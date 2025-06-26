https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/pasinyan-ermenilerin-sscbnin-cokusunden-sonra-insa-ettikleri-her-seyi-yok-ediyor-1097371709.html
‘Paşinyan, Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok ediyor’
‘Paşinyan, Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok ediyor’
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Kilise arasında yaşanan cepheleşmede dini kurumun yanında yer alan muhaliflere yönelik baskılar devam ediyor. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T21:23+0300
2025-06-26T21:23+0300
2025-06-26T21:21+0300
dünya
ermenistan
paşinyan
samvel karapetyan
moldova
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097361921_0:93:1068:694_1920x0_80_0_0_f75d8f6d0ae89f0722c4b0dbf1b5f608.png
Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklandı.Ermenistan’da muhaliflere yönelik baskıları Sputnik’e değerlendiren Sırp yazar ve senarist Dragoslav Bokan, benzer bir durumun Ukrayna ve Moldova'da yaşandığını ve sırada şimdi Ermenistan’ın olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Ermeni asıllı Fransız gazeteci Lara Stam ise, Nikol Paşinyan'ın Ermeni ulusuna zarar verdiğini ve halkın ona güveninin kalmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ermenistandaki-mahkemeden-baspiskopos-galstanyan-icin-2-ay-tutuklama-karari-1097342494.html
ermenistan
moldova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097361921_10:0:1058:786_1920x0_80_0_0_eb4192e0c31287013b1a31445f94d6ae.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan, paşinyan, samvel karapetyan, moldova, ukrayna
ermenistan, paşinyan, samvel karapetyan, moldova, ukrayna
‘Paşinyan, Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok ediyor’
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile Kilise arasında yaşanan cepheleşmede dini kurumun yanında yer alan muhaliflere yönelik baskılar devam ediyor.
Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklandı.
Ermenistan’da muhaliflere yönelik baskıları Sputnik’e değerlendiren Sırp yazar ve senarist Dragoslav Bokan, benzer bir durumun Ukrayna ve Moldova'da yaşandığını ve sırada şimdi Ermenistan’ın olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Batı açısından Galstanyan'ın tutuklanması, ellerini öpmeyen ve onları tam anlamıyla efendileri olarak kabul etmeyen, Rusya'ya karşı küresel ittifaklarına katılmayan devletlerin bağımsızlığının mükemmel bir şekilde baltalanmasının bir parçasıdır.
Ermenistan yetkilileri eski Sovyet cumhuriyetleri birliğinden ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden tamamen ayrılma projesini tamamlamaya çalışıyor. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, kiliseye baskı uygulayarak, Paşinyan'ın kendisine söylediği her şeyi itaatkar bir şekilde yerine getirmesi için yapılıyor. Benzer bir durumu Ukrayna ve Moldova'da da gördük. Şimdi sıra Ermenistan'da.
Ermeni asıllı Fransız gazeteci Lara Stam ise, Nikol Paşinyan'ın Ermeni ulusuna zarar verdiğini ve halkın ona güveninin kalmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Paşinyan tarafından başlatılan bu eylemler Ermeni ulusuna zarar veriyor. Nikol Paşinyan'ın iktidara geldiğinden bu yanaki icraatlarına yakından bakıldığında, Başbakanın Ermenilerin SSCB'nin çöküşünden sonra inşa ettikleri her şeyi yok etmekten başka bir şey yapmadığı açıkça görülecektir.
Ermeni kimliği ayrılmaz bir şekilde kilisesine bağlıdır. Dünyada kendini Ermeni Apostolik Kilisesi'ne ve onun Katolikosuna bağlı hissetmeyen hiçbir Ermeni yoktur.
Halk Paşinyan'a güvenmiyor. Ermenistan'da neredeyse hiç muhalefet yok. Paşinyan, yolsuzlukla mücadele edeceğini, demokrasiye ve cumhuriyet değerlerine bağlı kalacağını beyan ederek iktidara geldi. Ancak bugün herhangi bir görüşü dile getirme, politikalarını eleştirme ya da memnuniyetsizlik belirtme önündeki imkanlarını kapatarak tüm bunları yok etti.