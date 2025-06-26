https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/muharrem-ayi-ne-zaman-basliyor-asure-ne-zaman-yapilir--1097367673.html

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure ne zaman yapılır?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure ne zaman yapılır?

Sputnik Türkiye

Müslüman aleminin 2025 yılı Muharrem ayı, 26 Haziran Perşembe günü başladı. Hicri takvimin ilk günü olan bu tarih, İslam dünyasında hicri yılbaşı olarak kabul... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T17:51+0300

2025-06-26T17:51+0300

2025-06-26T17:58+0300

türki̇ye

aşure

aşure günü

aşure duası

muharrem ayı

hicri yıl

hicri takvim

müslüman

müslüman hicri yılbaşı

dini bayram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/09/1059702751_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a258c6015cba106aac148e792346361f.jpg

2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran’da başlarken, Aşure Günü ise 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.İslam dünyası için büyük önem taşıyan Muharrem ayı, sadece hicri yılın başlangıcı olmasıyla değil, aynı zamanda içinde barındırdığı manevi günlerle de dikkat çekiyor. Bu ayın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri yılbaşı olarak kabul edilir ve yeni yılın başlangıcını simgeler.Muharrem ayı, Aşure Günü ve Kerbela olayı gibi önemli dini olayları içinde barındırır. Özellikle Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi nedeniyle matem ve anma günü olarak anılır. 2025 yılında Aşure Günü, 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar tarafından oruç tutularak ve çeşitli etkinliklerle anılan bu gün, toplumsal dayanışma ve manevi yenilenme açısından büyük bir anlam taşır.Muharrem ayı aynı zamanda on mübarek gün olarak bilinir ve bu süreçte ibadet ve dua faaliyetleri yoğunlaşır. Dini takvimde önemli bir yere sahip olan bu ay, Müslümanlar için hem bir muhasebe hem de yeniden başlamanın simgesi olarak kabul edilir. 2025 Muharrem ayı boyunca yapılacak ibadetler ve törenlerle, İslam alemi yeni bir manevi döneme adım atacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/26-mart-carsamba-ne-kandili-yarin-kandil-mi-diyanet-dini-gunler-takvimi-2025-1094850538.html

türki̇ye

muharrem ayı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aşure, aşure günü, aşure duası, muharrem ayı, hicri yıl, hicri takvim, müslüman, müslüman hicri yılbaşı, dini bayram, dini özgürlük