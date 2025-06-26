https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/mecliste-kabul-edildi-otv-oranlari-degisiyor--1097348000.html

Meclis'te kabul edildi: ÖTV oranları değişiyor

Meclis'te kabul edildi: ÖTV oranları değişiyor

Sputnik Türkiye

ÖTV düzenlemesi

2025-06-26T11:12+0300

2025-06-26T11:12+0300

2025-06-26T11:13+0300

türki̇ye

ötv

komisyon

lpg

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ÖTV düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak yasalaşması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bazı vergi düzenlemeleri yayımı takip eden ayın başında yürürlüğe girecek.Araçlarda ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi?Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.ÖTV matrahı değişti mi, ne kadar oldu?Yeni düzenlemeyle beraber motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.Kamyonet cinsi arazi taşıtlarında (azami 3.500 kg yük kapasiteli) ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlenecek.Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan mallar ile motosiklet, moped gibi eşya taşıyan taşıtların, Milli Savunma, İçişleri, Savunma Sanayi ve MİT tarafından milli savunma ve iç güvenlik amaçlı ilk alımları ÖTV'den muaf olacak.Kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında ise dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.ÖTV oranları Hali hazırda uygulanan ÖTV oranları:1600 cm³'e kadar - 184.000 TL'yi aşmayan - yüzde 451600 cm³'e kadar - 184.000 TL - 220.000 TL arasında - yüzde501600 cm³'e kadar - 220.000 TL - 250.000 TL arasında - yüzde 601600 cm³'e kadar - 250.000 TL - 280.000 TL arasında - yüzde 701600 cm³'e kadar - 280.000 TL üzeri - yüzde 801600 cm³ ile 2000 cm³ arası - 170.000 TL'ye kadar - yüzde 1301600 cm³ ile 2000 cm³ arası - 170.000 TL üzeri - yüzde 1502000 cm³'ten 1 fazla - Sınırsız tutarda - yüzde 220Araçlarda ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi?ÖTV düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak yasalaşması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bazı vergi düzenlemeleri yayımı takip eden ayın başında yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/otv-duzenlemesi-meclis-komisyonundan-gecti-yeni-otv-sistemi-nasil-olacak-1097338799.html

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