlanan Prof. Dr. Celal Şengör, 11 Eylül'de ilk kez hakim... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T12:30+0300

2025-06-26T12:30+0300

2025-06-26T12:30+0300

türki̇ye

celal şengör

cumhuriyet başsavcılığı

iddianame

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103892/13/1038921346_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1fab1b48877bf1ab9cd3959260c10e03.jpg

Deprem uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı bir programda söylediği "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri nedeniyle 2 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Prof. Dr. Şengör, Türk milletini alenen aşağılama suçundan 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Prof. Dr. Şengör ne demişti?Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, “Türkiye, uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQ'su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle “Türk Milletini alenen aşağılama” suçundan, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.Şengör, konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını beyan etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/unlu-yer-bilimci-prof-dr-celal-sengor-hakkinda-iddianame-iki-yila-kadar-hapsi-istendi-1096304839.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

celal şengör, cumhuriyet başsavcılığı, iddianame