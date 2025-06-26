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Lüks hırsızlık skandalı: Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel, kız arkadaşının saatini çalındığını iddia etti
Lüks hırsızlık skandalı: Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel, kız arkadaşının saatini çalındığını iddia etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel, yurt dışına çıkmadan önce evine gelen kız arkadaşı Ayşenur O.’nun saatini çaldığını iddia etti. Başsavcılık “hırsızlık” suçundan soruşturma başlattı.
2025-06-26T11:15+0300
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spor
bright osayi-samuel
üsküdar
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cumhuriyet başsavcılığı
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Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, yurt dışı seyahatinden dönüşte Üsküdar’daki evinde kol saatini bulamayınca, yakın arkadaşlık kurduğu Ayşenur O.'yu suçladı. İddiaya göre, 27 Nisan'da birlikte vakit geçirdikten sonra eve uğrayan çiftin bu ziyareti, pahalı bir saatin kaybolmasıyla gündeme geldi.Savcılık harekete geçtiOsayi-Samuel’in şikâyeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, “hırsızlık” suçlaması kapsamında soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak şüpheli sıfatıyla Ayşenur O.'nun ifadesi alındı.Ayşenur O.: Saati görmedim, suçlamayı kabul etmiyorumAyşenur O., ifadesinde Samuel ile birkaç aydır arkadaş olduklarını belirterek, 27 Nisan’da Şişli’de bir eğlence mekanına gittiklerini söyledi. Olay günü müştekinin evine sadece valiz almak için uğradıklarını ifade eden Ayşenur O., “Sadece 20-25 dakika kaldık ve sonra havaalanına geçtik. Saati çalmadım, hatta görmedim bile,” dedi.Samuel: Evimde sadece ayşenur vardıAvukatı aracılığıyla ifade veren Osayi-Samuel, saatin en son eğlence gecesinde kolunda olduğunu ve eve birlikte geldiklerini, daha sonra yurt dışına çıktığını aktardı. Türkiye’ye döndüğünde saati bulamayan futbolcu, evine sadece Ayşenur O.'nun girdiğini belirterek şüphelendiğini vurguladı.Kamera kayıtları delil olabilirSamuel, güvenlik kameralarının kendisinin saatle eve girdiğini doğruladığını iddia etti. Savcılık bu görüntüler üzerinde detaylı inceleme başlattı.Soruşturma devam ediyorİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Ayşenur O.'nun suçlamaları kabul etmemesi ve Osayi-Samuel’in net beyanları, olayın aydınlatılması için önemli bir sürecin başladığını gösteriyor.
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bright osayi samuel, fenerbahçe futbolcu haberi, saat hırsızlığı, üsküdar hırsızlık olayı, ayşenur o. ifadesi, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, osayi samuel saat çalındı, sporcu ev hırsızlığı, türk futbol gündemi
bright osayi samuel, fenerbahçe futbolcu haberi, saat hırsızlığı, üsküdar hırsızlık olayı, ayşenur o. ifadesi, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, osayi samuel saat çalındı, sporcu ev hırsızlığı, türk futbol gündemi

Lüks hırsızlık skandalı: Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel, kız arkadaşının saatini çalındığını iddia etti

11:15 26.06.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-
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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Üsküdar’daki evinden kol saatinin çalındığını iddia ederek kız arkadaşı hakkında şikayette bulundu.
Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, yurt dışı seyahatinden dönüşte Üsküdar’daki evinde kol saatini bulamayınca, yakın arkadaşlık kurduğu Ayşenur O.'yu suçladı. İddiaya göre, 27 Nisan'da birlikte vakit geçirdikten sonra eve uğrayan çiftin bu ziyareti, pahalı bir saatin kaybolmasıyla gündeme geldi.

Savcılık harekete geçti

Osayi-Samuel’in şikâyeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, “hırsızlık” suçlaması kapsamında soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak şüpheli sıfatıyla Ayşenur O.'nun ifadesi alındı.

Ayşenur O.: Saati görmedim, suçlamayı kabul etmiyorum

Ayşenur O., ifadesinde Samuel ile birkaç aydır arkadaş olduklarını belirterek, 27 Nisan’da Şişli’de bir eğlence mekanına gittiklerini söyledi. Olay günü müştekinin evine sadece valiz almak için uğradıklarını ifade eden Ayşenur O., “Sadece 20-25 dakika kaldık ve sonra havaalanına geçtik. Saati çalmadım, hatta görmedim bile,” dedi.

Samuel: Evimde sadece ayşenur vardı

Avukatı aracılığıyla ifade veren Osayi-Samuel, saatin en son eğlence gecesinde kolunda olduğunu ve eve birlikte geldiklerini, daha sonra yurt dışına çıktığını aktardı. Türkiye’ye döndüğünde saati bulamayan futbolcu, evine sadece Ayşenur O.'nun girdiğini belirterek şüphelendiğini vurguladı.

Kamera kayıtları delil olabilir

Samuel, güvenlik kameralarının kendisinin saatle eve girdiğini doğruladığını iddia etti. Savcılık bu görüntüler üzerinde detaylı inceleme başlattı.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Ayşenur O.'nun suçlamaları kabul etmemesi ve Osayi-Samuel’in net beyanları, olayın aydınlatılması için önemli bir sürecin başladığını gösteriyor.
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