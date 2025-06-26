https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/natonun-savunma-harcamalarini-artirmasi-avrupaya-guvenlik-getirmeyecek-1097351150.html

‘NATO'nun savunma harcamalarını artırması Avrupa'ya güvenlik getirmeyecek’

‘NATO'nun savunma harcamalarını artırması Avrupa'ya güvenlik getirmeyecek’

Sputnik Türkiye

NATO'nun sınır tanımayan askeri genişlemesinin ve savunma harcamalarını artırmasının, Ukrayna krizinde de görüldüğü gibi, Avrupa'nın güvenliğini... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T11:14+0300

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Çinli Global Times gazetesi, Lahey’deki NATO Zirvesi’nin ardından yayınladığı editör yazısında, ittifaka üye ülkelerin savunma harcamalarını artırma kararı değerlendirildi.Zirvenin nihai bildirisindeki en önemli sonucun, savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması konusunda varılan anlaşmanın olduğu kaydedilen yazıda, söz konusu hedefin, ABD tarafından bu yılın başlarında önerildiğinde Avrupa'da büyük bir tepkiye yol açtığı anımsatılırken şu ifade yer verildi:NATO ülkelerinin savunma harcamalarını yüzde 5’e çıkarmasının trilyonlarca dolarlık ek maliyetlere yol açacağını kaydeden Global Times, bunun NATO’yu küresel askeri harcamalar açısından en hızlı büyüyen örgütlerden biri haline getireceğine dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:"Başkalarını tehdit olarak suçlarken askeri genişlemeye girişmek" mantığının sadece aptalca değil aynı zamanda kötü niyetli olduğu kaydedilen yazıda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin yaptığı açıklamalarının Avrupa'yı tamamen ABD askeri arabasına bağlama girişimini ortaya koyduğu belirtilerek şu yorum yapıldı:NATO çağının çoktan geçtiğini vurgulayan Çinli gazete, ‘Önce Amerika’ ilkesine göre hareket eden Washington’un, jeopolitik pazarlıklarında NATO’yu bir pazarlık kozu haline getirerek sürekli ‘para yoksa savunma da yok’ duruşunu sürdürdüğüne dikkat çekerek şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rusya-savunma-bakani-belousov-dunyadaki-catisma-potansiyeli-endise-verici-sekilde-artiyor-1097348713.html

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