‘Paşinyan, Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok ediyor’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Genetik testler otizmi net göstermez, riski ortaya koyar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ateşkesin kırılgan ve geçici olduğunu düşünüyorum'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
18:15
10 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
18:28
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'Trump'ın esas hedefi, İran'ı Çin'den koparmak ve Batı pazarına açmaktı'
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
22:43
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:52
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Michael Jackson
23:04
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
1 yıl ceza, 18 gün hapis: 10. Yargı Paketi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Z kuşağı hak ettiğini istiyor’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Ceren Gündoğu: 'Yazmak benim için bir iyileşme hali'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka psikiyatrist bakışıyla psikolojik destek verebilir mi, vermeli mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
NATO zirvesi sonuç bildirisi neden tek sayfaya düşürüldü?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
16:23
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
17:49
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
18:17
9 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
18:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
19:15
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ustalığın gizli formülü: ‘Püf’
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
21:03
54 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/pasinyan-ermenilerin-sscbnin-cokusunden-sonra-insa-ettikleri-her-seyi-yok-ediyor-1097371709.html
‘Paşinyan, Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok ediyor’
‘Paşinyan, Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok ediyor’
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Kilise arasında yaşanan cepheleşmede dini kurumun yanında yer alan muhaliflere yönelik baskılar devam ediyor. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T21:23+0300
2025-06-26T21:21+0300
dünya
ermenistan
paşinyan
samvel karapetyan
moldova
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097361921_0:93:1068:694_1920x0_80_0_0_f75d8f6d0ae89f0722c4b0dbf1b5f608.png
Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklandı.Ermenistan’da muhaliflere yönelik baskıları Sputnik’e değerlendiren Sırp yazar ve senarist Dragoslav Bokan, benzer bir durumun Ukrayna ve Moldova'da yaşandığını ve sırada şimdi Ermenistan’ın olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Ermeni asıllı Fransız gazeteci Lara Stam ise, Nikol Paşinyan'ın Ermeni ulusuna zarar verdiğini ve halkın ona güveninin kalmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ermenistandaki-mahkemeden-baspiskopos-galstanyan-icin-2-ay-tutuklama-karari-1097342494.html
ermenistan
moldova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097361921_10:0:1058:786_1920x0_80_0_0_eb4192e0c31287013b1a31445f94d6ae.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ermenistan, paşinyan, samvel karapetyan, moldova, ukrayna
ermenistan, paşinyan, samvel karapetyan, moldova, ukrayna

‘Paşinyan, Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok ediyor’

21:23 26.06.2025
© Sputnik / Асатур ЕсаянцErmenistan bayrağı
Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Abone ol
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Kilise arasında yaşanan cepheleşmede dini kurumun yanında yer alan muhaliflere yönelik baskılar devam ediyor.
Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklandı.
Ermenistan’da muhaliflere yönelik baskıları Sputnik’e değerlendiren Sırp yazar ve senarist Dragoslav Bokan, benzer bir durumun Ukrayna ve Moldova'da yaşandığını ve sırada şimdi Ermenistan’ın olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

Batı açısından Galstanyan'ın tutuklanması, ellerini öpmeyen ve onları tam anlamıyla efendileri olarak kabul etmeyen, Rusya'ya karşı küresel ittifaklarına katılmayan devletlerin bağımsızlığının mükemmel bir şekilde baltalanmasının bir parçasıdır.

Ermenistan yetkilileri eski Sovyet cumhuriyetleri birliğinden ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden tamamen ayrılma projesini tamamlamaya çalışıyor. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, kiliseye baskı uygulayarak, Paşinyan'ın kendisine söylediği her şeyi itaatkar bir şekilde yerine getirmesi için yapılıyor. Benzer bir durumu Ukrayna ve Moldova'da da gördük. Şimdi sıra Ermenistan'da.

Ermeni asıllı Fransız gazeteci Lara Stam ise, Nikol Paşinyan'ın Ermeni ulusuna zarar verdiğini ve halkın ona güveninin kalmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Paşinyan tarafından başlatılan bu eylemler Ermeni ulusuna zarar veriyor. Nikol Paşinyan'ın iktidara geldiğinden bu yanaki icraatlarına yakından bakıldığında, Başbakanın Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok etmekten başka bir şey yapmadığı açıkça görülecektir.

Ermeni kimliği ayrılmaz bir şekilde kilisesine bağlıdır. Dünyada kendini Ermeni Apostolik Kilisesi'ne ve onun Katolikosuna bağlı hissetmeyen hiçbir Ermeni yoktur.

Halk Paşinyan'a güvenmiyor. Ermenistan'da neredeyse hiç muhalefet yok. Paşinyan, yolsuzlukla mücadele edeceğini, demokrasiye ve cumhuriyet değerlerine bağlı kalacağını beyan ederek iktidara geldi. Ancak bugün herhangi bir görüşü dile getirme, politikalarını eleştirme ya da memnuniyetsizlik belirtme önündeki imkanlarını kapatarak tüm bunları yok etti.

Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Bagrat Galstanyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
DÜNYA
Ermenistan’daki mahkemeden Başpiskopos Galstanyan için 2 ay tutuklama kararı
07:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала