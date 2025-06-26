https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/liverpool-genc-futbolcu-milos-kerkezi-renklerine-bagladi-1097363708.html

Liverpool, genç futbolcu Milos Kerkez'i renklerine bağladı

Liverpool, genç futbolcu Milos Kerkez'i renklerine bağladı

Sputnik Türkiye

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Macar fotbulcu Milos Kerkez'i transfer etti. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T15:08+0300

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spor

liverpool

premier lig

bournemouth

transfer

milos kerkez

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İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, Bournemouth'tan 21 yaşındaki Macar sol bek Milos Kerkez'in tranferini duyurdu. İngiliz basınında Liverpool'un bu transfer için Bournemouth'a 40 milyon sterlin (yaklaşık 47 milyon euro) bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, Kerkez'in de 5 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.Çok mutlu ve heyecanlıyımİngiliz kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Macar futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Genç futbolcu Kerkez, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri, İngiltere'nin en büyük kulübü için oynamak benim için gerçek bir onur, bir ayrıcalık. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.Geçen sezon Bournemouth formasıyla Premier Lig'de 38 maça çıkan Kerkez, 2 gol attı.Transfer hareketliliği sürüyorLiverpool, daha önce de Macar kaleci Armin Pecsi, Hollandalı sağ bek Jeremie Frimpong ve Alman on numara Florian Wirtz'i kadrosuna katmıştı.

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