https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/belarusun-rusya-buyukelcisi-avrasya-ekonomik-birligi-esit-diyaloga-acik-1097336645.html

Belarus'un Rusya Büyükelçisi: Avrasya Ekonomik Birliği eşit diyaloğa açık

Belarus'un Rusya Büyükelçisi: Avrasya Ekonomik Birliği eşit diyaloğa açık

Sputnik Türkiye

Belarus’un Rusya Büyükelçisi Aleksandr Rogojnik, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) diğer ülkelerle serbest ticaret bölgeleri anlaşmaları üzerinde daha yoğun... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T21:48+0300

2025-06-25T21:48+0300

2025-06-25T21:48+0300

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Belarus’un Rusya Büyükelçisi Aleksandr Rogojnik, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) karşılıklı yarara dayalı ve eşit koşullarda diyaloğa açık olduğunu, ancak şu anda diğer ülkelerle serbest ticaret bölgeleri anlaşmaları üzerinde daha yoğun şekilde çalışıldığını söyledi.Rogojnik, AEB’ye yeni üyelerin katılım ihtimaline dair soruları, “Birlik, karşılıklı faydaya dayalı, eşit diyaloğa açıktır. Ancak şu anda serbest ticaret bölgelerine ilişkin anlaşmaların hazırlanmasına yönelik çalışmalar daha aktif bir şekilde yürütülüyor.” şeklinde yanıtladı.Büyükelçi, son yıllarda AEB’nin ihracatının Asya pazarlarına yöneldiğini ve birliğin iç pazarında yeni yabancı tedarikçilerin yer almaya başladığını belirtti.Rogojnik, “Bu eğilimler, Birlik’in mevcut müzakere süreçlerine de yansıyor. Bugün, üçüncü ülkelerle ilişkileri geliştirmek amacıyla AEB’nin potansiyelini aktif biçimde değerlendirmeye çalışıyoruz.” dedi.Minsk, 2025 yılında Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan’ın üye olduğu AEB’nin dönem başkanlığını üstlenecek. Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi ile Avrasya Ekonomik Forumu toplantıları, 26-27 Haziran tarihlerinde Minsk’te gerçekleştirilecek.

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minsk, asya, rusya, avrasya ekonomik birliği (aeb), birlik, dayanışma ve kalkınma partisi