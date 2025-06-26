‘NATO'nun savunma harcamalarını artırması Avrupa'ya güvenlik getirmeyecek’
© Fotoğraf : NATOAvrupalı sağ ve milliyetçiler, halkının kaynakları uğruna Trump'a boyun eğip NATO'ya daha fazla para ayıracak mı?
© Fotoğraf : NATO
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NATO'nun sınır tanımayan askeri genişlemesinin ve savunma harcamalarını artırmasının, Ukrayna krizinde de görüldüğü gibi, Avrupa'nın güvenliğini sağlayamayacağı belirtildi.
Çinli Global Times gazetesi, Lahey’deki NATO Zirvesi’nin ardından yayınladığı editör yazısında, ittifaka üye ülkelerin savunma harcamalarını artırma kararı değerlendirildi.
Zirvenin nihai bildirisindeki en önemli sonucun, savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması konusunda varılan anlaşmanın olduğu kaydedilen yazıda, söz konusu hedefin, ABD tarafından bu yılın başlarında önerildiğinde Avrupa'da büyük bir tepkiye yol açtığı anımsatılırken şu ifade yer verildi:
Washington'un sadık kışkırtıcısı olarak hareket eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ülkelerini dikkatlerini gevşetmeleri için kandırmak için her fırsatı kullandı. ‘Rus tehdidi’ yeterli olmayınca, ‘Çin tehdidine’ geçti, Tayvan sorunu hakkında sorumsuz yorumlarda bulundu ve hatta Ukrayna sorununu kullanarak Çin'i karaladı. Bu, yalnızca Avrupa ülkelerine bir çukur açmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında sorunlara ve kaosa neden oluyor.
NATO ülkelerinin savunma harcamalarını yüzde 5’e çıkarmasının trilyonlarca dolarlık ek maliyetlere yol açacağını kaydeden Global Times, bunun NATO’yu küresel askeri harcamalar açısından en hızlı büyüyen örgütlerden biri haline getireceğine dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
NATO'nun en son askeri harcamaları artırma çağrısı yaptığı zaman 2014'tü. Üstelik bu harcamaların çoğu Doğu Avrupa ülkelerinde artırıldı. Bu ülkeler on yıl sonra daha mı güvenli? Cevap ortada. Sadece Doğu Avrupa değil tüm Avrupa, Ukrayna krizinin içine çekildi ve bunun sonucunda küresel ekonomi zarar gördü. Bunun suçlusu büyük ölçüde NATO'nun kontrolsüz ve sınırlanmamış askeri genişlemesi.
"Başkalarını tehdit olarak suçlarken askeri genişlemeye girişmek" mantığının sadece aptalca değil aynı zamanda kötü niyetli olduğu kaydedilen yazıda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin yaptığı açıklamalarının Avrupa'yı tamamen ABD askeri arabasına bağlama girişimini ortaya koyduğu belirtilerek şu yorum yapıldı:
Çoktan kapatılmış olması gereken bir savaş makinesi olan NATO, artık hayatta kalmak için ABD'ye tutunmaya ve Washington'ın ‘kirli işlerini’ yapmaya bel bağlıyor ve Avrupalıları korkutmak için sürekli olarak saçma ‘savaş eşittir güvenlik’ tezini yayıyor.
NATO çağının çoktan geçtiğini vurgulayan Çinli gazete, ‘Önce Amerika’ ilkesine göre hareket eden Washington’un, jeopolitik pazarlıklarında NATO’yu bir pazarlık kozu haline getirerek sürekli ‘para yoksa savunma da yok’ duruşunu sürdürdüğüne dikkat çekerek şunu ekledi:
GSYİH'nın yüzde 5'ini askeri ihtiyaçlara harcamak, Avrupa ülkeleri için ağır bir yük. Ancak yine de Washington'ın jeopolitik iştahını tatmin etmekten çok uzak. Hatta ABD'nin Avrupa'dan daha fazlasını talep etmesine neden olacak. Özellikle savaşlara çekilmek istemeyen Avrupa ülkeleri, zihinlerini açık tutmalı.