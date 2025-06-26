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Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure ne zaman yapılır?
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure ne zaman yapılır?
Sputnik Türkiye
Müslüman aleminin 2025 yılı Muharrem ayı, 26 Haziran Perşembe günü başladı. Hicri takvimin ilk günü olan bu tarih, İslam dünyasında hicri yılbaşı olarak kabul... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
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müslüman hicri yılbaşı
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2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran’da başlarken, Aşure Günü ise 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.İslam dünyası için büyük önem taşıyan Muharrem ayı, sadece hicri yılın başlangıcı olmasıyla değil, aynı zamanda içinde barındırdığı manevi günlerle de dikkat çekiyor. Bu ayın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri yılbaşı olarak kabul edilir ve yeni yılın başlangıcını simgeler.Muharrem ayı, Aşure Günü ve Kerbela olayı gibi önemli dini olayları içinde barındırır. Özellikle Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi nedeniyle matem ve anma günü olarak anılır. 2025 yılında Aşure Günü, 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar tarafından oruç tutularak ve çeşitli etkinliklerle anılan bu gün, toplumsal dayanışma ve manevi yenilenme açısından büyük bir anlam taşır.Muharrem ayı aynı zamanda on mübarek gün olarak bilinir ve bu süreçte ibadet ve dua faaliyetleri yoğunlaşır. Dini takvimde önemli bir yere sahip olan bu ay, Müslümanlar için hem bir muhasebe hem de yeniden başlamanın simgesi olarak kabul edilir. 2025 Muharrem ayı boyunca yapılacak ibadetler ve törenlerle, İslam alemi yeni bir manevi döneme adım atacak.
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aşure, aşure günü, aşure duası, muharrem ayı, hicri yıl, hicri takvim, müslüman, müslüman hicri yılbaşı, dini bayram, dini özgürlük
aşure, aşure günü, aşure duası, muharrem ayı, hicri yıl, hicri takvim, müslüman, müslüman hicri yılbaşı, dini bayram, dini özgürlük

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure ne zaman yapılır?

17:51 26.06.2025 (güncellendi: 17:58 26.06.2025)
© AAaşure
aşure - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA
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Müslüman aleminin 2025 yılı Muharrem ayı, 26 Haziran Perşembe günü başladı. Hicri takvimin ilk günü olan bu tarih, İslam dünyasında hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Muharrem’in 10. günü olan Aşure Günü ise 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.
2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran’da başlarken, Aşure Günü ise 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.
İslam dünyası için büyük önem taşıyan Muharrem ayı, sadece hicri yılın başlangıcı olmasıyla değil, aynı zamanda içinde barındırdığı manevi günlerle de dikkat çekiyor. Bu ayın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri yılbaşı olarak kabul edilir ve yeni yılın başlangıcını simgeler.
Muharrem ayı, Aşure Günü ve Kerbela olayı gibi önemli dini olayları içinde barındırır. Özellikle Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi nedeniyle matem ve anma günü olarak anılır. 2025 yılında Aşure Günü, 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar tarafından oruç tutularak ve çeşitli etkinliklerle anılan bu gün, toplumsal dayanışma ve manevi yenilenme açısından büyük bir anlam taşır.
Muharrem ayı aynı zamanda on mübarek gün olarak bilinir ve bu süreçte ibadet ve dua faaliyetleri yoğunlaşır. Dini takvimde önemli bir yere sahip olan bu ay, Müslümanlar için hem bir muhasebe hem de yeniden başlamanın simgesi olarak kabul edilir. 2025 Muharrem ayı boyunca yapılacak ibadetler ve törenlerle, İslam alemi yeni bir manevi döneme adım atacak.
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