‘Paşinyan, Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok ediyor’

Paşinyan tarafından başlatılan bu eylemler Ermeni ulusuna zarar veriyor. Nikol Paşinyan'ın iktidara geldiğinden bu yanaki icraatlarına yakından bakıldığında, Başbakanın Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok etmekten başka bir şey yapmadığı açıkça görülecektir.

Ermeni kimliği ayrılmaz bir şekilde kilisesine bağlıdır. Dünyada kendini Ermeni Apostolik Kilisesi'ne ve onun Katolikosuna bağlı hissetmeyen hiçbir Ermeni yoktur.

Halk Paşinyan'a güvenmiyor. Ermenistan'da neredeyse hiç muhalefet yok. Paşinyan, yolsuzlukla mücadele edeceğini, demokrasiye ve cumhuriyet değerlerine bağlı kalacağını beyan ederek iktidara geldi. Ancak bugün herhangi bir görüşü dile getirme, politikalarını eleştirme ya da memnuniyetsizlik belirtme önündeki imkanlarını kapatarak tüm bunları yok etti.